Речпорт на Красной Глинке, канатная дорога и метро на 116-й км: что предлагают в новом проекте Генплана Самары

В проекте генплана предполагается масштабное строительство подземки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ноябре 2021 года вынесли на общественное обсуждение проект изменений в генеральный план города. Соответствующий документ опубликовала мэрия. Выяснили, какие перспективные транспортные объекты в нем содержатся.

Канатная дорога и новый мост

В новом варианте Генплана остались почти все одиозные объекты, которые власти анонсировали горожанам в последнее время. Многие из них связывают исторический центр города с Заречьем. Так, в проекте по-прежнему фигурирует канатная дорога через Самарку. По плану она начинается в районе железнодорожного вокзала Самары и следует через реку до Южного города.

Вдоль правого берега Самарки пунктирной линией нарисована будущая Южная обводная дорога, которая должна связать ул.Водников и все мосты через реку – по ул. Главной, Фрунзенский (Самарский), Южный и Кировский. Власти уже занимаются планировкой территории для воплощения этого проекта в жизнь.

Кроме того, между существующими Фрунзенским и Южным мостами в плане имеется еще один. Он расположен выше железнодорожного моста по течению и служит продолжением магистрали «Центральная», которая по плану должна будет пересекаться с новой Южной обводной недалеко от железнодорожного вокзала. Эта дорога продолжится и на левом берегу Самарки и дойдет до пересечения ул.Уральской и Новокуйбышеского шоссе.

Отражены в Генплане и планы по переносу речного порта из русла Самарки на Красную Глинку. Во всяком случае именно там обозначен соответствующий объект перспективного строительства.

Подземки станет больше

Отдельное внимание в измененном проекте Генплана уделено метро. В плане по-прежнему значится станция «Самарская», хотя власти анонсировали отказ от ее строительства. Заканчивается эта ветка метрополитена «Театральной» на площади Куйбышева.

Обозначена в Генплане и вторая ветка метрополитена. Ее предполагают протянуть от метро «Московская» через ул.Партизанская, ул. Уфимская и др. на 116-й километр. Ветка насчитывает шесть станций и заканчивается в районе ул.Фасадной и Долотного переулка.

Еще одна ветка метрополитена в Генплане обозначена вдоль Московского шоссе. Она также начинается от «Московской» и доходит до пересечения с Ракитовским шоссе. В проекте Генплана обозначено семь станций - у Центрального Автовокзала, парка Гагарина, завода им.Тарасова, ул.Ново-Вокзальной, пр.Кирова, ул.Ташкентской и Ракитовском шоссе. А вот перспективы строительства подземки до Крутых Ключей в Генплане не обозначены.

Новые улицы и дороги

Фигурируют в Генплане и такие ставшие притчей во языцех объекты как магистраль «Центральная». Синяя пунктирная линия планируемой дороги идет от ул. Уральской через весь город вдоль проспекта Карла Маркса до северных границ Самары. Этот проект уже начинает принимать реальные очертания – в проекте бюджета на 2022 и 2023-2-24 гг на строительство первого этапа этой дороги от северных границ города до пр.Кирова предусмотрено около 9 млрд рублей.

Также в Генплане обозначены продолжение ул. 22 Партсъезда от Заводского шоссе до планируемой Южной обводной дороги (практически до берега р.Самарки) и новая дорога, которая соединит Волжское шоссе и микрорайон Крутые Ключи.

Еще одну улицу предполагают построить параллельно Волге на территории бывшего ЗИМа. А ул.Мичурина могут продлить от пересечения с ул.Врубеля до Телецентра.

КОНКРЕТНО

Общественные обсуждения нового проекта Генплана продлятся до 16 декабря, однако замечания можно внести только до 10 декабря. Увидеть проект генплана можно в здании департамента градостроительства на ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа.

Экспозиция работает с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00.

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