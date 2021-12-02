На Пятой очереди набережной в Самаре предложили поставить колесо обозрения и причал в виде корабля

Архитекторы и урбанисты представили свое видение пятой очереди набережной

На Пятой очереди набережной в Самаре предложили установить колесо обозрения, канатную дорогу и причал в виде корабля. Такие варианты оформления берега Волги содержатся в проектах, которые заняли 2, 3 и 4 места архитектурного конкурса на лучший проект по преображению участка от бассейна ЦСКА до улицы Вилоновской. Итоги конкурса подвели в конце ноября. Изучили проекты, получившие признание жюри, и рассказываем о самых интересных предложениях урбанистов и архитекторов.

Многие проекты предусматривают набережную в несколько уровней

Экотропы и лестницы в воду

«КП-Самара» уже рассказывала подробно про проект, занявший первое место. Кроме него жюри присудило два вторых, три третьих и четыре четвертых места. Как анонсировали власти, итоговое техзадание на проектирование может включать в себя элементы любого из этих проектов. Многие предложения по обустройству этого участка берега в них выглядят схожими – урбанисты предлагают сохранить здесь уголок природы в качестве различных вариантов экотропы по нижнему уровню, у воды. В качестве элементов декора фигурируют деревянные мостки, лавочки, качели, места для пикника и даже соломенные шалаши. Во время паводка этот уровень будет затапливаться, а зимой здесь можно будет устраивать каток.

Над водой может появиться выносной мост

Параллельно с нижней тропой в нарочито-природном стиле во многих проектах предлагается устроить еще и верхний уровень набережной. Разные архитекторы видят его по-разному: кто-то в виде выносного моста вдоль берега, кто-то – просто верхним уровнем набережной. Но есть и проекты, которые предлагают «закатать в бетон» почти всю территорию, сделав по сути аналог уже имеющихся очередей набережных.

Некоторые проекты предлагают продолжить уже существующие бетонные променады

Во всех проектах набережные имеют несколько уровней. Во многих проектах предусмотрены и спускающиеся к реке ступени лестниц, или целые амфитеатры, где могли бы сидеть горожане. Также многие архитекторы склоняются к тому, чтобы использовать существующие промышленные акценты и даже усилить их, добавив различные конструкции в том же стиле.

На воде предлагают построить причал в виде лодки - беляны

«Созерцательная пивная площадка» и древнерусская беляна

Впрочем, в проектах преображения Пятой очереди набережной предлагаются и некоторые яркие нестандартные решения. Так, например, проект «Под стеной», занявший второе место, предлагает продолжить Ульяновский спуск зданием речного вокзала в виде корабля, совмещенного с музеем волжского судоходства.

- Внешний вид сооружения вдохновлен обликом беляны — деревянной барки из цельных бревен, использовавшейся для сплава леса по Волге, - объясняют авторы проекта.

Некоторые авторы предлагают построить на набережной колесо обозрения

Проект ПМ «Рекон» предлагает устроить выносную сцену на воде, а также поставить в районе бассейна ЦСКА ВВС колесо обозрения или смотровую площадку.

- Такие объекты всегда привлекают внимание туристов, - уверены авторы проекта. - Расположение таких объектов в знаковых местах, с прекрасными панорамами не только расширить развлекательный потенциал площадки, но и обеспечит рентабельность владельцу.

Некоторые архитекторы уверены, что вмешательство в существующие ландшафты должно быть минимальным

В проекте «Янтарный кремль» предлагают обустроить «созерцательную пивную зону у подножия Янтарного кремля Фон Вакано», где горожане могли бы спокойно насладиться пенным напитком, который теперь нельзя пить на других участках набережной.

Самарцам предлагают оставить на набережной специальное место для употребления "Жигулевского"

А в проекте «Арт-завод» фигурирует даже канатная дорога от бассейна ЦСКА до Вилоновского спуска. В опубликованных эскизах кабинки канатной дороги движутся практически над головами гуляющих горожан.

Вот так может выглядеть канатная дорога над набережной

Набережная в стиле индастриал

А вы что хотели бы видеть на пятой очереди набережной?

Обсудим в комментариях.

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