Ходил в самоволку, падок на золото: в Самаре из колонии сбежал опасный преступник

Мужчине 42 года, половину своей жизни он провел за решеткой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области большой переполох: из колонии строгого режима №6 сбежал заключенный. Колония расположена в небольшом поселке на выезде из города. Наиболее вероятные пути «отхода» - прочь от Самары. Поэтому, по сообщениям очевидцев, уже сейчас на близлежащем выезде из города стоят люди с автоматами, кинологи, усиленные наряды полиции.

Поговаривают, что в регион едут представители ФСИН России. Официально ситуацию в ведомства пока никак не комментируют.

Что известно о беглеце? По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, Радику Гайфутдинову 42 года. Начиная с 2000 года, он то и дело попадает под суд. В первый раз – за грабеж и самоволку из армии. Потом были разбои, незаконный оборот оружия, нанесение тяжких телесных повреждений и множество краж.

В 2018 году в Самаре Гайфутдинова судили за то, что он обчистил частный дом, в котором временно работал. Он украл документы хозяев, травматический пистолет МП-80-13Т и золотые украшения: женское кольцо в виде лягушки, еще одно – из пяти спаянных между собой колечек и золотой кулон. Общий ущерб только от потери ювелирных украшений хозяева оценили в 436 с лишним тысяч рублей. Тогда подсудимый вину полностью признал и с учетом предыдущих «подвигов» был приговорен к 3 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Но еще через пару месяцев ему добавили срок за кражу, совершенную на территории Свердловской области.

В общей сложности Радик Гайфутдинов должен был провести в самарской колонии более 5 лет и освободиться лишь в марте 2024 года. Но каким-то образом покинуть пределы своей «обители» ему удалось гораздо раньше.

Как ему это удалось, были ли у осужденного помощники и где он находится в данный момент, пока что доподлинно не известно. В розыск объявлен худощавый мужчина маленького роста, одетый в тюремную темную робу.

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