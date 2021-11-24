Молодая жительница Сызрани приютила двух пенсионерок, которые остались совсем одни

Семья Шамаевых заботится о пожилых людях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Иногда случается так, что пожилые люди остаются одни. Это происходит по разным причинам. Один из вариантов решения возникшей проблемы — проживание в пансионатах. Но это не единственный выход из положения. Так, одиноких пенсионеров могут забирать в свои семьи неравнодушные граждане, готовые обеспечить им достойную старость, постоянный присмотр и уход. Такая практика уже показала высокую эффективность в Самарской области.

Приемные семьи для инвалидов или представителей старшего возраста стали появляться с 2009 года. Это доброе начинание реализуют в рамках национального проекта «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин.

Государство постоянно поддерживает реализацию нацпроекта. Так, в 2021 году в Самарской области уже 173 человека из указанной категории получают помощь в приемных семьях. За все время существования проекта дом обрели 771 человек.

Один из ярких примеров — семья Шамаевых из Сызрани. Не так давно там появилось сразу две приемные бабушки — Таисии Куликова и Галина Королева.

И Таисия Александровна, И Галина Петровна, к сожалению, потеряли своих родных. Так получилось, что Юлия Шамаева знает их с детства. Она жила по соседству с семьей Галины и дружила с ее сыном. Когда его не стало, мать осталась на старости лет совсем одна.

Таисия дружила с мамой Юлии. Они часто бывали друг у друга в гостях. Повзрослев, Юлия Шамаева не забыла друзей семьи и помогала женщинам по хозяйству. С возрастом пенсионерки стали чаще болеть и ухода требовалось все больше. Молодая Юлия не оставила их в беде, тем более, что когда не стало ее родителей, пожилые женщины стали ей почти родными.

Теперь они живут все вместе. Юлия с мужем, 10-летний сын Артем и 3,5 годовалая дочка Аннушка, а также Таисия Александровна и Галина Петровна. Атмосфера в их доме исключительно положительная и доброжелательная.

— Не могла бросить их одних в беде и одиночестве. Решение приняли с мужем единогласно. Знаем Таисию Александровну и Галину Петровну давно. Детки их любят и относятся к ним как к родным бабушкам. Живем дружно! Так и сложилось, что наша семья стала больше на 2 человека, — делится Юлия Шамаева.

Теперь первым делом по возвращении с работы Юлия интересуется у тети Гали и тети Таи — как они себя чувствуют? Все ли хорошо? Нужно ли чего? Забота о пожилых людях — очень важная часть уклада и жизни семьи.

— Пожилому человеку или инвалиду в семье легче социализироваться, решается проблема одиночества, медицинской помощи, ухода и организации быта. Но взять под опеку такого человека — огромная ответственность, — объясняют в комплексном центре социального обслуживания населения Западного округа.

Отметим, что организовать приемную семью могут совершеннолетние граждане, проживающие на территории региона. Обязательные условия для заключения договора: отсутствие близких родственных отношений между лицом, оказывающим социальные услуги, и лицом, получающим такие услуги (пенсионером, инвалидом), а также их совместное проживание. Для оформления и возможности приютить пожилых людей необходимо обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.