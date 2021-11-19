Станция "Театральная" появится уже к 2024 году. Фото: https://vts-samara.ru/stanciya-metro-teatralnaya-proektirovanie

В региональном министерстве объяснили, что сейчас происходит со строительством метро в Самаре. Последние новости таковы: станцию «Самарская» решили не строить, а вот «Театральная» должна появиться уже в первом квартале 2024 года. Подробности рассказали «КП-Самара» в региональном минстрое.

Станции метро «Самарская» не будет

Станция метро «Театральная» станет последней на первой линии метрополитена. Ранее предполагалось, что в городе появится еще две новые станции, в том числе и «Самарская». Но теперь от нее решили отказаться, так как по новому проекту она должна была бы находиться на минимальном расстоянии от «Театральной». А это противоречит правилам, предусмотренным нормативами.

Где расположится станция метро «Театральная» в Самаре

Строительство станции «Театральная» завершит первую линию самарского метро. Сейчас конечная станция – «Алабинская», но она тоже еще не достроена. Здесь нужно доделать разворотный тоннель, сделать вестибюли для дополнительных выходов. Пока что работает только один путь на станции.

Дальше после «Алабинской», которая находится на пересечении Осипенко и Ново-Садовой, ветка пойдет по ул. Самарской, до ул. Вилоновской, и затем тоннель пойдет под ул. Галактионовской.

Здесь, на пересечении с Красноармейской, в районе театра оперы и балета, будут находиться выходы со станции. Так жители «Безымянки» смогут буквально за 25 минут попасть в центр города, прямо к площади им. Куйбышева.

Когда откроют станцию метро «Театральная» в Самаре

На завершение строительства метро региону предоставят инфраструктурный кредит. По его условиям, достроить участок метрополитена по Самарской от Полевой до Ульяновской и затем до Красноармейской должны за два года и несколько месяцев. Предполагаемый договором срок ввода в эксплуатацию новой станции – первый квартал 2024 года.

А до 2023 года предполагают достроить и ввести в эксплуатацию в полном объеме станцию метро «Алабинская». Сейчас там по госконтракту работает АО «Волгатрансстрой- 9».

Где будет располагаться новое метро

Во сколько обойдется завершение строительства первой линии метро

Правительством РФ одобрено предоставление региону кредита из федерального бюджета на создание транспортной инфраструктуры. Его размер 10,369 млрд рублей. Эти деньги предназначены на комплексное развитие Самары.

Как перекроют дороги из-за строительства «Театральной»

Из-за строительства станции метро «Театральная» придется потерпеть некоторые неудобства. На ул. Галактионовской собираются демонтировать трамвайные пути, потому что здесь будут рыть стартовый котлован для горнопроходческого комплекса. График отмены трамваев будет опубликован позже, когда его полностью согласуют.