«Большие шишки любят быть снизу»: откровения основателя БДСМ-клуба в Самаре

Дядю Сережу знают многие жители города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дядя Сережа известен как режиссер, актер, а еще по его инициативе в Самаре 18 лет назад появился первый БДСМ-клуб. В интервью «КП-Самара» он рассказал, как живет тематическое сообщество в Самаре, что можно увидеть на БДСМ-тусовке и почему обычный секс всем надоел.

«Иногда мне кричат на улице: «Гори ты в аду!»

Мой фирменный костюм со мной 8 лет. Сам придумал, сам изготовил. Сначала появилась идея, что это будет кожаный плащ, потом возникли детали: сделать его разборным, пришить молнии внизу для большей свободы...Надеваю его для удовольствия в БДСМ тусовке и не только. Бывает, что появляюсь в нем в магазине, выхожу на прогулку. Мой способ раскрасить серые будни, привлечь внимание. Приятно, когда люди подходят и спрашивают: «Можно с вами сфотографироваться?» Но бывает и агрессия, кричат вслед: «гори ты в аду!» Понимают, из какой тематики костюм, но навряд ли дело в оскорблении религиозных чувств. Есть анекдот такой: «В транспорте побили улыбающегося мужчину». Удивительно, что злость и неприятие вызывают люди необычные, по которым понятно, что они не лямку тянут, а живут в радость.

Про дресс-код

Если говорить о дресс-коде БДСМ- сообщества, то его нет. Люди склоняются к стилю кэжуал, но не до такой степени, чтобы в тренировочных штанах прийти — это могут не понять. Те, у кого есть тяга к фетишизму, любят чаще кожаные вещи. Наиболее распространен черный цвет, но я знаю нескольких верхних девочек, у которых и одежда и все девайсы - розовые.

Раньше и слова-то такого не знал - БДСМ

В детстве я играл в казаки-разбойники. Любил «брать в плен» девочек и связывать. Видимо, это уже бессознательные механизмы начинали действовать, проявлялась моя склонность. Осознанно же я понял, что мне бы хотелось выпороть девушку, если она не против, в старших школьных классах. Тогда я и слова-то такого не знал — БДСМ, и случались сомнения и раздумья. Но если ты верхний, помогает отношение людей, которые в тебя верят. И приходят еще.

У основателя БДСМ-клуба весьма необычная комната Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ни разврата, ни средневековых пыток

Я стою у истоков первого в Самаре БДСМ – клуба «Вавилон». В какой-то момент подумалось: «Миллионный город... Почему в Москве, Питере и Нижнем есть клубы, а у нас нет? Сначала создал форум. Потом начали проводить встречи клуба. Сейчас форумы почти отжили свое, поэтому перешли в социальные сети. Этой осенью клуб отметил своё «совершеннолетие». В нашей тематической группе около 3000 человек, на тусовках я вижу примерно десятую часть. Мало кто знает друг друга по именам, в основном общаемся под никами. Доступ к чату и вход на вечеринки только по рекомендациям и только для совершеннолетних. Некоторые люди особенно избегают публичности, потому что скрывают свои увлечения от семьи или занимают руководящие должности. Большие шишки наиболее часто предпочитают позицию нижнего и любят, когда их унижают. Срабатывает компенсаторный механизм: надо где-то выпустить пар, побыть тем, кто ни за что не отвечает, кем управляют.

Далекие от темы люди, может, представляют, что у нас на встречах клуба пытки средневековые, разврат невероятный. Ничего такого нет. Да, связывают, могут выпороть, но это прежде всего общение людей, которым интересно друг с другом. И главное - все по взаимному согласию и только среди совершеннолетних.

