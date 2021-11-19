Обманутые дольщики в Самаре записали коллективное видеообращение к президенту с просьбой о помощи

В Самаре обманутых дольщиков выгоняют из квартир, которые они ждали 13 лет. Люди стали жертвами двойных продаж, но помогать им, похоже, никто не собирается. В отчаянии самарцы записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину. Они умоляют главу государства вмешаться в ситуацию.

«Застройщик казался надежным»

Галина Егорова купила квартиру в 2008 году. То, что дом на ул.Матросова/Ставропольскаой находился еще на стадии котлована, ее не смутило – в то время так продавали все новостройки. Ради того, чтобы вложиться в долевку и улучшить жилищные условия, женщине пришлось заложить однокомнатную квартиру, в которой она жила с мужем и сыном. Компания – ООО «Монтек» - казалась надежной, но очень скоро выяснилось, что это впечатление было обманчивым. Дом застройщик так и не построил, оставив дольщиков ни с чем. Как и тысячи обманутых дольщиков по всей стране, Татьяна прошла все стадии отрицания, торга, депрессии, и решила продолжить борьбу за квартиру.

- В 2012 году Арбитражный суд поставил меня в реестр тех, кто имеет право на жилое помещение от «Монтека», в 2014 минстрой включил нас в реестр обманутых дольщиков, - перечисляет Галина. – За это время у нас с мужем родился второй ребенок, и мы продолжали надеяться на достройку дома.

«Квартиру дадим, но в другом доме»

В 2015 году минстрой провел конкурс и назначил нового застройщика – ООО «Прогресс-Н». Компания должна была достроить два объекта «Монтека» - на ул. Матросова/Ставропольская и на ул.Революционная за кинотеатром "Старт" (нынешний дом 148а) и взяла на себя обязательства удовлетворить права 144 дольщиков. Однако уже через год власти, застройщик и дольщики пришли к соглашению – компания достроит всего один дом, на ул.Революционной, и даст там квартиры в том числе нескольким дольщикам дома на ул.Матросова/Ставропольской.

- Наши требования по жилью перенесли на свободные, необремененные квартиры в объект на Революционную, был заключен договор долевого участия с условиями доплаты, - рассказывает Галина. – Мне пришлось доплатить за достройку квартиры еще полмиллиона, для этого мы использовали средства маткапитала. Договор был зарегистрирован в Регпалате, внесен в ЕГРН, все официально и законно.

«Лишние» дольщики

«Прогресс-Н» дом достроил – объект был сдан в последний день 2019 года, дольщики получили ключи. Но хэппи-энда не получилось.

- Совершенно случайно, обратившись к застройщику с просьбой подписать дефектную ведомость перед началом ремонта, мы узнали, что по нашей квартире вовсю идут суды. Оказывается, существовали ранее неучтенные нигде дольщики «Монтека», которые потребовали наши квартиры себе. Эти дольщики не были включены в реестр минстроя, их не передавали новому застройщику, но суд признал их право на объект незавершенного строительства. И теперь мы должны были отдать им только что полученные квартиры.

Таких дольщиков, внезапно вспомнивших о своих квартирах только когда застройщик уже сдал дом, достроив его за счет доплат от других пострадавших, оказалось 22 человека. ООО «Прогресс-Н» пошел на уступки и предоставил Галине Егоровой и еще 21 дольщику, оказавшемуся в неприятной ситуации, другие квартиры в этом же доме – опять же свободные и необремененные.

- Дом уже был сдан, поэтому с нами заключили договора купли-продажи, - вспоминает Галина Егорова. – Обжегшись один раз, мы перед заключением договора тщательно проверили предлагаемые нам квартиры на обременения и задолженности, получили выписки из ЕГРН о предыдущем собственнике - им являлся сам застройщик. Договора благополучно заключили, они прошли регистрацию в Росреестре, у нас на руках есть выписки о собственности. Мы не верили своему счастью – наконец-то у нас есть квартира, и после стольких лет ожидания и нервотрепки мы сможем не ютиться вчетвером в старенькой однушке!

«Ждал, пока мою квартиру достроят на ваши деньги»

Но Галина рано радовалась. Неожиданно, уже в 2021, она узнала, что на нее снова подали в суд, требуя лишить наконец-то обретенной квартиры. И снова – неучтенный ранее ни в каких списках дольщик «Монтека». В этот раз таких оказалось 13 человек.

- Истец предоставил в суд договор долевого участия и решение арбитража, что он входит в реестр требований «Монтека» на жилое помещение, указал мою квартиру. И суд удовлетворил его иск, хотя он не вложил ни копейки в достройку этого дома в отличие от нас, и мы тоже добросовестные покупатели и обманутые дольщики, - с горечью говорит Галина. – Мы спрашивали этого истца, почему он не обозначил свои права раньше. А он заявил нам в лицо – мол, ждал, пока достроят дом. На наши деньги достроят! Теперь если апелляционный суд подтвердит решение первой инстанции, нас просто выселят, аннулируют наши права на квартиру. Кто при этом вернет нам доплаченные на достройку этой квартиры полмиллиона – суд не говорит. Мы обращались к застройщику, но тот лишь разводит руками – свободных квартир в нашем доме уже нет….

«Решение суда вступило в законную силу»

В региональном минстрое журналисту «КП-Самара» пояснили: чиновники о ситуации знают. Правда, намерены ли власти вмешиваться и что именно можно предпринять для защиты уже трижды обманутых дольщиков, на момент публикации материала так и не сообщили.

- По условиям конкурса, проведенного в 2015 году, ООО «Прогресс-Н» приняло на себя обязательства по удовлетворению прав требований 144 участников долевого строительства на получение ими 136 жилых помещений общей площадью 6065,08 кв.метров, - говоится в официальном ответе минстроя «Комсомолке». – В настоящее время обязательства, взятые застройщиком, исполнены не в полном объеме. Основанием возникновения права на квартиры в объекте, расположенном на ул. Революционной в районе кинотеатра «Старт», у граждан, не числящихся в реестре жилых помещений, переданных «Прогресс-Н», послужили решения суда, вступившие в законную силу.

«Нас просто выкинут на улицу»

Галина Егорова твердо намерена дойти до Верховного суда, если потребуется. Вместе с ней в такой ситуации оказались еще 12 человек, все – добросовестные покупатели, честно и с лихвой заплатившие за свои квартиры. Ситуации у всех разные, кто-то платит ипотеку, у кого-то маленькие дети, кто-то спасает жизни в ковидном госпитале. Но всем им грозит выселение на улицу.

Сейчас суды продолжаются. Один за другим Железнодорожный районный суд удовлетворяет иски внезапно объявившихся новых дольщиков «Монтека». Некоторые дела уже прошли апелляцию, которая оставила решение суда первой инстанции в силе. На этой неделе 6-й Кассационный суд рассмотрел первое из таких дел и отклонил решение апелляционного суда.

- Нам говорят, что якобы мы перед заключением договора не убедились в том, что квартиры свободны от обременений. Но это не так, у нас есть выписки из Росреестра, которые говорят о том, что у квартиры не было других собственников. Наши договора зарегистрировали в Росреестре, у некоторых чистота сделки прошла проверки кредитных комитетов банка. Но нас не хотят слышать, - сетует Галина Егорова.

Отчаявшись надеяться на справедливость, дольщики записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину. В нем они со слезами на глазах просят главу государства вмешаться в ситуацию и помочь людям сохранить квартиры, которые они ждали 13 лет.

Реакция властей на видеообращение пока неизвестна.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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