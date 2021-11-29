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Общество28 ноября 2021 22:00

Погода в Самаре на выходные 27-28 ноября 2021: теплый воздух придет из Атлантики

В Самарскую область в выходные 27-28 ноября придет теплый воздух с Атлантики
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самару придет теплый воздух

В Самару придет теплый воздух

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Календарная зима наступит уже через несколько дней, и в Самаре ее приближение ощущается весьма заметно. Однако, предстоящие выходные обещают быть теплыми, когда температура воздуха будет немного выше нуля.

Как сообщают в Приволжском УГМС, теплый воздух поступит на Среднюю Волгу из Атлантики. Вместе с потеплением придут осадки - снег будет чередоваться с дождем. Поскольку температура будет в районе нуля, на дорогах возможно образование гололедицы.

В выходные будет от -3 до +2 градусов тепла. В ночное время окажется холоднее - до -6 градусов, а местами по области похолодает и до -10.

По прогнозам синоптиков, мокрый снег ожидается в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу же будет пасмурно, но без снега и дождя.

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