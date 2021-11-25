Эксперты рассказали, почему люди так часто жалуются на дороги в Самаре

Главные городские дороги ремонтируют, а вот на дворы нацпроект не распространяется Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самара заняла первое место в народном рейтинге городов в самыми «убитыми» дорогами, который составила общественная организация «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог». В списке наш город обогнал Санкт-Петербург и Курск. И это несмотря на то, что власти регулярно отчитываются о все новых ремонтах городских трасс. Выяснили, почему так происходит и чем недовольны жители.

15 миллиардов на дороги

Рейтинг «Километрика убитых дорог» составляют сами жители – любой желающий может прислать фото участка дороги в плохом состоянии и отметить его на карте. Сейчас напротив названия «Самара» в рейтинге отмечены 1995 дорог общей протяженностью 727 422 км, 828 из которых требуют ремонта.

В то же время, по сообщениям региональных властей, в Самарской области тратятся огромные суммы на приведение магистралей в порядок - только в 2021 году в городах и районах губернии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 114 участков дорог общей протяженностью в 400 километров. И 15 мостов. Как сообщает облминтранс, на это потратили 15 млрд рублей, в том числе более 6 млрд рублей - из федерального бюджета. Из них в Самаре по нацпроекту отремонтировали 65 участков дорог (68,8 км). В частности, дорожники обновили Московское шоссе от пр.Масленникова до пр.Кирова, Ракитовское и Южное шоссе, участки на ул.Арцыбушевской и ул.Ленинской.

Часть дорог в Самаре в этом году традиционно ремонтировали за счет городского бюджета. По сообщениям мэрии, в 2021-м дорожные рабочие преобразили более 66 километров городских трасс, из них треть - сверх плана. Так, новую жизнь получили улица Вольская, Ракитовское шоссе, ул.Егорова, пр.Масленникова, пр.Кирова

- Список из 64 участков формировался с учетом пожеланий жителей и предписаний надзорных органов, - заверили в горадминмистрации.

«Не успели убрать из списка»

Почему же, несмотря на выделяемые на ремонт дорог огромные суммы, наш город занял нелестное первое место в рейтинге? Эксперты называют несколько причин.

- Фото на карту убитых дорог может загрузить каждый желающий. Самарцы оказались очень активными в этом направлении, и это хорошо, - считает эксперт ОНФ, координатор проекта «Дорожный альянс» Сергей Лушин. – Но на сайте работает всего один модератор на всю страну, поэтому скорость обновления очень медленная. В результате там до сих пор числятся «убитыми» дороги, которые, например, отремонтированы уже два года назад. Их просто не успели убрать из списка.

«Ответственность управляющей компании»

Эксперт ОНФ подчеркнул – в реальности по состоянию магистральных дорог Самара и Самарская область на голову опережает многие соседние регионы. Но это касается главных городских улиц, дворы же часто остаются в ямах и колдобинах, раздражая жителей и таксистов.

- Я много езжу по европейской части России и мне есть с чем сравнивать состояние самарских дорог, - говорит Сергей Лушин. – У нас они намного лучше, чем в Ульяновске, Пензе, Саранске и других регионах. Но это касается только основных городских магистралей. А вот придомовые территории и внутриквартальные дороги часто находятся в очень плачевном состоянии. Во-первых, нередко сложно в принципе понять, кому принадлежит эта территория, кто собственник. Во-вторых, придомовая территория не может быть отремонтирована на государственные деньги, этим должна заниматься управляющая компания. Сейчас по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выделяются огромные средства, но они идут на ремонт больших магистралей. Было бы хорошо, если бы их разрешили тратить и на внутриквартальные дороги. Возможно, тогда ситуация с ними изменится.

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