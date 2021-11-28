«Пять лет провел в плацкарте»: таджикский журналист объехал на поездах всю Россию, чтобы написать книгу о мигрантах

В руках у Талабшо Холикова более шестиста билетов! Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Необычный гость

- Здравствуйте, уважаемая "Комсомолка"! А можно к вам в гости заглянуть? Я ваш коллега из Таджикистана, вот хочу рассказать немного про свои путешествия, - звонок, который раздался в нашей редакции в пятницу был неожиданным. Но предложение звучало заманчиво, поэтому уже через полчаса мы встречали у входной двери необычного гостя.

Оказалось, что Талабшо Холиков приехал в Самару из Таджикистана. Здесь у него живет сын с семьей, у них и гостили наш гость с женой. Потом супруге понадобилась помощь медиков - в больнице Пирогова. А муж, выйдя из лечебного заведения, решил зайти в гости к коллегам - в Таджикистане Талабшо является гендиректором издания Имруз News. И заглянул не просто так - а со своей необычной коллекцией.

- Я в первый раз в России побывал в 16 лет, - рассказывает Талабшо нам, своим коллегам. - А сейчас хочу гражданство получать. Страна очень красивая. И у нас можно двойное гражданство иметь. Вообще я очень часто бывал в России и очень хорошо изучил ее. Сейчас кое-что покажу.

Пять лет в поезде

Наш гость аккуратно открывает сумку, в ней - небольшой футляр и достает стопку листов. Мы сначала даже не понимаем, что это. А потом дружно вздыхаем. Сколько же здесь билетов?

- Мое желание отправиться в путешествие появилось еще в молодости. У нас в семье была трагедия: когда в Таджикистане началась гражданская война, мы перебрались в Афганистан, жили там в палаточном лагере. При родах здесь умерла моя сестра, потом убили отца. И я тогда решил, что должен найти кладбища таджиков в Афганистане, Индии, Иране. Я собрал информацию о более чем 3000 погибших здесь таджиках и написал книгу, - говорит журналист.

Потом за свой труд он получил благодарности и медали. Долго и счастливо жил в Таджикистане, имел хорошую работу. Но не выдержал - ветер странствий снова позвал его в дорогу.

- А потом я решил написать книгу о судьбах граждан Таджикистана, которые стали мигрантами. И с 2001 года я начал собирать вот эту свою коллекцию, когда ездил по России - только на поездах. Чтобы сделать все задуманное, я продал дом, - улыбается он.

Талабшо признается, что выбирал поезд не случайно - это более душевный и теплый вид транспорта, чем самолет. В поезде ведутся долгие разговоры, происходят спонтанные и самые интересные знакомства. Здесь удавалось работать над книгой, а еще - по видам за окном изучать огромную страну.

В копилке путешествий нашего героя - 868 городов и районов России, которые он посетил. А самый длинный маршрут, который удалось преодолеть на поезде - это поездка сначала из Бишкека в Москву, а потом - во Владивосток через Хабаровск. Это была жизнь в плацкарте, когда все уже познакомились между собой, начали чуть ли не дружить вагонами. Такие приключения не забываются. Всего у него в коллекции более шестиста билетов, а благодарностей проводникам он написал столько, что хватило бы на целую книгу. Всего по подсчетам самого журналиста и писателя, в поездах он провел почти пять лет в общей сложности.

Внушительная стопка - история поездок длиной в пять лет Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Рассказать о судьбах земляков

Конечно, деньги, вырученные за дом, быстро закончились. Но в деле сбора историй нашлись помощники - ему помогали бизнесмены, члены таджикских диаспор и просто случайные знакомые. А его семья в это время жила в родном городе, на съемных квартирах, пока один бизнесмен не подарил им дом.

Во всех российских городах Талабшо встречался с трудовыми мигрантами, среди которых есть и художники, известные врачи, музыканты, заслуженные строители, ученые.

На карту журналист наносил все города, где успел побывать Фото: Михаил ГОРЮНОВ

- Я в своей книге рассказывал много историй. Мне важно было показать разные лица таджикского народа. В Ульяновске я встречался с детским врачом и у него все стены были украшены фотографиями спасенных детей и благодарностями родителей. Очень важно, чтобы каждый человек был на своем месте и приносил пользу своей новой родине, - говорит наш гость.

После того, как вышла первая книга автора "Таджики в России", к нему стали обращаться многие соотечественники с просьбой найти информацию о родных и близких. Сейчас у журналиста миллион историй в путевых блокнотах, которых с лихвой хватит и на второе издание. А еще Талабшо помог сотням людей восстановить потерянные связи с родственниками.

- А вот слышали, наверное, как сейчас обсуждают законопроект о том, можно или нельзя упоминать национальность преступников в СМИ. Что об этом думаете?

- Что я могу думать! Мне кажется, не нужно здесь никакого регулирования. Пусть все говорят, что считают важным. Но тогда и наоборот должно быть, про национальность достойных людей, героев тоже нужно говорить. Среди любых народностей таких людей немало, - отвечает Талабшо Холиков.

По билетам можно изучать историю железнодорожной отрасли Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Свои путешествия по России на поезде он вспоминает с ностальгией. Это были времена, когда он не раз убеждался, сколько хороших людей на белом свете. Однажды, когда его ограбили, сотрудники полиции в Абакане сами скинулись и купили ему билет для дальнейшего путешествия. А в другой раз проводники остановили начавшееся кровотечение и помогли поскорее попасть в больницу. Все эти подвиги журналист совершал для того, чтобы показать реальную жизнь таджиков в России: в каждом городе он сам разговаривал со своими героями, находил и тех, чья жизнь удалась, и тех, кто трудится почти без отдыха, поддерживая свои семьи на родине. Сейчас Талабшо Холиков издал уже четыре книги и написал полторы тысячи статей о судьбе таджиков в России. И уверен, что продолжит свою работу - уже из Самары, сюда он хочет перебраться жить ближе к сыну и прекрасной Волге, которой искренне восхищается.