Как самарцам сохранить и приумножить свои сбережения

Вопрос сохранения и приумножения денежных средств важен во все времена Фото: Shutterstock

Вопрос сохранения и приумножения денежных средств важен во все времена. Один из самых надежных способов - открыть вклад в банке. Какой депозит выбрать для максимально выгодного вложения средств под конец уходящего года? На что помимо процентной ставки обратить внимание? В какие еще инструменты сбережения инвестировать? Ответы на эти вопросы искали вместе с представителями самарских банков.

С увеличением ключевой ставки растет спрос на вклады

Эксперты отметили тенденцию перераспределения сбережений самарцев из накопительных счетов на вклады.

- Еще несколько месяцев назад клиенты проявляли интерес больше к накопительным счетам, - рассказал Виталий БЕЛОЦКИЙ, региональный директор операционного офиса «Самарский» ПСБ. - На фоне роста ключевой ставки спрос на классические вклады вновь стал набирать обороты. И если в начале года оформить годовой вклад в целом по рынку можно было по ставке, не превышающей 4,5%, то сейчас уже под 8-9% годовых.

- Популярность вкладов у жителей нашего региона, действительно, растет. С января по октябрь 2021 года объем привлеченных средств по всем видам вкладов в Самарском отделении Сбербанка выше на 18 %, чем за аналогичный период прошлого года, - отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия ЧИТНЕВА.

- Депозитный портфель и остатки на текущих счетах физических лиц в нашем банке к середине ноября превысили 5 млрд рублей, - сообщил Алексей ЛАРГИН, руководитель Абсолют Банка в Самаре. - В целом по рынку в стране и в Самарской области в частности наблюдается уменьшение депозитных портфелей кредитных организаций. Абсолют Банк - скорее, исключение из правил. Размер нашего депозитного портфеля стабилен и даже постепенно прирастает. Это касается как розничного направления, так и private banking.

Насколько доходны сезонные вклады

Делая вклад в банке, важно внимательно изучить предложения и обратить внимание на размер процентной ставки, срок, на который делается вклад, возможность досрочного снятия денег со счета, а также возможность пополнения.

- На ментальности наших жителей сказывается история города - Самара была крупным купеческим городом, поэтому здесь всегда умели и умеют считать деньги, - считает Алексей ЛАРГИН. - Безусловно, при выборе кредитной организации для размещения вклада в первую очередь ориентируются на доходность. Но не менее важный критерий - надежность банка, его репутация. Что касается популярности депозитов, то у нас в 2021 году на первом месте вклад «Абсолютный максимум+». В нем нет опции пополнения и досрочного снятии, но зато наиболее высокая доходность - до 7,5 % годовых. На втором месте - вклад «Пенсионный» с доходностью до 6,8 % годовых. По нему действуют льготные условия досрочного расторжения, а пополнять его можно неограниченное количество раз. Третье место - у «Растивклада». Доходность по нему ниже - 4,6 % годовых, но зато действует капитализация. Вклад удобен тем, что с него можно снимать деньги без потери процентов. Поэтому его часто открывают за несколько месяцев до покупки автомобиля или квартиры. Пока идет подготовка к сделке, на сумму «капают» проценты.

- В середине ноября ПСБ запустил новый вклад «Крутой процент» с доходностью до 9%, - продолжает Виталий БЕЛОЦКИЙ. - Депозит открывается на 250 дней, срок разбит на процентные периоды, для каждого из которых действует своя процентная ставка. Одновременно мы повысили доходность по срочным депозитам - «Сильная ставка», «Онлайн-вклад» «Мой доход» «Моя копилка» «Мои возможности». Диапазон увеличения ставок составил до 1,0 п.п.

Также мы подняли проценты по накопительным счетам. Кроме того, к этой ставке действует еще и надбавка до 2,5 п.п. - ее получают клиенты, которые держат на счете до 1 млн рублей и активно пользуются любой картой ПСБ для оплаты покупок. Такую же надбавку получают участники программы Orange Premium Club при размещении на накопительном счете до 1,5 млн рублей.

Для клиентов, которые первый раз открывают накопительный счет в ПСБ, в первые два месяца действует повышенная ставка.

