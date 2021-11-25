«Уезжайте, спасайте мальчишек»: мать пятерых детей переехала из Сибири в городок под Самарой, чтобы уберечь сыновей от страшной напасти

В семье Усмановых воспитали пятерых детей. Фото: семейный архив

У Людмилы Усмановой пятеро детей. Сейчас она живет в Шигонском районе с мужем и двумя младшими сыновьями. Старшие уже выросли и разъехались по разным уголкам страны, хотя и постоянно поддерживают связь друг с другом. Но в жизни многодетной семьи не всегда все было гладко. 11 лет назад Людмиле пришлось все бросить и преодолеть тысячи километров, чтобы переехать в Самарскую область и спасти своих сыновей.

Осталась одна с тремя детьми

Людмила Константиновна родом из Куйбышева, но еще в молодости ей пришлось немало поездить по стране. Волжанка уехала в Сибирь, вышла там замуж, родила троих детей – Машу, Лену и Лешу. Однако семейная жизнь не заладилась, и в итоге Людмила развелась с супругом, оставшись одна с тремя детьми вдали от родины и близких. Было непросто, но женщина не сдавалась и твердо решила, что поставит дочерей и сына на ноги. А потом встретила Марыбжана, и между ними завязался роман.

- Его не смутило ни то, что я в разводе с тремя детьми, ни то, что я христианка, - вспоминает Людмила. – Многие знакомые, коллеги отговаривали меня с ним встречаться. В его семье к его выбору тоже отнеслись очень настороженно, и приняли меня далеко не сразу. А вот мои дети – младшему, Леше, тогда было всего 8 лет – его сразу приняли и полюбили. Добрый, не жадный, всегда готовый помочь, поддержать, он стал им другом и вторым отцом.

Отец семейства Марыбжан с сыновьями Марселем и Исламбеком. Фото: семейный архив

Тело малыша покрыли язвы

Людмила и Марыбжан поженились, у них родилось двое сыновей – Марсель и Исламбек. Семья дружно жила в Сургуте, налаживала быт, воспитывала детей. Беда пришла откуда не ждали.

- У младших сыновей началась сильная аллергия, - до сих пор с содроганием вспоминает Людмила. – В Сибири кровососущая мошка, у Марселя развилась сильная реакция на ее укусы, вплоть до отека Квинке. А у младшего, Исламбека, организм отказался принимать сухое молоко, из которого там изготавливали все молочные продукты – свежего-то нет. Дошло до того, что у малыша на теле образовались мокнущие язвы, которые мы никак не могли вылечить. Врачи сказали – уезжайте отсюда, спасайте мальчишек. И мы стали выбирать себе новый дом.

Людмила любит навещать внучек. Фото: семейный архив

Выбор на Самарской области остановили не случайно.

- Я сама родом из Куйбышева, поэтому знала эти места, - рассказывает Людмила Усманова журналисту «КП-Самара». - Хороший климат, красивая природа - муж родом из Азии и очень любит горы. А еще много учебных заведений и предприятий, а значит – возможность детям получить образование и работу. Но главное – ехали за здоровьем детям. И не прогадали - буквально через полгода после того, как мы переехали в Шигонский район, нам удалось поставить сыновей на ноги.

Вдохновляли своим примером

Сейчас представители семьи Усмановых живут в разных уголках страны, но это не мешает им регулярно поддерживать связь и ездить в гости. Старшая дочь, Мария, живет и работает в Санкт-Петербурге, средняя Елена – воспитывает двух дочек в Самаре. Старший сын Алексей работает вместе с отчимом в энергетике – сейчас они участвуют в большом проекте на Чукотке.

Младшие сыновья тоже подросли – Марсель учится на первом курсе Самарского энергетического колледжа, играет в КВН и участвует в волонтерской работе. А 8-классник Исламбек учится на «отлично» в школе Усолья, состоит в отряде юнармии и активно участвует в работе местного военно-патриотического клуба.

- Я никогда не думала, что у меня будет пять детей, - признается Людмила Константиновна. – Хотя у меня у самой две сестры, а у мужа – вообще семеро братьев и сестер. Я всегда старалась, чтобы мои дети были заняты делом, поменьше шатались по улицам. В их жизни всегда были кружки, секции, спорт. Ну и, конечно, старались вдохновлять их своим примером. Для воспитания очень важно, чтобы в семье царили любовь и взаимопонимание, чтобы все вопросы решались совместно, а близкие всегда готовы были подставить друг другу свое плечо.

Семья Усмановых часто собирается вместе. Фото: семейный архив.

«Ты чья? Ах, ничья…»

Сама Людмила Усманова тоже ведет активную общественную жизнь.

- Когда только-только переехали на новое место, было непросто, - вспоминает она. – У мужа работа вся в разъездах, я оставалась одна с детьми по три-четыре месяца. Я всегда жила в городе, а тут – деревня, другой менталитет, другие привычки, трудно было перестроиться. Не знали никого, меня спрашивали – «Ты чья? Ах, ничья, просто так приехали…». Приняли нас не сразу, но сейчас уже обжились, и хорошо общаемся с соседями.

А несколько лет назад Людмила Усманова увлеклась оздоровительной гимнастикой Цигун. Прошла онлайн и оффлайн обучение, сдала необходимые экзамены, получила сертификаты. С 2019 года Людмила Константиновна является членом Всероссийской Федерации Цигун Даоинь и Тайцзыцюань. И сегодня в качестве инструктора трижды в неделю проводит бесплатные занятия для односельчан по этой оздоровительной гимнастике.

За воспитание пятерых детей и активную общественную работу Людмила Усманова представлена к региональной награде в честь Дня Матери. Этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. Всего с 2007 года знаком отличия «Материнская доблесть» I и II степеней награждены 4877 многодетных матерей, в 2021 году - 38 женщин.