Бизнес продолжает поддержку клиник Оренбуржья в борьбе с COVID-19

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Несмотря на то, что сегодня борьба с COVID-19 ведется системно и выстроена во всех регионах России, бизнес по-прежнему продолжает помогать клиникам в преодолении пандемии. В том числе, в Оренбуржье. Здесь компания «Газпромнефть-Оренбург» помогла купить жидкий кислород для городской больницы Сорочинска, в которой действует отделение по лечению пациентов с COVID-19. Медики отметили, что уже отгруженная в лечебное учреждение партия на максимуме заполняемости больницы позволит обеспечивать кислородом всех пациентов в течение почти трех недель.

«Поддержка, которую оказал нашей больнице «Газпромнефть-Оренбург», неоценима, - отметил главный врач городской больницы Сорочинска Олег Лысак. - В пик заболеваемости, когда на счету каждая минута, она помогала нам бороться за жизни людей. Сейчас ситуация нормализовалась, и количество пациентов ковидного отделения нашей больницы сократилось почти вдвое».

«Газпромнефть-Оренбург» с самого начала пандемии активно включился в борьбу с распространением COVID-19, - добавил генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга» Евгений Загребельный. - Мы считаем своим долгом поддерживать медиков, которые ежедневно борются за спасение человеческих жизней. Эту работу мы будем продолжать до тех пор, пока общими усилиями не преодолеем эпидемию коронавируса».

Напомним, ранее предприятие выделяло деньги на обеспечение лекарствами и жидким кислородом Оренбургской областной клинической больницы №2 и на закупку новых компрессоров для кислородных концентраторов в Новосергиевскую районную больницу. Для областной клинической инфекционной больницы №2 был приобретен компьютерный томограф, который позволяет оперативно проводить диагностику COVID-19 у пациентов