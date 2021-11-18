Ударила сотрудницу топором: в Самарской области мать с сыном напали на офис микрозаймов

Молодой человек дал признательные показания на себя и на мать Фото: СОЦСЕТИ

В обстоятельствах дерзкого преступления разбираются полицейские в городе Жигулевске. Там 29 октября неизвестные совершили разбойное нападение на офис финансовой организации «МКК Ультраденьги». Накануне сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.

Компания, занимающаяся микрозаймами, расположена в микрорайоне В-1. 29 числа прошлого месяца работающая там менеджер Анна Т. спокойно ждала окончания рабочего дня. 30-летняя девушка и представить не могла, что завершится он совершенно непредсказуемо, а сама она окажется в смертельной опасности.

— Примерно в 16:15 в пустующее помещение вошли молодой человек и и женщина в масках. В какой-то момент они подошли к сотруднице и повели себя неадекватно. Парень стал требовать деньги, а его спутница достала топор и несколько раз врезала им пострадавшей, а также разбила монитор, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Анна испугалась, побежала от налетчиков прочь и успела вызвать подмогу. Злоумышленники, почуяв неладное, решили скрыться с места происшествия. Денег с собой они ни копейки унести не смогли.

Оперативники прибыли по адресу ЧП, провели осмотр и изъяли камеры видеонаблюдения. В ходе разыскных мероприятий они стали проверять на причастность к попытке вооруженного ограбления 47-летнюю Ирину П. и ее 19-летнего сына Вадима. Проживают они в микрорайоне Г-1, не работают и ранее в поле зрения силовиков не попадали. Вскоре информация подтвердилась — юноша сам пришел к стражам порядка.

— 17 ноября Вадим написал явку с повинной. Он чистосердечно признался в том, что в конце октября этого года вместе с матерью совершил разбойное нападение на офис микрозаймов. По его словам, его мать нанесла два удара обухом топора сотруднице организации, — отмечают правоохранители.

Из проверочного материала возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — «Разбой». Подозреваемые задержаны. Сейчас расследование продолжается.

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