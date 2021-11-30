Падают деревья, летают люди: самарцев просят не выходить на улицу из-за ураганного ветра с дождем

Пешеходы не могли идти по тротуарам Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Рабочая неделя в Самаре началась с непогоды. Уже вчера горожане жаловались на противный ветер и неприятную промозглость, но ночью все то, что растаяло за день при плюсовой температуре, подмерзло. И утром наступил день жестянщика и травматолога.

Оранжевый уровень опасности синоптики Приволжской УГМС объявили еще накануне. Самарцам щедро отсыпали природных катаклизмов: и ветер до 25 метров в секунду, почти что ураганный, и мелкий дождь, больше напоминающий крупу, которую ветер горстями бросает в лицо, и покрытые ровным слоем льда тротуары и дорожки.

Кое-где сделали вот такие тропинки Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Вышел из подъезда задумавшись, сделал первый шаг и приземлился на пятую точку. Такое ощущение что ступеньки специально аккуратно покрыли льдом, еще влажным сверху. Попробовал сделать еще пару шагов и пошел домой, переобуваться,- делится житель Самары Владимир.

Ситуация с утра была ужасная. Ирина вспоминает, как шла на метро по улице Ново-Вокзальной. Асфальт покрыт льдом, в трещинах, которых очень много, скопилась вода. Стараешься уйти на обочину - но и тут ловушка. Снег кажется неопасным, но когда наступаешь на него, понимаешь - залитый сверху дождем он стал таким же катком как и все остальное. А еще с ног сбивает ветер - как будто в трубу дует.

- А в парке Молодежный кто-то дорожку посыпал песком. Грязно, но хоть можно постараться дойти. Хотя все в итоге перемешалось с водой, одни лужи, - говорит она.

Не лучше ситуация и в центре города. Здесь тротуары, покрытые плиткой, превратились в настоящий каток. Коммунальщики вышли на улицы, но не сразу добрались до каждого тротуара. Впрочем, потом тоже было странно: некоторые дорожки буквально засыпали реагентом, хотя там уже не было и следа снега, а на других ограничились закидыванием песка в лужи.

Чистый лед практически везде Фото: СОЦСЕТИ

К сожалению, гололед обеспечил работой и травмпункты.

- В 7.30 приехал в травмпункт Б.Им Семашко , уехал в 12.00 , народу много переломанных . У меня прст сильный ушиб локтевого сустава , думал что трещина так как 5 раз ломал левую руку . С подъезда выходил вместе с женой , жена славу богу не упала. Врачи там работают на пределе своих возможностей, но справляются, - написал в группе Новости Самары Сергей Сиямкин.

Нашлись в комментариях и шутники, которые отметили, что сегодня на улице надели маски. Правда, на обувь. Другие самарцы рекомендуют надевать шерстяные носки на обувь сверху, мол, будет не так скользко.

Неприятных мгновений добавил и сильный ветер. Пешеходов он сбивал с ног, а деревья валил на землю. Много пострадавших машин в Тольятти. В Самаре на автомобили дерево упало на улице Дыбенко. Теперь автовладельцам придется постараться, чтобы выбить с коммунальных служб деньги за ущерб.

Можно садиться на пятую точку и съезжать

В администрации города отметили, что постарались подготовиться к неблагоприятным погодным условиям.

- Службы благоустройства начали обрабатывать все поверхности. Сегодня на оперативном совещании, помимо поручения по усиленной обработке пешеходных зон и проезжих частей, приняли решение о проведении выездных проверок, - рассказал Владимир Василенко.

Также на тротуарах и дорогах с большим подъемом разместили ящики с песком, чтобы каждый мог сам обработать участок дороги.

А что о сегодняшней погоде думаете вы? Делитесь в комментариях.