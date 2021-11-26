«Четыре часа был между жизнью и смертью»: врачи в Самаре лечили пациента от ковида, а спасли от перитонита

Самарские врачи спасли мужчину от неминуемой смерти.
Фото: Ольга НОВИКОВА
В Самаре врачи коронавирусного госпиталя лечили пациента от ковида. Однако во время пребывания в больнице у него обострилось онкологическое заболевание и начался перитонит – серьезное воспаление брюшины. Мужчине потребовалась экстренная операция. Все могло закончиться очень плачевно, но благодаря золотым рукам и слаженной работе медиков самарцу удалось остаться в живых.
Становилось все хуже и хуже
Александру Глухову 50 лет. Семь из них он живет с диагнозом «онкология».
- У меня инвалидность первой степени, я решил, что поэтому мне нельзя прививаться от коронавируса. И заболел, - сокрушается Александр. – Не знаю, где подхватил вирус – может, на улице, может, в магазине или транспорте. Сначала думал, что просто простыл, вызвал врача из поликлиники, начал лечиться. Но становилось все хуже и хуже. Когда начал задыхаться, вызвал скорую, и меня отвезли в СОКБ Середавина.
Александр Глухов попал в больницу с двухсторонней пневмонией
Фото: Ольга НОВИКОВА
У Александра диагностировали коронавирус и двухстороннюю пневмонию, поражение легких составило 20%. Медики взялись за дело, пациент быстро шел на поправку. Однако через неделю Александру внезапно стало хуже.
- Начал сильно болеть живот, и никак не проходил, - вспоминает Александр.
Мешают защитные костюмы и кровотеечния
СОКБ Середавина – многопрофильная больница, поэтому в «красной зоне» всегда дежурят и хирурги. Это и спасло Александру жизнь.
Операция длилась почти четыре часа. Фото: предоставлено "КП-Самара"
- После осмотра стало понятно, что у пациента перитонит, воспаление брюшины, и его срочно взяли на операцию, - рассказал врач-хирург Самвел Нагапетян. – Уже во время операции мы обнаружили метастазы в тонкой и толстой кишке, которые повредили стенки кишечника и каловые массы попали в брюшную полость, развился перитонит.
Операция длилась почти четыре часа. Хирургам пришлось непросто.
Самвел Нарапетян с первых дней пандемии работает в "красной зоне"
Фото: Ольга НОВИКОВА
- Мы оперируем в «красной зоне» почти каждый день – большинство наших пациентов пожилые, с сопутствующими заболеваниями. Это сложнее, - признается Самвел Нагапетян. Он работает в «красной зоне» с самых первых дней открытия коронавирусного госпиталя, и его мастерство спасло немало жизней. – Мы вынуждены работать в специальных защитных костюмах, в очках, это мешает, создает дополнительные сложности. Кроме того, наши пациенты лечатся от коронавируса, и получают антикоагулянты, которые снижают свертываемость крови. Это помогает снизить вероятность образования тромбов, но во время операции приводит к кровотечениям, которые сложнее остановить.
Александру предстоит долгое восстановление
Фото: Ольга НОВИКОВА
«Вытащили с того света»
Несмотря на все сложности, усилия самарских медиков увенчались успехом. Александру удалили поврежденные участки кишечника, через 48 часов провели повторную лапароскопическую операцию. Мужчине потребовалось пребывание в реанимации, однако после этого он быстро пошел на поправку, и 26 ноября его выписали домой.
- Позже Александру понадобится еще одна операция по реконструкции кишечника. Но прогноз благоприятный, - уверен Самвел Нагапетян.
Александр и его близкие очень благодарны врачам
Фото: Ольга НОВИКОВА
Александр Глухов и его близкие очень благодарны медикам.
- Вы вытащили меня с того света. Спасибо вам! – с чувством попрощался Александр с врачом.
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