Чаще всего самарцы размещают вклады в рублях, по максимальным ставкам на короткий срок до 6-12 месяцев. Депозитами от 3 до 5 лет интересуются меньше, хотя некоторые банки обещают по ним высокую доходность. За год у самарцев серьезно вырос интерес к возможности дистанционного управления вкладами. Доля новых депозитов, оформляемых через digital-каналы, в Абсолют банке увеличилась до 70 %. Как отмечает Алексей Ларгин, этому способствует и тот факт, что по ряду вкладов за открытие через интернет-банк действует надбавка 0,15 % годовых. В Сбербанке в 2021 году без посещения жителями Самарской области офиса банка открыты почти 40 % вкладов, а объем привлеченных средств в онлайн-вкладах с января по октябрь 2021 года вырос на 24 %.

Во что еще можно инвестировать?

Помимо классических вкладов и накопительных счетов банки предлагают начать инвестировать с помощью более сложных инструментов, таких как, например, ПИФы, облигации.

- В ПСБ даже те клиенты, кто имеет небольшой опыт инвестирования, могут начать управлять своим капиталом и зарабатывать с помощью мобильного приложения «ПСБ Инвестиции», - рассказывает Виталий БЕЛОЦКИЙ. - В нем можно совершать операции на финансовых рынках, просматривать структуру и состояние своего инвестиционного портфеля, следить за котировками финансовых инструментов, знакомиться с идеями аналитиков банка.

Один из самых популярных инвестиционных инструментов в ценные бумаги - паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Они удобны для тех, кто хочет вкладывать деньги в акции или облигации, но не готов самостоятельно принимать финансовые решения.

ПИФами управляют эксперты УК «Промсвязь». В нашем интернет и мобильном банке работает сервис подбора ПИФов.

Еще один современный инструмент - индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). У него отсутствует минимальный порог входа: открытие и ведение депозитарного счета осуществляется бесплатно. Заключить договор можно как онлайн, так и в любом офисе. Уровень дохода по ИИС зависит от ценных бумаг, которые приобретает клиент. Дополнительный плюс ИИС - по нему можно получить налоговый вычет.

При создании собственного резервного фонда банки советуют определиться сначала с целью, а потом уже инструментом создания капитала. Если цель - накопить на отпуск, то удобнее откладывать средства с помощью накопительного счета или краткосрочного вклада с возможностью пополнения. Если же цель - скопить деньги на обучение, то в этом случае она быстрее реализуется с помощью таких инвестиционных инструментов, как ИИС и вложения в ПИФы.

Главное правило при любой цели - не вкладывать все средства в один инструмент и одну валюту. Формируйте портфель из нескольких инструментов, диверсифицируя риски.

КОМПЕТЕНТНО

Марина МЯСНИКОВА, управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России:

- Банковский вклад по-прежнему остается самым надежным инструментом сбережения. - Иметь сбережения - правильная стратегия каждого финансово грамотного человека. Финансовая «подушка безопасности» пригодится в случае непредвиденных жизненных ситуаций. Для этой цели подойдет текущий счет, вклад до востребования или с возможностью частичного снятия, открытый в надежном банке. Как минимум стоит отложить сумму, которая в кризисной ситуации обеспечит привычный образ жизни в течение трех месяцев.

Самым надежным инструментом сбережения по-прежнему остается банковский вклад. Проценты по нему зафиксированы, а сумма до 1,4 млн рублей застрахована государством. При этом многие стремятся получить доход, превышающий процент по вкладам, и рассматривают возможность выхода на фондовый рынок. Начинающим инвесторам стоит помнить несколько важных правил. Во-первых, на фондовом рынке гарантированного дохода нет. Вы можете, как приумножить свои деньги, так и потерять их. Поэтому инвестировать имеет смысл, только если у вас уже есть финансовая «подушка безопасности». Во-вторых, инвестировать стоит только сумму, с потерей которой готовы смириться и ни в коем случае не брать кредит на эти цели. В-третьих, инвестируйте только в те инструменты, которые вам понятны. Если инструмент непонятен, лучше отказаться от идеи или изучить вопрос. Четвертое правило гласит - вкладывать деньги лучше в несколько финансовых инструментов, чтобы возможные потери по одному из них могли быть компенсированы положительными результатами по другим.

СПРАВКА

Ключевая ставка - это процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, то есть величина процента, под который Центробанк РФ кредитует частные банки на еженедельной основе и одновременно готов взять на хранение денежные средства у них. Является основным индикатором денежно-кредитной политики. Напрямую влияет на уровень процентных ставок по вкладам. С 11 февраля 2020 года ставка равняется 6%.