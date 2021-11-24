Лаборатория «Гемотест»: диагностика мирового уровня может быть доступной

«Гемотест» – один из лидеров рынка лабораторной диагностики в РФ

Технологический комплекс компании выполняет более 2600 видов исследований, от общего анализа крови до генетики и онкологии. Большинство из них – за 1 день. В работе компания использует оборудование и расходные материалы от ведущих мировых производителей, таких как Abbott (США), BD (США), Roche (Швейцария) и Siemens (Германия).

Сеть «Гемотеста» насчитывает 1325 отделений в 520 городах России, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. В Самарской области работает 25 отделений– они находятся в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Рощинском, Чапаевске и Нефтегорске.

Получить услуги лаборатории можно не только в отделениях –бесплатная выездная служба может взять биоматериал на дому или в офисе в согласованное с пациентом время. Помимо этого, в «Гемотесте» можно получить бесплатную консультацию врача по телефону 8 (800) 550-13-13.

Каждый клиент компании становится участником бонусной программы – накопленными баллами можно оплатить до 25% стоимости заказа. Также лаборатория предоставляет «возрастную» скидку в 5% на каждое исследование всем младше 25 и старше 55 лет.

https://gemotest.ru/samara/

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.