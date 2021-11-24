Не выдержал развода и схватил нож? В Оренбурге мужчину задержали за зверское убийство дочери и экс-супруги

В квартире осталось много крови Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Жуткая трагедия произошла накануне вечером, 23 ноября, в микрорайоне Ростоши в Оренбурге. Там, в частном доме, были обнаружены тела 58-летней учительницы музыки Виктории П. и ее 22-летней дочери. Эксперты сразу становили, что они убиты — на них зафиксировали множество ножевых ранений.

— Викторию очень хорошо знала. Она вела у моей дочери музыку и сольфеджио в средней школе. Работала в доме творчества, а в школе преподавала дополнительные занятия. У нее была своя музыкальная студия. Только недавно мы созванивались, обсуждали процесс обучения. Еще вчера были занятия.Сегодня дочка пришла и сказал, что теперь музыки не будет, — рассказала корреспонденту «КП-Самара» Наталья С. (имя изменено), знавшая погибшую.

Виктория была известным педагогом Фото: соцсети

О дочери женщины тоже отзываются положительно. И она увлекалась музыкой, была человеком творческом. Ничто не предвещало беды, но случилось страшное.

— Их тела обнаружены в помещении частного дома. На них эксперты-зафиксировали множественные колото-резанные ранения, — сообщили в СУ СК России по региону.

Подозреваемого следователи нашли практически сразу. Им оказался 59-летний экс-супруг Виктории Сергей и отец убитой девушки.

— Они воспитывали двоих детей, но уже были в разводе. Проживали вместе — Виктория, дочь и Сергей. Дом был общий, поэтому с переездом возникли сложности, — отмечает Наталья С.

Орудие убийства изъято Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Товарищи описывают Сергея как спокойного и уравновешенного человека. Многих удивило, что он оказался в такой ситуации. Мужчина дважды был женат, раньше работал в крупной компании, не имел пристрастий к алкоголю.

Правоохранители не исключают, что именно семейный раздор стал причиной случившегося. Возможно, ссора возникла на фоне дележа имущества.

Следователи объясняют, что произошел личный конфликт. В ходе ссоры мужчина схватился за кухонный нож и убил бывшую жену и дочь. После этого Сергей попытался скрыться, но вскоре был задержан.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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