Это что, бомба? В Самаре эвакуировали жилой дом после обыска в квартире у разбойника

На месте происшествия работали кинологи с собаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40 человек эвакуировали в Самаре из жилого дома на ул.Часовой. Все дело в том, что при обыске в одной из квартир обнаружили странное устройство: пластиковое табло с индикатором времени, два провода – черный и красный, разные трубочки и много черной изоленты

- Подозрительный предмет лежал недалеко от входа в выдвижном ящике тумбочки под раковиной, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Полицейские и подумать не могли, что найдем нечто подобное. Ведь в этой квартире проживал подозреваемый по делу об обычной краже.

Подозреваемый – это 31-летний Александр Викторович Ц. Мужчина уже имеет судимости за воровство, грабежи и разбойные нападения.

На сей раз, по версии следствия, он каким-то образом сумел отовариться в супермаркете с чужой банковской карты. Оперативники сейчас выясняют, потеряла ли Екатерина Валерьевна «пластик» сама или карточку у нее украл «бывалый» Александр. Как бы то ни было, с нее он накупил себе продуктов почти на две тысяч рублей.

В целях конспирации покупки делал в другом районе как можно дальше от дома. Но удача вновь была не на его стороне, и Александр засветился на камерах. С учетом того, что мужчина до сих пор находится под административным надзором, опера его быстро опознали.

Уголовное дело о краже возбудили 1 декабря, в тот же день к Александру домой пришли с обыском. И почти сразу нашли подозрительный предмет.

Из четырехэтажки на ул.Часовой эвакуировали жильцов, на место вызвали кинологов и саперов.

- Служебная собака следов взрывчатки не обнаружила, - говорят собственные источники «КП-Самара». – К делу подключился сапер, он обследовал предполагаемое самодельное взрывное устройство и также посчитал его не опасным.

Муляж забрали в отделение сотрудники полиции. Вероятно, у них теперь появится ряд дополнительных вопросов к Александру, а после – и новые обвинения.

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