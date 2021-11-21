«Теперь насморка надо бояться»: самарский врач – о дефиците «Лайта», страхе перед вакцинацией и коронавирусе навсегда

Коронавирус неохотно сдает свои позиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков рассказал о том, какова сегодня ситуация с коронавирусом в регионе и почему люди боятся вакцинироваться - в интервью на радио "Комсомольская правда".

Что сегодня происходит с коронавирусом?

Сейчас ситуация стала лучше, рост заболеваемости остановился, в том числе благодаря нерабочим дням. Но все это было обоснованно. Мы оказались в ситуации, когда у нас почти полностью отсутствовали ресурсы, медицина работала на пределе возможностей. Врачи других специальностей оказывались в коронавирусных госпиталях, работали в тяжелых условиях, участковая служба действовала на пределе возможностей.

Главная задача и каникул, и всех ограничений состоит в том, чтобы уменьшить число тяжелых больных и снизить нагрузку на саму систему здравоохранения, потому что вся ситуация уже была очень опасной, не хватало кислорода, коек в реанимации. Еще немного и возник бы коллапс. Так что любая возможность для того, чтобы снизить нагрузку, была оправдана.

Как изменились симптомы заболевания?

Картина стала серьезно меняться. У людей все начинается с насморка, боли в суставах и костях, при этом обоняние и вкус у многих даже не теряется. Конечно, это изменение клинической картины связано и с новыми штаммами. Поэтому сейчас очень опасно заниматься самолечением или продолжать как ни в чем ни бывало ходить на работу, считая, что это просто легкая ОРВИ. Любые симптомы, которые не являются для вас типичными, - это повод обратиться к врачу.

Вообще сам вирус мало изменился, просто он начал глубже действовать на организм. Также меняется структура поверхностного белка, который отвечает за сам контакт с организмом. С этим, его распространением, мы и боремся вакцинацией.

А что происходит с переболевшими людьми? Какие последствия имеет болезнь?

Если вы переболели коронавирусом, это не значит, что инфекция прошла и не оставила следа. В пациентах мы видим последствия так называемого постковидного синдрома. Это очень много неприятных последствий: действие на суставы, на сердце, на сосуды мозга. Нужно наблюдать за своим состоянием и обязательно пройти расширенную диспансеризацию. Это довольно широкая программа, включающая дорогие и серьезные исследования, которые покажут, как болезнь сказалась на свертываемости крови, например.

Поэтому очень важно смотреть на то, как сказалась болезнь через месяц, два, три.

Врачам приходится немало работать Фото: Ксения Высотина

Жители Самары жалуются на дефицит «Спутник Лайта». Что происходит и почему на эту вакцину так вырос спрос?

- Сегодня я вижу, что у людей возникают опасения или наоборот слишком большие надежды на одну из вакцин. Из-за этого возникают перекосы в обеспечении ею. Сейчас такая ситуация сложилась с вакциной «Спутник Лайт». После введения QR-кодов все захотели привиться как можно быстрее и выбрали однокомпонентный вариант вакцины. Но это не имеет смысла. Более того, затем возникли заблуждения о том, что эта вакцина – более действенная. Я открою «секрет»: «Лайт» - это просто первая доза вакцины «Спутник V». И сейчас рекомендации минздрава предполагают, что он используется только для ревакцинации. Использование его для первичной вакцинации неоправданно, так как может не выработаться нужный уровень антител.

Все вакцины сегодня имеются в том объеме, которого достаточно. Я думаю, что все заблуждения – из-за недостатка информации. Сейчас уже привито вакцинами различными миллионы людей о всему миру. Достоверность медицинских результатов проверяется многочисленными независимыми исследованиями. Совершенно нечего бояться и нет необходимости предпочитать какую-то вакцину.

И все–таки, есть уже после исследования какие-то выводы о том, какая вакцина лучше?

Нет необходимости говорить о том, что какая-то вакцина лучше – все они проверены и выпущены на рынок, а значит, подходят для своей миссии. Можно смотреть, какая вакцина имеет больший спектр показаний и разрешений. Сегодня в этом плане «Спутник V» почти номер один. Он разрешен почти всем. Остальные вакцины имеют некоторые ограничения. В целом же, перед вакцинацией нужно посоветоваться с лечащим врачом и получить рекомендации.

В социальных сетях много пишут про последствия вакцинации: от смерти до страшных болезней, бесплодия. Какие последствия на самом деле существуют?

