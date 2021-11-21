«Ищу девушку с QR, жена непривитая»: Самарчанка отправилась в пандемийный «Тиндер» за мужем. И вот что из этого вышло

Найти любовь в сети не так-то просто Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со своим бывшим мужем много лет назад мы встретились благодаря сайту знакомств. Поэтому через какое-то время после развода я пошла по проторенной дорожке. Использовать решила «Тиндер»: подруги все уши прожужжали про удобство и безопасность этого приложения: к примеру, в «личку» нельзя слать фотографии, что избавляет от неприятных сюрпризов виде демонстрации мест, которым следовало бы оставаться интимными, по крайней мере, до момента личного знакомства.

«Я тебе ПЦР, ты мне постель»

Первое, что бросается в глаза - это что пандемия добралась и сюда. «Только для вакцинированных», «антипрививочникам – налево», «куриного кода нет, у вас есть шанс, если нет прививки». Страсти уже в описании кипят нешуточные.

Раз такое дело, осторожно интересуюсь у одного из новых знакомых, делал ли он прививку. А он отвечает: да, делал, потому что в магазин не пускали, а он каждый день туда ездит свежую древесину понюхать. Пока я «перевариваю» эту информацию, молодой человек просит прислать ему скрин моего QR-кода: мол, а вдруг ты все врешь и на самом деле непривитая, и встреча с тобой может быть опасна для здоровья. С чистой совестью успокаиваю кавалера: «это уже не важно, встречи не будет».

Некоторые в описаниях непреклонны

Следующий кавалер, Вадим, предлагает не тратить время на переписку и встретиться лично. Что ж, почему бы и нет? На встречу приходит высокий симпатичный парень (в жизни лучше, чем на фото). Рассказывает о себе: нефтяник, часто ездит в командировки, начальство требовало сделать прививку, но он поступил «умнее» и купил себе сертификат о вакцинации, чем страшно горд.

Мой здравый смысл начинает бить тревогу, я аккуратно завожу разговор об отношениях, и следующие полчаса выслушиваю, каким чудовищем была его бывшая. Когда он, наконец, на мгновение замолкает, чтобы перевести дух и вспомнить иные «страшные грехи» девушки, которая нанесла ему столь страшную психологическую травму, я сразу использую этот момент, чтобы распрощаться. Разумеется, навсегда.

На фоне этих господ Алексей, который гордо предлагает оплатить потенциальной избраннице ПЦР-тест для похода в кино с продолжением, выглядит героем романа. Понимаю, что не моего, когда читаю список требований: без тату, не испорченная тиндером, голова не болит, любишь готовить, не просишь денег.

- Как, даже на продукты не просить? – возмущаюсь я про себя и пролистываю кавалера.

«Первый не пишу, а завтрак попрошу»

Пока еду домой, снова захожу в «Тиндер», где меня уже ждут приветы от незнакомцев. «Мой психотерапевт гарантирует, что я адекватный» - гласит подпись под фотографией парня, который выглядит, как побитый жизнью Чебурашка. «Очередной кобель в твоей жизни. Привит» - сообщает о себе некто по имени Владимир с фотографией собаки на «аватарке». «Требуется нянечка для Коленьки», - пишет о себе третий. Никому из них я не отвечаю.

40-летний Илья выложил сразу три фотографии себя в сюртуке, а в личку выслал список вопросов «чтобы иметь возможность сформировать стартовое впечатление о тебе». Список включает с десяток пунктов, в том числе рост, вес, наличие детей, карьеру, планы на жизнь.

Напор немного пугает. Для себя отмечаю эту странность: пять лет назад на моей памяти над анкетами корпели как раз дамочки, теперь список требований выкатывают мужчины и волосы от их хотелок встают дыбом. Представители сильного пола сообщают, что не намерены писать первыми, плевать хотели на мои подарки (что???), пугаются лишнего веса, сразу подчеркивают: не собираюсь платить за все твои желания, требуют от претенденток стройности, ухоженности, приятного запаха (всегда, ну что ты), сразу обговаривают, кто будет готовить (ты, конечно же). Я может и не против, но в придачу прилагается сомнительное удовольствие с пузиком и «а еще я ревнивый». Ну даже не знаю!

«Здравствуйте, что вы ищете на этой сайте?» - пытается познакомиться со мной Сергей. 41 год, на фото – приятный мужчина, который держит в руках… огромную тыкву. Зато мускулы видны и красивое загорелое тело. Весьма соблазнительно, поэтому решаю пообщаться.

