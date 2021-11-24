Передавайте показания счетчиков вовремя

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Почему важно передавать показания вовремя?

Если Вы задерживаете или совсем не передаете показания в течение 3 месяцев, оплата будет насчитываться по среднему объему потребления, далее - по нормативам потребления, что, как правило, дороже (согласно Постановлению РФ № 549).

Передавая показания вовремя, Вы не переплачиваете.

В какие сроки необходимо передавать показания счетчика?

Важно регулярно передавать показания с 1 до 17 число месяца, чтобы они были учтены при расчете оплаты за текущий месяц.

Если межповерочный интервал счетчика закончился, оплата будет начислена по показаниям?

Нет, оплата будет начислена по нормативам потребления.

Если подошел срок поверки, обратитесь в любую организацию, которая делает поверку счетчиков.

Если прибор учета сломался, обратитесь для замены в организацию, с которой заключен договор на ТО ВДГО.

Будут ли учтены показания, если повреждена пломба?

Нет, при повреждении пломбы начисления производятся по нормативам.

Если Вы сами сообщите о повреждении, то объем газа начислят по нормативам со дня уведомления и до момента восстановления пломб.

Если неисправность обнаружена при проверке, объем начислят по нормативам за период со дня последней проверки до момента восстановления пломб, но не более, чем за 6 месяцев.

Куда обратиться для опломбировки счетчика?

Подайте заявку на сайте samararegiongaz.ru в разделе «Отправить сообщение» или в личных кабинетах «Мой газ» или «Pay Gas».

Также заявку можно оформить в любом удобном клиентском центре «Газпром межрегионгаз Самара». Полный список на сайте в разделе «Клиентские офисы».

Приложите к заявке: акт установки прибора учета, копию паспорта счетчика и копии документов, подтверждающих прохождение последней поверки счетчика (за исключением, если прибор новый).

Когда я смогу начать передавать показания после опломбировки?

Передать показания за текущий месяц можно на следующий день после опломбировки приборов учета газа.

Как необходимо передавать показания, если у меня несколько счетчиков?

При наличии 2-х и более приборов учета газа, показания передаются отдельно по каждому прибору.

Это полезно знать

Как передать показания?

По телефону 8 (800) 201-04-04;

Через «Личный кабинет» на сайте samararegiongaz.ru или через мобильные приложения «Мой газ» или «PayGas»;

SMS-cообщением на номер +7 (917) 142-57-77. Формат сообщения: номер л/с (12 символов), пробел, заводской номер счетчика, пробел, показания. Пример: 163033000029 03273762 12500.

При оплате за газ:

Через Сбербанк Онлайн;

При посещении клиентских центров «Газпром межрегионгаз Самара». Список адресов на сайте samararegiongaz.ru.