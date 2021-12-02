ВИС-АВТО принимает участие в национальном проекте «Производительность труда»

Предприятие ВИС-АВТО занимается производством пикапов на основе LADA Гранта Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Национальный проект «Производительность труда», организованный по инициативе главы государства Президента Владимира Путина, проходит с 2019 года. Уже 112 предприятий Самарской области приняли в нем участие. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает темпы роста предприятий в нацпроекте одним из главных показателей лидерства региона, до конца 2024 в него планируется вовлечь как минимум 169 разносторонних компаний области.

«ВИС-АВТО» является дочерним предприятием «АвтоВАЗ» и территориально находится в Тольятти. Компания производит целый ряд комплектующих для автомобилей LADA и пикапы на их основе, а пилотным для нацпроекта было выбрано производства кузова Пикап 2349 Лада Гранта в цехе сварки.

Пикапы ВИС 2349 имеют более 10 разновидностей и используются в основном бизнесом: есть вариации с рефрижератором, для перевозки и хранения хлеба, даже для перевозки животных. Главной особенностью этих автомобилей можно назвать их грузоподъемность при достаточно скромных размерах — ВИС 2349 могут перевозить грузы свыше 900 кг. В 2022 году планируют выпустить более 5 500 пикапов.

Транспортное средство может перевозить грузы весом свыше 900 кг Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Предприятие само проявило инициативу и подало заявку на участие в национальном проекте. Нашу совместную работу мы начали с того, что провели с сотрудниками предприятия обучение по основным инструментам производственной системы: основы бережливого производства, 5С производственный анализ, — говорит Руководитель проекта РЦК Самарской области Алтабаев Алексей. — Была создана рабочая группа во главе с Начальником цеха, вместе с которой мы и выявили проблемы в процессе производства. Время протекания процесса планируется сократить на 30%.

Компания еще не завершила свое участие в национальном проекте и не подвела итоги — это планируется сделать в начале 2022 года. В цехе сварки работает порядка 60 человек. Выпускается 8 кузовов в смену, но после оптимизации процесса производства их число планируется поднять до 12, тем самым улучшив изначальные показатели в 2 раза, не увеличивая при этом количество сотрудников. Было выявлено более 100 проблем и их решений, а также составлен план мероприятий для достижения поставленных целей.

Так выглядит пикат в разобранном виде Фото: Предоставлено "Комсомолке"

После введения потокового производства, производительность труда удалось увеличить, заменив транспортировку кузовов по цеху с помощью кран-балки на специальные тележки, сконструированные на самом предприятии. До внедрения решения тратилось очень много времени на перемещение деталей, а также была повышенная травмоопасность. Совместными усилиями РЦК и сотрудников предприятия удалось оптимизировать процесс производства.

— Мы подали заявку на участие в нацпроекте, чтобы увеличить производственные показатели. Это уже сделано, но предстоит еще много работы. В процессе сотрудничества с Региональным центром компетенции, мы не только улучшили производственные показатели, но и обрели ценные знания, которые помогают нам сейчас и еще не раз помогут в будущем, — рассказал Мастер цеха сварки Сергей Севостьянов. — Мы планируем внедрить отдельные потоки согласно технологии бережливого производства, чтобы освободить больше площади цеха и сократить время протекания процесса.

Версия пиката с рефрижератором Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Хоть итоги и будут подводиться в январе, РЦК и руководство «ВИС-АВТО» довольны предварительными результатами. Сотрудники «ВИС-АВТО» уверены, что новые инструменты и знания помогут предприятию и дальше развиваться в правильном направлении.

Предварительно производительность труда удалось увеличить на 30% Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Компании Самарской области, которые принимают участие в национальном проекте «Производительность труда», помимо очевидных плюсов в виде улучшения процессов производства и новых знаний могут получить в том числе и стимулирующие меры финансовой поддержки. Предприятия имеют право на получение льготного займа из Фонда развития промышленности под 1% годовых на срок до 5 лет. На региональном уровне для предприятий-участников проекта были введены дополнительные меры, а именно инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. По информации Министерства промышленности и торговли Самарской области , по итогам 2020-2021 года этим вычетом уже воспользовались 14 предприятий.