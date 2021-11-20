В Оренбургской области инвалид полз на прием к врачу на коленях

Мужчина полз по коридору больницы Фото: СОЦСЕТИ

Видео из одной из больниц в Оренбургской области разлетелось по сети. На нем посетители сняли, как в поликлинике Медногорска прямо по коридору ползет на коленях мужчина. Женщина, которая ведет видеозапись, за кадром возмущается:

- Посмотрите, что творится. Человеку не дали коляску, на коленях ползает. Посмотрите! Сказали одна коляска только! Главный врач на все закрывает глаза! - говорит она.

Видео вызвало шквал негодований в сети. Прокурор города Медногорск Андрей Черепанов поручил провести расследование всех обстоятельств и разобраться, почему были нарушены права инвалида на доступную среду. Здесь обратили внимание, что на видео нет сопровождающего персонала, так же как технического средства передвижения.

- Предстоит оценить исполнение законодательства по обеспечению доступности среды для инвалидов, - отметили в прокуратуре региона.

Ради справедливости стоит отметить, что мужчина на видео не выглядит слишком возмущенным недоступной средой, кроме того, он хорошо подготовлен. На руках у него специальные перчатки, а на ногах - наколенники. В больнице объяснили, что пациент сам отказался от коляски.

- При посещении городской поликлиники ему и его сопровождающей сотрудниками медицинской организации было предложено воспользоваться коляской, однако гражданин отказался от предложенной помощи. У гражданина имеются специальные наколенники, налокотники и перчатки, которые помогают ему при движении, - рассказали в поликлинике Медногорска.

Здесь также объяснили, что в больнице есть все для доступной среды - лифты, подъемники, кнопка вызовы персонала. И поблагодарили людей за неравнодушное отношение.

Впрочем, проверка прокуратуры продолжается и позже станет известно, к каким выводам придет проверяющие.