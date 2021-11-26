«Показал откровенное видео и предложил уединиться»: возле школы в Тольятти неизвестный совращал второклассника

Правоохранители сейчас занимаются поисками преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дикая история произошла возле школы на улице Максима Горького в Тольятти. 22 ноября там неизвестный напал на ученика второго класса — восьмилетнего мальчика. Преступник пытался совратить ребенка, но не смог довести свой страшный план до конца.

ЧП случилось с 16:45 до 18:00 по местному времени. Более точные часы правоохранителям установить пока не удалось. Школьник прогуливался недалеко от учебного заведения, когда к нему приблизился незнакомец.

— Он подошел к нему, показал откровенное видео и предложил уединиться — заняться с ним оральным сексом. Второклассник не реагировал, а злоумышленник, видимо, испугался прохожих и скрылся, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Мальчик рассказал обо всем маме. Она тут же позвонила в полицию и заявила, что ее сын стал жертвой педофила. По адресу женщины выехала следственная группа. Работу стражи порядка провели и на месте происшествия.

Оперативники опросили пострадавшего. Он хорошо запомнил подозрительного мужчину: на вид около 50-60 лет, среднего телосложения, рост 165-175 см, на лице бородка, седые волосы. Одет извращенец был в черную вязаную шапку, черную куртку, темные брюки и черные ботинки. Кроме того, в руках у него был пакет с логотипом «Fix Price». Ориентировка уже составлена и передана личному составу полиции.

Подозреваемых у сыщиков пока нет. Поиски продолжаются. Проводятся они уже в рамках уголовного дела, которое в четверг 25 ноября 2021 года возбудили по части 4 статьи 132 УК РФ — иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Сейчас расследование продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Возле школы в Самарской области мужчина сидел в "Тойоте" и из машины показывал свои гениталии маленькой девочке

На извращенца возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под арестом (подробности)