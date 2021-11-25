«Доктор Ост»: дарим радость движения!

Если вас беспокоят боли в спине или суставах, обращайтесь в «Доктор Ост».

Медицинский центр «Доктор Ост» работает в 10 городах России, в Самаре - с 2019 года. Его специализация - лечение позвоночника и суставов, неврология, спортивная медицина, лечение головной боли и сколиоза, реабилитация после протезирования и инсульта. Важным направлением в деятельности центра стала реабилитация после COVID-19, в которой «Доктор Ост» за последний год успел накопить изрядный опыт.

За время работы медицинского центра в Самаре тысячи пациентов смогли избежать таких страшных исходов, как операция, длительная потеря трудоспособности, или, даже, инвалидность. Они смогли вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях, благодаря авторским технологиям и методикам медицинского центра "Доктор Ост".

Специалисты «Доктор Ост» гордятся его оснащением и методиками, которые помогают пациентам добиться положительных результатов в лечении, избавиться от боли без помощи операций. Некоторые технологии лечения представлены только в МЦ «Доктор Ост», например, лечение на роботе DRX, 3D-вытяжение на аппарате Elit trac и инъекции «Плазмогеля», которые призваны помочь при боли в спине и суставов.

Если вас беспокоят боли в спине или суставах, обращайтесь в «Доктор Ост».

КАК НАС НАЙТИ:

Г. Самара, Демократическая, 2Б.

Телефон (846) 203-38-38

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Пн-Пт. 7:30-21:30 | Сб-Вс. 7:30-21:30

Сайт:

https://dr-ost.ru/

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