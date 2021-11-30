COVID-19 туризму не помеха? Турагент из Самары раскрыла секреты путешествий в пандемию

Самарчанка объяснила туристам, куда сейчас можно лететь без опасений Фото: Личный архив

Сегодня туристический рынок понемногу оживает во всем мире. Люди устали бояться коронавируса и кидаются на появляющиеся предложения по турам в страны далекие и не очень. О рисках путешествий в пандемийную эпоху, которая пока еще все же не закончилась, и о том, за что отвечает сам турист, рассказала сотрудница турагентства из Самары Катрин Сева.

Работаем как на бирже

Меня зовут Катрин, и я работаю в туризме уже шесть лет. Первый свой тур продала в 2015 году, с тех пор отправляла туристов и в Турцию, и в Антарктиду, а еще – в Таджикистан, Казань и в Доминикану. Но в 2020 году в какой – то момент казалось, что нужно искать другую работу: агентства закрывались одно за другим, туроператоры терпели ужасные убытки, разозленные туристы, у которых из-за COVID-19 срывались вылеты штурмовали офисы и требовали деньги назад. Но во многом благодаря государственным субсидиям рынок все же выстоял. Большинство покупателей согласились заменить туры и отправились кто в Сочи, кто в Крым, кто-то дождался открытия границ через год.

Сегодня открыты десятки стран - улететь можно в Турцию и Египет, в Грецию и на Кипр, на Мальдивы и в Доминикану, на Кубу и в Мексику. Правда, заниматься туризмом и сейчас достаточно тяжело – все постоянно меняется: границы то закрываются, то открываются, где-то у туристов ПЦР-тест просят, а где-то на карантин их отправляют. А уж правила оформления документов и вовсе чуть ли не на ходу переписывают.

Но когда пандемия только начиналась, люди боялись больше: и заболеть, и закрытия границ. Сейчас все устали сидеть дома, все хотят отдыхать во что бы то ни стало. Да и многие страны, которые живут за счет туризма, готовы пойти на риск. Поэтому все ищут компромиссы: наш Спутник V признали в Турции, Египте, ОАЭ, на Кипре. На Кубе и Сейшелах потребуют дополнительные тесты, а в Таиланде – недельный карантин. Но и это уже прогресс. Возможно, этой зимой откроются и другие азиатские страны. Во Вьетнаме, к примеру, говорят, даже готовы выделить для туристов отдельный остров, но решатся ли власти на это, пока не ясно.

Мы и раньше всегда держали руку на пульсе, отправляя куда-то путешественников, а теперь вообще как на бирже играем – один неверный шанс и все летит в неизвестность. Чтобы не потерять покупателей нужно следить за каждым шагом. Есть те, кто на это плюет: отправили и дальше разбирайтесь как знаете. Недавно была ситуация, когда туристов просто забыли в отеле, не проговорив им об изменении времени вылета на сутки раньше. Это недопустимо, потому что к такому агентству клиенты не вернутся, а конкуренция на рынке сейчас сильнейшая.

Если купили тур, слушайтесь своего турагента как мессию Фото: Личный архив

Новый год просто золотой

Клиенты уже начали спрашивать про туры на Новый год. Но продавать их пока страшно. Раньше популярна была Чехия – там как будто в сказку попадаешь. Многие ездили в Таиланд, я и сама там как-то Новый год встречала: везла из России туда консервированный горошек, потому что такого ингредиента для оливье там не найти. Но сегодня в Таиланде предусмотрен недельный карантин, а большинство стран Европы, в том числе Чехия, для прямых перелетов из России без прививки, признанной ЕС, закрыты. Можно ехать в объезд, делать дополнительные тесты, сидеть на самоизоляции – но это ведь совсем не то, что раньше. Да и ценник значительно повышает. Остаются Турция, Египет, Эмираты, Мальдивы, Сейшелы, Куба. А там уже – любой каприз за ваши деньги.

Сейчас цены по этим направлениям уже золотые. Билеты в Турцию могут стоить от 54 тысяч рублей в одну сторону. Цены на туры растут каждый день на 10-15%. О горящих путевках в целом можно не мечтать.

Слушайте тургента

Хотите путешествовать в пандемию? Да пожалуйста! Только будьте внимательны к деталям. Сейчас переносится очень много рейсов, их двигают и по датам, и по времени – нужно быть на чеку и регулярно заглядывать в онлайн-табло. Если предусмотрен стыковочный рейс, скажем, в Москве, то лучше приехать туда за 16-18 часов. Ведь если опоздаете, деньги никто не вернет.

Кроме того, многие услуги перешли в онлайн-формат. Раньше миграционные карты заполняли либо в самолетах, либо на границе. Теперь это все делается удаленно и в электронном виде. То есть вы сначала заполняете все необходимые формы на сайте, получаете QR-код, распечатываете его и с ним проходите паспортный контроль в аэропорту. При этом нужно распечатать и остальные документы: ваучеры, страховку и др.

Недавно мои туристы летали в Доминикану. За неделю до вылета я скинула им всю необходимую информацию со ссылочками, инструкциями и списками, какие тесты сдавать и декларации заполнять. Уточнила: все понятно? Да.