На самом деле, официально могу заявить, что не слышал – с доказательной базой, на медицинском уровне – ни о каких последствиях, которые так часто обсуждаются в сетях. Под моими выступлениями мне пишут, чтобы я спустился на землю, посмотрел вокруг. Так вот, я твердо стою на земле. Я возглавлял ковид-госпиталь, видел тяжелых больных, которым мы могли бы помочь гораздо эффективнее, если бы они были вакцинированы. У нас нет другого пути.

Вот посмотрите: уже сейчас среди погибших от коронавируса есть дети. А кто их заразил? Родители, бабушки, дедушки, люди, которые не стали вакцинироваться.

Так что все возражения никак не обоснованы и безответственны полностью.

Но, к сожалению, мы сейчас видим, что привитые также болеют и, к сожалению, иногда даже умирают. Почему так происходит?

Статистика, абсолютно независимая и простая, говорит, что среди заболевших очень мало привитых. А из привитых заболевает только 1-2% людей. Это неизбежная погрешность. Но посмотрите, как много – не заболевает. Также у привитых, кто попал в больницу, гораздо более легкое течение и возможность осложнений ниже. Не надо опираться для примера на 1 случай из миллиона, пусть лучше ориентиром служат 999 999 человек.

Вы правы, с начала года уже привилось много людей. Но недоверие к вакцине все равно остается. В чем же дело?

Иногда мне самому странно об этом думать, разбираться, чем же обосновано недоверие. Именно Советский Союз помог победить во всем мире оспу, полиомиелит. И это та самая промышленность, которая сегодня разработала вакцину. Не доверять накопленному в нашей стране опыту не приходится, так что недоверие стоит отставить в сторону.

Часто приходится слышать вообще странные вещи. Про чипирование, зависимость. Кто-то считает, что потом к ним начинает магнитом притягиваться железо. Параллельно слышу предложения заменить прививку на лечение свечами, крапивой, барсучьим жиром. Но я уверена, что раз они озабочены информацией о коронавирусе, значит, их можно направить в правильное русло.

Еще добавляют недоверия и постоянные изменения в рекомендациях минздрава. Отчего так происходит?

Я бы не сказал, что рекомендации меняются, я бы сказал, что они развиваются. Мы учитываем тот опыт, который врачи получают у постели больного. Это самый эффективный способ беречь человеческие жизни. Информация дополняется потому, что мы должны изучать то, что происходит: и в красных зонах, и в больнице.

Но у многих есть такое возражение: мол, хотим иностранную вакцину. А раз их на рынок не пускают, значит, нас всех в чем-то обманывают?

Я не вижу проблемы. Сейчас те, кто сильно хотят вакцинироваться именно заграничной вакциной, могут это сделать, отправляясь в вакцинные туры. Например, в Сербию. Но с другой стороны, запущено массовое производство вакцины в нашей стране, на заводах трудятся жители нашей страны, логично, что выплатами из бюджета стремятся обеспечить именно российских производителей.

А еще я уверен, что вопрос взаимопризнания вакцин скорее технический, и решится вскоре сам собой.

Вакцин также боятся люди с хроническими заболеваниями. Получается, что зря?

Я слышал даже, что люди боятся самого укола, потому что это больно. Но я уверяю, нет никаких болезненных ощущений. А вот тем, у кого есть хронические заболевания, не стоит опасаться прививки. Напротив, стоит учитывать, что хронические заболевания являются при заболевании отягчающим течение фактором.

Также разумно сделать прививку при планировании беременности, ведь это очень важный момент в жизни женщины, когда ей нужно быть особо защищенной и знать, что она не принесет вирус в семью.

Вообще я каждый день разговариваю с близкими и друзьями, отвечаю на их вопросы. И есть одно наблюдение: все эти сомнения существуют до тех пор, пока человек не заболеет и не возникает вопрос о том, как спасти жизнь. В реанимации все понимают, что зря не использовали возможности вакцинации.

Так что же, вирус останется с нами навсегда?

Нам придется всегда жить с инфекцией, придется научиться культуре поведения: носить маски, мыть руки, и это, возможно, позволит справиться и с многими другими заболеваниями. Сейчас отношение недостаточно серьезное. Я недавно посмотрел на трамвайной остановке на людей, которые садятся в транспорт: только половина была в масках и у половины из них она еле прикрывала рот.

Нужно заботиться о себе. Делать прививку, соблюдать правила. Надеюсь, мы вместе сможем победить инфекцию, как победили оспу – привились и забыли о ней. Этим путем пойдем и добьемся иммунитета и спокойствия. И тогда мы сможем справиться с инфекцией – и встретить Новый год уже совсем в другом мире.