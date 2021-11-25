Компенсация за ЖКХ: в Самарской области объяснили выплату пенсионерке в 10 рублей 66 копеек

Квитанция с суммой, вызвавшей недоумение. Фото - скиншот с видео

В Самарской области появилось видео, на котором пенсионерка, являющаяся ветераном труда, жалуется, что получила выплату в 10 рублей 66 копеек.

Пожилая женщина демонстрирует квитанции, в которых отражено, что она якобы получила пособие в 10 рублей 66 копеек. В дальнейшем демонстрируется другая квитанция, в которой указана сумма 793 рубля 75 копеек. Происходящее комментирует мужчина за кадром.

Как объяснили в минсоцдемографии Самарской области, речь идет не о пособии, а о компенсации за коммунальные услуги.

Ветеранам труда предоставляется компенсация в 50% от понесенных расходов и зависит от количества зарегистрированных на жилплощади жильцов. В данном случае, на жилплощади зарегистрированы два человека. Второй жилец, который является ее внуком, получателем льгот не является. Таким образом, затраты на коммунальные услуги делятся на двоих, а половина части пенсионерки компенсируется в виде выплат. Причем, компенсируется та часть, которую жильцы заплатили. На те услуги, которые не были оплачены, не приходит и компенсация.

Таким образом, в разные месяцы варьируется сумма выплат. Зимой, например, женщине приходили компенсации до 2 тысяч рублей.

Что же касается выплаты в 793 рубля 75 копеек, то ее пенсионерка продолжает получать на постоянной основе.

После того, как в соцсетях появилось видео, к женщине отправили социального работника и объяснили, почему она получила такую компенсацию.

Как выяснилось, пенсионерка сильно расстроилось, что данной ситуации придали гласность.

На видео пожилая женщина говорит, чтобы ее не снимали и просит разобраться, почему начислены именно такие суммы. "Можно запрос сделать? В чем дело? Позвонить, спросить", - говорит женщина.

Как рассказал "КП-Самара" руководитель Управления социальной поддержки населения Жигулевска Валерий Матвеев, он встретился с женщиной, они вместе собрали все квитанции и проанализировали все выплаты, которые она получала. Ей объяснили, почему формируются именно такие суммы.

- Она очень переживала, что видео появилось в интернете, и она оказалось в ситуации, когда не до конца разобралась в квитанциях и были сделаны ошибочные выводы. Мы договорились, что при любом подобном вопросе она может к нам обратиться, - сказал Валерий Матвеев.