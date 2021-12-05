"Город курорт превращают в город-каток": Александр Хинштейн - о проблемах с гололедом, бездомными собаками и людьями

Александр Хинштейн побывал на радио "Комсомольская правда" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поговорили с депутатом Александром Хинштейном о самых болевых точках в жизни города в эфире радио «Комсомольская правда». Рассказываем о самом главном.

О гололеде и прокуратуре

Я сам приехал в город в понедельник, так что попал в эту историю. Уверен, что это все результат недобросовестной работы городских служб. Тех, кто город-курорт превращает в город-каток.

Я уже направил обращение в прокуратуру, чтобы там провели проверку, почему нельзя было ко всему подготовиться заранее. Первые шаги уже сделаны, внесены представления в адрес городских властей, подрядчиков МП «Благоустройство» и «Кедр-1». В отношении последней организации уже есть уголовные дела, их расследуют, они связаны с хищениями при организации уборки и хранения снега.

Недавно еще заведено уголовное дело о неготовности полигонов к складированию мусора. Нужно понимать, что полигон – это не просто огороженная забором территория, там должна быть бетонная подушка, которая не дает вредным веществам попасть в землю, подъездные пути, ограждения. Из5-6 полигонов городских такой только один, ничего на деле не организовано. Все это нужно проверять.

Об общественном транспорте Самары

Тема общественного транспорта поднималась не раз и не два, но выводов из этого никто не делает. Качество работы после прихода новых собственников не изменилось, мы не видим новых маршрутов, новых автобусов. Зато видим людей, стоящих на остановках, очереди в одну дверь, набитые салоны. И все это на фоне ковидных ограничений. Я поддерживаю линию про вакцинацию, но понимаю и возмущение людей, которых в магазинах и общественных местах заставляют соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а затем они набиваются в автобусы как сельди в бочки.

Я рассчитываю, что новые собственники начнут быстрее лучше работать, а я как депутат буду это контролировать постоянно.

Об историческом поселении, «гнилушках» и Реальном училище

Месяц назад я писал обращение к губернатору Дмитрию Азарову, что нужно как можно скорее принять документы об историческом поселении, чтобы ограничить аппетиты застройщиков. Я рассчитываю, что это сделают уже до конца года и считаю промедление вообще опасным.

На последнем заседании градостроительного совета вносилось около 12 изменений, касающихся интереса застройщиков к центру города, все их отклонили, и я буду следить за тем, чтобы это так и осталось.

Что касается элеватора, я считаю, что здесь нельзя повышать этажность застройки, разрешать предложенный проект не нужно. Лучше сохранить исторические здания. Я именно поэтому настаивал на федеральном статусе исторического поселения, чтобы нужно было за каждым изменением ехать в Москву в министерство культуры, а сними договориться сложнее, чем с местными властями.

Судьба Реального училища также сегодня очень волнительна. Сегодня на его восстановление нужно уже около 2 миллиардов рублей, это намного больше, чем в 2014 году, когда там были еще и парке, и оркестровая яма и бальный зал. Сейчас уже много утрачено. Мне представляется, что я нашел какой-то алгоритм для сохранении этого здания, сейчас будем работать и я надеюсь, что все получится.

Стыдно, что у нас в центре города-миллионника с огромным бюджетом люди живут как в 19 веке, с выгребными ямами, без водопровода и канализации. Центру города нужна реновация всех коммунальных систем, людей нужно расселять в комфортное жилье – не в Озерный, конечно. Мы ратовали за программу переселения населения, мы за то чтобы выработать механизмы развития, чтобы модернизировать разваливающуюся коммунальную инфраструктуру.

Депутат ответил на вопросы горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О бездомных собаках

Нам нужно равняться на пример Нижнего Новгорода, где отловом собак занимаются сегодня за меньшие деньги чем в Самаре социально-ориентированные НКО, которые состоят из зоозащтитников. Они все это делают не для денег, а по зову сердца, воспринимают животных как предмет заботы, а не инструмент заработка.

У нас сейчас нонсен – собак отлавливают и выпускают туда, где они были: но ведь их стерилизиуют, а не удаляют им когти и зубы. Привозят животных снова на детские площадки, например! Более того, там есть злоупотребления, есть жалобы, что потом стерилизованные якобы собаки рожают. Это значит, деньги просто воруют. Я готовлю обращение в прокуратуру по этому факту.

Решать проблему нужно поэтапно. Во-первых, кардинально пересмотреть вопрос с подрядчиками. Есть хороший пример клиники ФлагманВет, где занимаются социализацией брошенных животных, они начали строить центр содержания в Лопатино – по такому пути должна идти работа. Таким людям нужно давать право отлова.

Во-вторых, нужна массовая стерилизация, а не в год по чайной ложке, чтобы реально снизить число животных на улице.

И третье – нужно повышать культуру самих людей, но не резко вводя закон о регистрации. Пусть это сначала будет добровольным и нужно постепенно воспитывать культуру, как за границей, отношение особое. Если резко ввести обязательную регистрацию, многие животные окажутся на улице, а в деревнях вообще это будет сделать невозможно.

Нельзя противопоставлять людей и животных, давайте искать такие способы, чтобы люди оставались людьми.

О новых школах

Я не могу отвечать за весь город, сейчас я стараюсь помочь в первую очередь своим избирателям. Мы продолжим заниматься вопросами школ в Октябрьском районе. Сейчас здесь появились два новых учебных заведения на 1400 мест, этого еще мало. Одно из самых проблемных мест в городе, результат странной политики, когда застройщикам разрешали строить каменные мешки без социальных объектов.

Как минимум будем еще две новых школы строить на улице Панова и в районе ЗИМа.

Сегодня а Пятой просеке застройщики хотят делать квартал с восьмиэтажками, но мы достигли консенсуса, что договариваться будут с людьми, жители должны одобрить проект. Не получится договориться – не будет стройки, будут либо менять участок городские власти, либо застройщик будет строить там социальные объекты, и город их будет выкупать.

Также нужно добиться появления новых школ в Южном городе и в Волгаре.

О крематории

Вопрос больной, но делать нужно так, как будет интересно жителям. Легче всего разместить крематорий в уже сформированной зоне, где есть все коммуникации. Но и жителей населенных пунктов можно понять. Я думаю, что надо искать место удобное для подъезда, но вдалеке от жилой зоны. Инвесторы есть, которые готовы за внебюджетные средства его строить, но из-за бюрократии и других причин дело тормозится.

О бездомных жителях и социальных приютах

Да, социальный приют в Запанском как ночлежка был закрыт. Я считаю, что это правильно. Те, кто проектировал в поселке Шмидта такой центр, заложил мину замедленного действия. Все жители жаловались, что вынуждены, когда ведут утром детей в школу, любоваться на тела на лавочках. Что им просто страшно.

Задача государства ресоциализировать бездомных бродяг, помочь им, изменить их судьбу. Этого не делалось. Сейчас график изменен, чтобы центр работал как круглосуточный стационар, и это уже всех устраивает. С профильным министерством шли переговоры о строительстве дневного центра в другом месте, но пока дело не сдвинулось.