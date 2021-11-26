«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» 28 ноября 2021 года: прогноз на матч 16-го тура РПЛ

"Крылья Советов" готовились к матчу в Самаре Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» — 1-2.

В 16 туре Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» на одноименном стадионе принимает самарские «Крылья Советов». Игра пройдет 28 ноября. Делимся прогнозом на поединок команд, которые только в этом сезоне сменили ФНЛ на Премьер-лигу.

«Крылья» завершили первый круг на седьмой строчке в турнирной таблице. Хороший результат для новичка элитного дивизиона. Команда не изменила своим принципам, показывает красивый и комбинационный футбол. Атакующая линия готовка к предстоящей встрече, но есть и потери. Так, из-за перебора желтых карточек не помогут «КС» центральные полузащитники Дмитрий Иванисеня и Данил Пруцев. По индивидуальной программе пока работает и Денис Якуба. В середине поля у гостей могут возникнуть проблемы, впрочем, сыграть на этой позиции есть кому. Один из основных вариантов — Максим Витюгов.

Коллектив Александра Кержакова здорово смотрелась в первых турах. Они набрали много очков, обыгрывали записных фаворитов и даже шли в лидирующей части. Сейчас ситуация поменялась. «Нижний Новгород» проиграл в РПЛ пять матчей подряд. Их серия неудач стартовала как раз в Самаре, где нижегородцы уступили «Крыльям» 0-2. Предстоящая игра будет проходить в праздничной атмосфере для хозяев, она посвящена 800-летию города, поэтому футболисты наверняка захотят порадовать родную публику.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Коэффициент на них — 2,09. На ничью — 3,62. На «Нижний Новгород» — 3,7.

Рассудит соперников Виталий Мешков из Дмитрова. Он даст стартовый свисток в 15:00 по самарскому времени в воскресенье, 28 ноября. Видео трансляция будет вестись на «Матч.Премьер». Следите за событиями противостояния на сайте «КП-Самара».