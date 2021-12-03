Погода в Самаре на выходные 4-5 декабря 2021: снег и дождь придут с Прибалтики

В Самаре днем дожди, а ночью морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в самом начале календарной зимы установилась неустойчивая погода, при которой чередуются дожди, плюсовая температура и ночные морозы, из-за чего днем тепло и мокро, а на утро сплошные катки на дорогах.

По данным Приволжского УГМС, такой характер погоды пока сохранится, в предстоящие выходные ожидаются дожди, переходящие в обильный снег. Осадки на Среднюю Волгу принесет циклонический вихрь с Прибалтики. Ожидается, что в субботу пройдут дожди, а в воскресенье станет холоднее и пойдет снег.

Теплый воздух, по прогнозам синоптиков, уйдет из региона, но начнет поступать холодный. В результате в начале следующей недели уже практически не будет температур со знаком плюс. И если в пятницу и субботу еще возможно до +5 градусов, то в воскресенье и понедельник похолодает до -4, -6 градусов.

На субботу объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, ожидаются порывы до 22 м/с.