За день до вылета решила напомнить про декларацию на въезд, и тут выясняется, что клиенты про нее забыли. Они решили «не заморачиваться», а потом в половине второго ночи звонили мне, когда поняли, что без этих документов их даже в самолет не пустят. Я удаленно сама им все оформила, отослала, они улетели, я легла спать, а рано утром они мне опять звонят: не распечатали электронные билеты, ваучер в отель и медицинскую страховку. Естественно, у них возникли проблемы с заселением.

Путешествия в ковидную пору имеют свои ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не экономьте на страховке

Я всегда советовала клиентам не экономить на страховке, а период пандемии – тем более. Вы заплатите за страховку полторы-две тысячи рублей, но она убережет вас от многих проблем.

Был у меня случай, когда клиент решил не возвращаться с отдыха после окончания срока тура и пожить в Гоа еще месяц, пока не кончится виза. Но тут случилась неприятность: он попадает под машину, ломает ногу, его везут в больницу на операцию. Страховка закончилась, потому что была оформлена на время тура, и он, конечно, забыл ее продлить.

Чтобы вернуть его оттуда и оплатить лечение, деньги собирали, что называется, всем миром. И сумма получилась очень приличная. «Вишенкой на торте» стал обратный билет, который ему пришлось покупать за 100 долларов.

В пакетный тур входит минимальная страховка. Но она покрывает основные затраты на COVID-19. Если вы прилетели в другую страну, а у вас взяли повторный тест и он выдал положительный результат, страховка покроет все расходы (медобслуживание, лекарства, больница), но если туриста отправляют на карантин, то специализированный отель или место резервации он будет оплачивать за свой счет. То же самое с пропущенным вылетом. Если самолет улетел без вас, билеты домой, скорее всего, вы покупаете за свой счет. Можно написать туроператору запрос на минимизацию расходов, объяснить, почему так получилось приложить все справки и, может быть, вам найдут дешевые билеты либо потом вернут часть денег.

Очень популярна сейчас страховка от невыезда. Она оформляется при покупке тура за границу за дополнительную плату – как правило, это от 600 до 2000 рублей на человека. Она как раз поможет вернуть деньги, если вы перед вылетом заболеете ковидом. 95% или даже 100% стоимости тура в таком случае вам вернут. Страховка действует если заболели вы, ваш близкий родственник, плюс в случае смерти туриста или его близкого родственника, которые собирались куда-то лететь. На моей практике уже было 4 случая возврата денег по невыезду из-за ковида.

Бывает такое, что отель закрывают на карантин. В таком случае туристу предложат два других отеля на выбор, в которые можно переехать. По условиям размещения они будут такими же или даже лучше.

Держите связь с близкими

Еще один важный совет: держите связь с близкими. Пусть они знают, когда и куда вы летите, вступайте в группы в соцсетях и месседжерах, где «тусуются» ваши соотечественники. В случае ЧП это будет полезно.

Как-то в Индии я ехала домой на мопеде из магазина вечером. Увидела кучу индусов – видимо, авария. Проехала мимо, но что-то заставило меня вернуться. Подхожу к толпе и вижу следующее: сидит мужик «подгоревший» на солнце, видно, что только приехал – даже по одежде понятно, что это типичнейший «пакетник» (то есть турист, который купил пакетный тур на 7-10 дней). Он попал в аварию, у него пробита голова, сильно поврежден глаз и перебита ступня.

Вокруг стоят русские и просто глазеют, никто не подходит помочь. Я спрашиваю у индусов, что случилось, они говорят: была авария, «Скорую помощь» уже вызвали, а он к себе никого не подпускает. Действительно, мужик, видимо, пьяный был, плюс шок, он не понимал, где находится, что с ним, и отгонял индусов воплями «Уйдите, черти!» А с учетом того, что ростом он был под два метра, индусы его, конечно, побаивались.

Я подошла к нему, успокоила немного, умыла, спросила, как зовут, откуда приехал. Когда появилась «Скорая помощь», тащила его туда опять же я – индусы боялись, а русские брезговали: мол, он же грязный и весь в крови. Погрузили его с горем пополам в машину, а он оттуда орет: «Где мои тапки? Я без тапок не поеду!» Спасибо индусам, нашли эти тапки – порванные все, грязные, отдали ему, уложили обратно. Я попросила врачей отвезти его в клинику, про которую знаю, что она хорошая.

Приезжаю домой. Открываю дверь. Стою вся в крови, но не в своей. Рыдаю в голос – неожиданно шок прошел и меня «накрыло». Представьте, как мои «домашние» испугались. Когда пришла в себя, написала во все группы, где были туристы из Гоа: как зовут мужчину, что с ним произошло и где он сейчас находится. И мне, как ни странно, в ответ начали «прилетать» обвинения во лжи: мол, я – девчонка ростом метр с кепкой в прыжке – здорового мужика на себе никогда б не дотащила. Обидно было, конечно.

Но зато через пару дней мне написали родственники этого мужика. Они разыскали его в больнице, а он им рассказал, что когда вокруг него были сплошные черти, появился ангелок – я. Вот родственники-то и сказали мне «спасибо».

К чему я это? Будьте добрее и внимательнее друг к другу. Тем более за границей. А главное – будьте здоровы!

КОНКРЕТНО:

Со Спутником V можно лететь: в Турцию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы и на Кипр

Повторный ПЦР по прилету возьмут: в Доминикане, на Сейшелах и Кубе

Карантин: Таиланд (7 дней)