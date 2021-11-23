Тело нашли в туалете: в самолете из Египта в Самару погиб человек

По факту трагедии сейчас проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшное ЧП произошло на борту авиакомпании «Сибирь» во вторник 23 ноября 2021 года. В самолете, который летел из Египта в Самару, нашли труп мужчины. Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.

Как стало известно журналистам «Комсомолки», личность погибшего уже установлена — 48-летний автомеханик. По имеющимся сведениями, в Шарм-эль-Шейхе он отдыхал один — без жены. Никаких серьезных жалоб близким от него не поступало.

— Борт уже набрал высоту, пассажир пошел в туалет и на какое-то время пропал. Вскоре стюардессы заволновались, что место пустует, — делится источник, знакомый с ситуацией.

Кто-то из тех, кто также находился на борту, подсказал, что мужчина отправился в нужник. Сотрудники авиакомпании постучали, но никто не ответил. Они попытались открыть, но щеколда оказалась заблокирована. На помощь подошли люди, дверь удалось снять с петель и открылась страшная картина — мертвый человек.

Привести в чувство самарца уже не получилось. Очевидцы делятся, что перед полетом он волновался и вел себя странно. Воздушное судно сделало экстренную посадку в ближайшем аэропорту в Каире, на место срочно прибыли врачи скорой помощи, но и им оставалось лишь констатировать смерть.

Самолет прибыл в пункт назначения с опозданием в пять часов. Погибшего доставили в багажном отделении.

— Следователями выясняются обстоятельства гибели пассажира рейса из Шарм-эль-Шейха, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» официальный представитель Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Предварительная версия уже есть — несчастный покончил с собой. Сейчас проверка продолжается.

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