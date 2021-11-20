Пришла за вещами и убила человека: в Сызрани женщину-повара задержали за страшное преступление

Подозреваемая дала признательные показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшная трагедия произошла на днях в Сызрани. Там погиб 62-летний Сергей С. Его с многочисленными травмами головы обнаружили 6 ноября в своей квартире на улице Гидротурбинной. 11-го числа мужчина скончался в городской больнице, не приходя в сознание. 18 ноября правоохранители установили все обстоятельства случившегося.

Как выяснили сыщики, вечером 5 ноября к Сергею пришла его знакомая Елена Д. 46-летняя женщина, работавшая поваром на одном из местных предприятий, хорошо знала владельца жилплощади, но в последнее время отношения у них разладились. Она заявилась, чтобы забрать свои вещи.

— Из ее опроса следует, что мужчина находился дома один. Разговор не заладился. По словам Елены, Сергей начал оскорблять ее и ее сына, ругался матом. В какой-то момент он даже схватил гостью за волосы и шею, сжав руки, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Женщина объяснила, что оттолкнула своего обидчика, а дальше произошло непредвиденное. Он споткнулся и упал в свой комнате у стены. Елена схватила его за голову и не менее 3-4 раз ударила о пол. У пострадавшего пошла кровь, после чего Д. испугалась и ушла из квартиры.

— Она добавляет, что вечером 6 ноября снова пришла за вещами и увидела Сергея без признаков жизни на том же месте. Елена позвонила сыну потерпевшего, который вызвал обратился к медикам и полицейским, — отмечают стражи порядка.

Врачи до последнего боролись за жизнь избитого пациента, но, к сожалению, не смогли ему помочь. Открытая черепно-мозговая травма, вдавленные переломы теменной и височной кости — не удивительно, что подозреваемая приняла избитого за мертвеца. Помочь Сергею так и не смогли.

Разобраться во всех обстоятельствах трагедии у оперативников не составило труда. На Елену возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Она дала признательные показания и была отпущена под подписку о невыезде. Добавим, что злоумышленница ранее судима за незаконный оборот наркотиков. Сейчас расследование продолжается.