В Самаре мошенница оставила мертвую дочку на съемной квартире, написала записку и исчезла

Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу 20 ноября самарским полицейским поступила тревожная информация. Местный житель заявил, что в квартире на улице Санфировой в Октябрьском районе, которую его брат сдавал женщине с ребенком, обнаружено тело маленькой девочки. На место незамедлительно выехали оперативные службы.

— Информация о трагедии поступила правоохранителям в 19:40. Личность погибшей установлена — четырехлетняя дочка квартиросъемщицы. Дверь в квартиру была открыта, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Внешних признаков насилия на теле малышки не нашли. Причину смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам. Не исключено, что здесь нет криминальной составляющей.

Самой матери — 41-летней Екатерины Б. — на месте событий не было. В поле зрения стражей порядка она уже попадала. Женщина была дважды судима за мошенничество — в 2018 и 2021 годах. Она обманывала граждан, желающих приобрести квартиру — заявляла о себе как о представителе застройщиков, обещала помочь при сделках, получала деньги и исчезала. Впрочем, оба раза ее приговаривали к условному сроку.

Человек, обнаруживший несчастную девочку, заявил, что пришел в квартиру после звонка Екатерины. Она связалась с ним утром и просила прийти, чтобы забрать ключи и деньги за аренду. Объяснила, что съезжает.

В ходе осмотра помещения силовики нашли странное послание. На холодильнике лежала записка, в которой от имени Екатерины сказано, что «нет больше сил выкручиваться».

— Если вы это читаете, значит нас уже нет в живых. Сдайте наши вещи, посуду и игрушки в кризисный центр для женщин, — указал автор письма.

Сейчас приняты меры к розыску Екатерины. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято решение — возбуждать уголовное дело или нет. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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