Обычный секс многим надоел

В клуб приходят в разном возрасте и каждый по своим причинам. Это и врожденная склонность, и любопытство, и поиск новых ощущений. С ними большой напряг в современном обществе. Массовая культура кричит о сексе, пичкает нас сексуальными образами. И от этой пресыщенности появляется чувство, что обычный секс всем надоел. Хочется из матрицы вырваться. Поэтому количество людей в нашем сообществе растет. Хотя поклонников истинного БДСМ остается мало. Это такие динозавры, вроде меня. Молодежь тяготеет к кинку, то есть к любым проявлениям необычности. Тут и переодевание в различные образы - кросс-дрессинг, принятие образов животных, боди-модификации, подвешивание на крюках и многое другое. Я считаю, что это более поверхностное течение, но я видел кинк-ребят в тусовке. Они открытые, жизнерадостные. А все, что раскрашивает жизнь, имеет право на существование.

Маньяков среди нас нет, но от травм никто не застрахован

В нашей тусовке взрослые люди, которые приходят добровольно и осознают возможные опасности для здоровья. Травмы случаются. В БДСМ от этого, как в экстремальном спорте, никто не застрахован. Был, например, случай, когда верхний связал и подвесил девушку. Он опытный бондажист, знает это дело досконально. Но что-то пошло не так, и она упала. Понятно, что девушка хотела получить удовольствие, а не синяки, но это не стало поводом для конфликта — знала, на что шла. Но, конечно же, думать о безопасности нужно. Я не припомню, чтобы в Самаре случались серьезные травмы, но слышал о таких случаях в других городах. Если неприятность происходит, верхний обычно не бросает пострадавшего, всячески ему помогает восстановиться.

В самом начале, особенно молодому человеку, важно быть осознанным. Понять для себя, лучше при помощи психолога, не является ли тяга к физической боли попыткой компенсировать психологические травмы. Это спасет от ненужного риска.

Есть такое обывательское мнение, что в БДСМ идут маньяки в поисках жертв. Это не так. Маньяки, как правило, избегают социализации, и их цель — сделать что-то против воли другого человека, причинить ему вред, даже отнять жизнь. У нас же все по согласию и ради удовольствия. Каждый понимает, что насильственные действия — это уже уголовная ответственность. Бывает, человеку хочется, чтобы его отхлестали, но он не ищет себе таких развлечений в темной подворотне. Он приходит к нам в клуб, чтобы получить удовлетворение своих желаний в безопасной обстановке.

Сергей часто разгуливает по магазинам в своем фирменном костюме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андреевский крест и гинекологическое кресло

Темачить можно начать без расходов, например пороть собственным ремнем, связывать бельевой веревкой, а ошейник использовать от своей собаки. Но чем серьезнее вы подойдете к вопросу, тем больше расходов. Ударные девайсы от хороших мастеров — флоггеры, кошки, плети и кнуты могут стоить от 3 до 25 тысяч за штучку, возможно вам понадобятся наручники, кандалы, кляпы - список девайсов и игрушек весьма велик.

Стационарные девайсы - это Андреевский крест, клетка для нижнего, козлы для порки, - обойдутся уже дороже. Люди заказывают сложные металлические и деревянные конструкции которые стоят сотни тысяч.

Лично у меня есть Андреевский крест, клетка, козлы металлическое кресло в рост человека, старое гинекологическое кресло советских времен, десяток различных девайсов для порки и множество иных игрушек.

Ошейник приравнивается к обручальному кольцу

Между партнерами в нашей тусовке отношения обычно длительные. Мы понимаем, как сложно найти нужного человека. Хочется же реализовывать свои идеи долго, вдумчиво и со вкусом, а не быть в постоянном поиске.

Секс в БДСМ явно не на первом месте, но совершенно не исключен, хотя бывает что кто-то устанавливает подобное табу в отношении себя.. Некоторые пары, которые познакомились у нас, женятся. Знаю таких, у кого и дети уже есть, и внуки.

У меня же официальной семьи нет. Чуждый мне тип обязательств и отношений. Зато несколько партнерш. Одна девушка уже добилась права носить мой ошейник, что в нашей среде приравнивается к обручальному кольцу.