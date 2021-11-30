«Кисточку держу в зубах»: житель Тольятти потерял руки в страшной аварии и стал художником

Художник из Тольятти рисует, держа кисточку в зубах. Фото: личный архив героя публикации

Четыре года назад Евгений Коробских из Тольятти попал в страшную аварию, которая перевернула всю его жизнь. Молодой человек попал под поезд и оказался в инвалидном кресле без кистей обеих рук. Казалось, все кончено. Но для Евгения трагедия стала началом новой жизни. Он научился рисовать, держа кисточку во рту. И сегодня его картины выставляют тольяттинские и самарские галереи, а выставки собирают сотни зрителей.

«Рисовал только в детсаду»

О том, что изобразительное искусство когда-нибудь станет смыслом его жизни, Евгений не мог даже предположить. Много лет молодой человек вел жизнь простого работяги, и искусством не интересовался.

- Рисовал разве что в детском садике, а потом даже в голову не приходило, - рассказал Евгений журналисту «КП-Самара». – Да и не до того было, мотался по стране в поисках заработка. Кем только не работал – и асфальт клал, и стены ломал, и дома строил, и электрику прокладывал, и мебель собирал.

После аварии Евгению пришлось учиться жить заново. Фото: скрин видео

Все перечеркнул один страшный день в 2017 году. Евгений в очередной раз отправился на заработки в Подмосковье, но стал жертвой жуткой аварии. Поездом мужчине отрезало кисти обеих рук. В 37 лет молодой человек, зарабатывающий на жизнь физическим трудом, оказался в инвалидном кресле. Помог счастливый случай, который сам Евгений считает настоящим чудом.

- Мне как раз тогда в реабилитационном центре выдали инвалидную коляску, и я на ней везде катался, путался под ногами у персонала, много энергии было, - вспоминает он. – И чтобы меня угомонить заведующая принесла краски и тоненькую тетрадку-раскраску. Сказала, мол, лучше посиди, порисуй, чем мы тебя по всему зданию искать будем. Я взял кисточку в зубы, сделал первые мазки. И «залип».

«Мечтаю о горах и учусь рисовать портреты»

Евгений признается – в кисти и краски он влюбился сразу и бесповоротно. Мог сидеть над рисунками часами.

- Конечно, сложно было, особенно сначала. Непривычно очень. Но я все повторял и повторял попытки, пока не получилось, - рассказывает он. – Сначала только раскрашивал уже готовые картинки, рисовать что-то свое боялся. Но потом, уже когда вернулся в Тольятти, друзья настояли, чтобы я попробовал нарисовать что-то свое.

За четыре года Евгений отточил свое мастерство. Фото: личный архив героя публикации

За четыре года Евгений так отточил свое мастерство, что догадаться, каким именно образом художник рисует свои картины, совершенно невозможно. На его полотнах - цветы, пейзажи, море – и, конечно, горы.

У Евгения прошло уже несколько персональных выставок. Фото: личный архив героя публикации

- Мне очень нравится творчество Рериха, очень нравятся горы, мечтаю там побывать, - признается Евгений. – А еще мечтаю научиться хорошо рисовать портреты, чтобы запечатлеть всех тех людей, кто мне помог. Но пока я их рисую не очень хорошо. Даже обращался к знакомой художнице в столице, чтобы она меня научила, Но она сказала, мол, «тебя учить – только портить твой собственный стиль». Так что осваиваю все премудрости сам.

В основном Евгений рисует пейзажи. Фото: личный архив героя публикации

«Сравнивают с Григорием Журавлевым»

Сегодня Евгения нередко сравнивают со знаменитым иконописцем Григорием Журавлевым. Тот жил в селе Утевка (современный Нефтегорский район) больше ста лет назад. Григорий Журавлев родился без рук и ног, но научился рисовать зажатой в зубах кистью и прославился своими иконами на всю страну – портреты у него заказывал даже император.

Удивительно, но до аварии Евгений никогда не слышал о знаменитом в регионе иконописце.

- О Григории Журавлеве мне рассказали друзья, уже когда я вовсю рисовал, - вспоминает Евгений Коробских. - Мол, представляешь, ты не один такой. Конечно, до мастерства прославленного иконописца мне еще далеко, но такое сравнение безусловно приятно.

Картины Евгения можно купить и в Самаре. Фото: личный архив героя публикации

Сейчас за плечами у Евгения уже несколько персональных выставок в Тольятти и Самаре, последняя из них – целиком из картин, написанных маслом. А купить работы самобытного художника можно в самарском магазине «Палитра» на ул.Ленинградской.

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