Честно пишу: ищу новых знакомств, пока без определенных намерений. Заодно интересуюсь, откуда взялась такая чудная тыква. В ответ получаю: «Хотите такую же? Вам было бы интересно содержание? В деньгах не нуждаетесь?». Понимаю, что разговор принимает неожиданный поворот, но решаю идти до конца. Отвечаю, что деньги лишними не бывают, вопрос только в том, что за них нужно делать и о какой сумме идет речь.

Тот самый мужчина с тыквой

Сергей пишет: «от 250 тысяч в месяц». Воображение рисует меня в роли Скруджа Макдака, который в «Утиных историях» купался в деньгах. Тем временем, мой новый знакомый уточняет: нужен секс, но не обычный. Групповой, БДСМ, доминация. Я тихонько пропадаю с радаров. Но для поклонниц «50 оттенков серого» - раздолье.

Кобель обыкновенный

К слову, традиционные ценности в «Тиндере» тоже присутствуют: «Ценю в людях честность и открытость». «Хочется быть хорошим человеком для себя и других». «Ищу девушку, которая ориентирована на серьезные отношения, любит заниматься домашним хозяйством и для которой мужчина – глава семьи». А еще мужчины знают, чем заманивать в этот сложный пандемийный период. Один предлагает помощь в оформлении ИП, второй сразу после требований к девушке размещает вакансию ведущего соцсетей и признается, что тут отбор будет попроще. Увы, но много женатиков. Пять лет назад их приходилось вылавливать по разным признакам, а сейчас товарищи почему-то не скрываются. Вот Влад честно пишет: похож на Мики Пирсона, жену люблю также сильно. А Никита признается: жену не брошу, хочу секса. Красавцы!

Глаза разбегаются, поэтому обращаюсь за помощью к Светлане Радаевой – свахе с 30-летним стажем. Она смотрит на моих кандидатов и часть из них сразу отметает: вот это – кобель обыкновенный, у этого на всех фото темные очки надеты – значит, что-то скрывает, у этого – чужое фото, возможно, женат, хотя в профиле не пишет об этом.

Обилие смайликов вряд ли украсит сообщение. Впрочем, у адептов гадания могут найтись свои поклонники

В «черный список» попадают также мужчины, которые на фотографиях выглядят «помятыми» («У него ж на лице вся его жизнь написана», - комментирует сваха), те, кто запечатлен с алкоголем или друзьями («неужели нельзя нормальное фото найти!» - фыркает под нос Светлана). Отметаем и слишком «прилизанных» - мол, за внешним лоском могут скрываться аферисты или психопаты - зачем рисковать?

- Обращайте внимание на тех, кто на фото одет просто, кто мог бы быть, скажем, вашим соседом, другом семьи, - советует Светлана Радаева. – Такой человек, скорее всего, и в профиле о себе напишет: где работает, как проводит время, какую женщину ищет на сайте. Наверняка, он пишет это, чтобы не объяснять одно и то же всем подряд. Но тут смотрите, что написано. Плохо, если приоритете у взрослого «мальчика» слово должна, а требований больше, чем предложений.

Сваха советует не тратить много времени на переписку, а договариваться о личной встрече, но в людном месте, чтобы чувствовать себя в безопасности. Только оказавшись лицом к лицу можно понять, подходит ли вам человек.

Не очень понятно, кто тут адекватный

К слову, со мной так и случилось. Правда «судьбоносное» знакомство лицом к лицу произошло случайно в трамвае. Сработал старый «бабушкин» способ: наступить шпилькой на ногу. Когда симпатичный мужчина рядом побледнел, но не сказал ни слова, я поняла: надо брать! Такие экземпляры в «Тиндере» не валяются!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Нина Ковалюнас, доцент кафедры философии СамГМУ, психолог

- По фото и текстовой информации можно составить первоначальное представление о человеке, но потом его нужно проверять в личной переписке. Тревожными сигналами можно считать отсутствие или публикация чужого фото, незаполненный профиль, противоречия в том, что человек говорит о себе. Однозначно насторожить должны четкие обозначения своих асоциальных ожиданий, объяснения в любви в первом же письме, жалостливые истории и просьбы денег.

Что касается слишком хитромудрых анкет, я считаю – лучше обращать внимание на тех, кто пишет мало и по делу. Излишний креатив говорит о несерьезном отношении, а нам такие точно не нужны!