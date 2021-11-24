Вместо аквапарка «Виктория» в Самаре откроется акватермальный комплекс с открытыми уличными бассейнами

Вот такие открытые бассейны могут появиться в Самаре. Фото: предоставлено "КП-Самара".

Вместо аквапарка «Виктория» в Самаре откроется акватермальный комплекс с открытыми бассейнами. Он будет располагаться в молле LETOUT (бывший ТРК «Московский»).

Не меньше 26 бань и саун

Акватермальный комплекс в Самаре построят по франшизе федеральной сети Центров здоровья и отдыха «Городские термы». Аналогичные центры уже существуют в Москве и Ижевске, строятся в Нижнекамске, Мурманске и других городах. В Самаре он будет располагаться на бывшей территории аквапарка «Виктория», кроме того, займет еще часть торгового центра и прилегающей территории. Общая площадь «Самарских терм» составит 18 тысяч квадратных метров.

Акватермальный комплекс разместится в бывшем ТРК "Московский". Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Концепция нашего центра здоровья и отдыха предусматривает размещение бань и саун со всего мира – финские, русские, гималайские, специальные детские бани и многие другие, - рассказала журналисту «КП-Самара» директор по развитию франшизы Елена Мирошевская. – Всего в комплексе будет не менее 26 разных бань, а может быть и больше, точное решение будет принято в процессе строительства.

Открытые и закрытые бассейны

Кроме бань и саун в комплексе будет несколько бассейнов – по предварительной оценке не меньше 8-10.

- Все бассейны будут разные – с морской и пресной термальной водой, взрослые и детские, «Мертвое море», где можно будет лежать на поверхности воды, - рассказывает Елена Мирошевская. – Два бассейна, один с соленой, другой с пресной водой, будут находиться под открытым небом. Вода в них будет подогреваться до 36 градусов.

Часть аттракционов аквапарка "Виктория", возможно, сохранят. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Как пояснила Елена Мирошевская, в акватермальном комплексе будут предусмотрены и аттракционы и водные горки. Возможно, это место частично займут существующие горки аквапарка «Виктория», но перед этим все они пройдут экспертизу. Небезопасные и устаревшие конструкции будут демонтированы.

От 180 рублей за час

Объем инвестиций в строительство акватермального комплекса составит 700 млн рублей. Инвесторы рассчитывают, что комплекс ежедневно будет посещать до 4100 человек.

Бассейны будут находиться и в закрытом помещении, и на открытом воздухе. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Сейчас цены в наши комплексы составляют 180 рублей за час в будни и 220 - в выходные, - рассказала Елена Мирошевская. – Пока мы рассчитываем, что они останутся на этом уровне и для Самары. В любом случае наш комплекс позиционирует себя как доступный для каждого.

Открытие акватермального комплекса запланировано на осень 2022 года.

В компании «Глобал Вижн» журналисту «КП-Самара» пояснили, что проект открытой части комплекса пока проходит необходимые согласования.

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