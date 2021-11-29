Бакланы и угольный пляж: показываем проект, победивший в конкурсе развития Пятой очереди самарской набережной

Территорию между ул.Вилоновской и бассейном ЦСКА ВВС хотят открыть для горожан

В Самаре в ноябре 2021 года подвели итоги открытого конкурса на лучшее архитектурное решение для планируемой Пятой очереди набережной Волги. Творческое состязание длилось больше двух месяцев, свои предложения по участка набережной от ул.Вилоновской до бассейна ЦСКА представили три десятка коллективов архитекторов и урбанистов. Победу и приз в полмиллиона рублей жюри присудило проекту архитектурной мастерской «ОККО», авторами которого выступили Олег Казаков, Клавдия Фроловичева, Надежда Ухаткина, Павел Романов и Владислав Плотников. Показываем проект, который победил в конкурсе.

Стрит-ритейл и паровая мельница

Концепция развития получила название «Набережная пяти открытий» или «Проход разрешен».

- Сейчас вся эта территория закрыта для свободного доступа. Наше главное предложение – раскрыть ее для посетителей и насытить различными функциями, - предлагают авторы проекта.

Исторический облик территории максимально сохранят и впишут в концепцию

Пятую очередь набережной предлагают разделить на пять различных функциональных зон – «пять открытий». Они будут объединены единой сетью пешеходных и велосипедных маршрутов.

Первая зона занимает территорию от улицы Вилоновской до пивзавода (до территории спасательной станции), а в качестве открытия должна служить первая паровая мельница города.

- Здесь будет развиваться гастрономическая инфраструктура, - предлагают авторы проекта. – В частности, концепция предусматривает перенос сюда летней террасы и самого ресторана «Белуга», а также открытие стрит-ритейла на первых этажах бывшей паровой мельницы.

Также предполагается открыть доступ посетителей к флигелю пивоваренного завода (бывший дом директора пивзавода). Спасательную станцию предлагают перенести к пристани ЦСКА ВВС, а на освободившемся месте устроить причалы для лодок, катеров и, возможно, паромов.

«Пивная галерея» и камыши

В качестве второго «открытия» авторы проекта предлагают культовое самарское «Дно». Это территория от пивзавода до ул.Ульяновская. Архитектурный ансамбль пивзавода предлагается частично интегрировать в инфраструктуру набережной, а ресторан «Белуга» и лодочные причалы перенести на место спасательной станции.

Всю территорию свяжут пешеходные и велосипедные дорожки

- По верхней линии подпорной стенки можно разместить «пивную галерею» с барной стойкой вместо ограждения, - предлагают авторы проекта. – С нее будет открываться вид на Волгу и противоположный берег. А по береговой полосе ближе к воде предусмотрена зона, плавно связывающая историческую составляющую с дикой природой. Незастроенная территория, заросшая камышом и тростником с лишь условно благоустроенной набережной, должна стать пристанищем для любителей медитативного отдыха. Цель проекта - сохранить аутентичность и общую таинственность места.

«Остров Бакланов» и искусственный остров

Третья зона - от ул. Ульяновская до оврага - получила название «Остров Бакланов». Долгие годы эта территория была закрыта для горожан, поэтому здесь беспрепятственно гнездились бакланы. Теперь авторы проекта предлагают открыть берег для посетителей. Для птиц будет создан искусственный остров, а для людей – вынесенный над акваторией реки пешеходный променад, откуда горожане смогут наблюдать за птицами.

- По берегу предусмотрены легкие решения по благоустройству, сезонные настилы, мостки, прогулочные дорожки приподнятые над уровнем земли, - пояснили авторы проекта. - Начиная от ул. Ульяновской променад выходит в открытую воду. В максимальной точке вылета пешеходного моста будет построен многоуровневый искусственный остров. В нижнем ярусе предусмотрены таинственные гроты, а верхний образует просторную смотровую площадку.

Из транспортерной ленты сделают галерею

«Угольный пляж» и музей в ленте транспортера

Четвертая тематическая зона посвящена Самарской ГРЭС и носит название «Путь угля». Она занимает часть угольного оврага и всей угольной галереи.

- Здесь расположится угольный пляж – он не предусмотрен для купания, это память места где происходила доставка угля водным путем с барж и транспортировка его по галерее, - объяснили авторы проекта. – Сохранившаяся часть угольной галереи и загрузочного транспортера будут восстановлены, здесь организуют музей теплоэнергетики. Утраченный транспортер в машинный зал предлагается воссоздать в виде световой инсталляции.

«ТЕПЛОщадь» и театр закатов

Территория от угольного оврага до бассейна ЦСКА ВВС получила название «ТЕПЛОщадь». Здесь предлагают аккумулировать торговую и развлекательную инфраструктуру.

Самарцам организуют "Театр закатов"

- На этой территории остается кран-балка, превращенный в элемент передвижной сцены, - предлагают авторы проекта. – А сама площадь переходит в «ТЕАТР ЗАКАТОВ» - организованный спуск к Волге, с плавно заходящими в воду ступенями-скамьями. В холодное время года они будут подогреваться. Здесь горожане с комфортом могут полюбоваться знаменитыми самарскими закатами.

Мест для купания на Пятой набережной авторы проекта не предусмотрели, но обещают многочисленные спуски «для контакта с водой».

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