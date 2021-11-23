Детей может и не быть: главный репродуктолог Самарской области рассказала о неприятных последствиях COVID-19

Самарским семьям, где ждут ребенка, рекомендовали защититься от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью минздрава Самарской области Ирина Моисеева рассказала, как на здоровье будущей мамы сказывается коронавирус, когда можно вакцинироваться и как COVID-19 «портит» сперматозоиды мужчин.

Как беременной женщине беречься от COVID-19?

Увы, но сегодня реалии таковы, что оградиться от коронавируса, просто изолировавшись от общества, не получится. Мало не выходить ан улицу – все равно заразу могут принести близкие люди, муж, родители. Не выкопаешь землянку в тайге и не спрячешься там. Поэтому единственный выход – вакцинация. Если вы только планируете ребенка, то сделайте прививку заранее. Беременная же женщина может прививаться с 22 недели, особенно если есть другие хронические болячки: например, ожирение, диабет, астма, заболевания почек и печени.

А если беременная женщина заболела, что грозит ребенку?

Еще недавно была строгая рекомендация о прерывании беременности, если мамочка заболела на раннем сроке. Болезнь новая, никто не понимал, какие могут быть последствия. Сейчас таких рекомендаций нет, опыт показывает, что можно выносить и родить ребенка после болезни. Просто требуется более тщательное наблюдение у врача и больше обследований.

Если беременная женщина заболела – никакого самолечения, никаких подруг, интернета, советов подружек. Только общение с медиками, если они предлагают госпитализацию – никаких отказов. Беременная женщина во благо своей семьи должна послушаться врачей. Сейчас разработаны схемы лечения, которые фатально не влияют на состояние плода.

А как коронавирус влияет на репродуктивную функцию женщин и мужчин?

В отношении женщин сейчас исследований немного, так как яйцеклетку сложно изучать отдельно от всего организма. А вот в отношении мужчин уже проведено достаточное количество исследований, которые показывают удручающие данные о том, как меняется эта функция после коронавируса. Примерно через год после среднего и тяжелого течения болезни показатели способности к деторождению очень сильно падают и не восстанавливаются до тех показателей, которые были до болезни.

Так что нужно учесть, что после перенесенного коронавируса у пары могут быть проблемы с самостоятельным зачатием.

А вот таких же данных о вреде прививки нет – вакцинация не влияет на фертильную функцию.

А женщинам вакцинация не вредит? Или будущему ребенку?

Эта вакцинация ничем не отличается от любой другой. Молодые мамы понимают, что новорожденного нужно защитить от опасных болезней. Здесь – то же самое. К тому же сейчас есть исследования израильских ученых, которые показывают, что после вакцинации у малышей остаются антитела, которые передаются им от мамы. И на первых моментах жизни ребенок оказывается максимально защищен от опасной инфекции.

И я напоминаю, что для беременных коронавирус опаснее, чем для других. В 2-3 раза выше смертность, в 20 раз выше риск попадания в реанимацию. Разве можно это допустить в то время, когда рождается новая жизнь? Чтобы все были счастливы нужно вакцинироваться. Давайте спасем себя и наших детей!