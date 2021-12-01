Здесь будут картины и рестораны: показываем, как сейчас выглядит Фабрика-кухня изнутри

Часть пространства Фабрики-кухни уже готова принимать выставки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 декабря 2021 года депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители министерства культуры области и городских властей проинспектировали ход работ по реставрации Фабрики-кухни в Самаре. Сейчас процесс превращения заброшенного здания в филиал Третьяковской галереи в самом разгаре. Показываем, как сегодня выглядит Фабрика-кухня изнутри и что в ней будет.

Внешне здание уже готово Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммуникации готовы

Сейчас в здании Фабрики-кухни уже закрыт внешний контур, вставлены новые окна, которые позволяют сохранять внутри тепло. Полным ходом идут внутренние отделочные работы.

Как рассказали строители, сейчас на нулевом и первом этажах здания уже практически закончены работы по монтажу всех необходимых инженерных коммуникаций, в том числе тех, которые необходимы для работы музея – воздухоснабжение, дымоудаление, вентиляция, пожарная сигнализация и т.д.

Александр Хинштейн проинспектировал ход работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Галереи-переходы связывают разные части здания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Через неделю все «каменно-трубные» процессы на первом этаже планируем завершить, - рассказали строители.

Картины и рестораны

Несколько залов и переходов уже практически готовы к приему посетителей. Посреди залов устроены колонны, на которых будут размещаться картины. Параллельно идут работы по монтажу необходимого для нормальной работы музея осветительного оборудования.

В галерее будет открыт выход на крышу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также сейчас в разгаре работы по внутренней отделке офисных помещений для работников музея.

Ведутся работы и по обустройству будущего зала ресторана, который разместится на первом этаже Третьяковки. У ресторана предусмотрен отдельных вход о стороны ул.Ново-Садовой.

Красивые лестницы привели в порядок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Зал будет рассчитан на 80-85 посадочных мест, - пояснил директор Самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко. – Кроме того, в здании будет сувенирный магазин и кофейня, а рядом будут располагаться выставочные павильоны и супошная.

Внутренний дворик благоустроят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Земельный вопрос

Не до конца пока решены вопросы по оформлению земельных участков под Фабрикой-кухней и рядом с ней. Само здание находится в федеральной собственности, однако земля под ним муниципальная. Замглавы Самары Владимир Василенко заявил, что город готов передать участок на баланс музея в течение 15 дней после поступления соответствующей заявки, однако призвал не торопиться с этим процессом.

Рабочие сохранят аутентичную плитку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Все равно пока средства на содержание этой территории в бюджете у музея не предусмотрены, и пока вопрос не будет решен, город готов взять это на себя, - пояснил он.

Также остается пока нерешенным вопрос с пожарными проездом за зданием – разные участки дороги в 1300 метров принадлежат разным собственникам, а значит, невозможно определить единого ответственного за содержание. Однако в мэрии заверили, что вопрос уже решается.

Третьяковка уже почти готова к приему посетителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«В сроки уложимся»

Напомним, здание Фабрики-кухни было построено в Самаре в 1932 году по по проекту архитектора Екатерины Максимовои . В 90-е уникальный памятник архитектуры эпохи конструктивизма в форме серпа и молота использовался коммерсантами, за зданием никто не следил, и в итоге встал вопрос о его сносе. Ситуацию удалось решить благодаря вмешательству депутата Госдумы Александра Хинштейна. И Дмитрия Азарова (в то время он был мэром Самары). Фабрике-кухне был присвоен статус памятника архитектуры федерального значения, а само здание перешло в госсобственность. Федеральный бюджет выделил 1,6 млрд рублей на реставрацию здания и создание на его базе филиала Третьяковки. А область и город взяли на себя благоустройство прилегающей территории и создание рядом с музеем Сада баланса. Помимо регулярных выставок и экспозиции в Самарской Третьяковке будут работать художественные кружки для детеи , резиденции молодых архитекторов и лектории , будут проходить постоянные лекции и концерты.

Детали декора фабрики-кухни сохранены на своих местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Хинштейн оценил ход работ по реставрации Фабрики-кухни.

- Работы идут полным ходом, и наша задача, чтобы они были полностью завершены уже в 2022 году, - отметил он. – Уже в 2022-м должна быть организована первая выставка. Думаю, в эти сроки уложимся. Проблемы есть как всегда на любом объекте, но главное, что все находится под контролем. Не менее важно, что все оговоренные федеральные средства заложены и доводятся.

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