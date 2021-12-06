В Тольятти у чемпиона Европы по футболу украли 30 тысяч рублей, когда он покупал бутсы

Дмитрий Рыжов сейчас находится без команды

В неприятную историю попал чемпион Европы по футболу 2006 года среди юношей не старше 17 лет. Один из основных нападающих той команды Дмитрий Рыжов, которому сейчас 32 года, стал жертвой мошенника. На днях полицейские смогли найти человека, который обманул спортсмена.

Все произошло в Тольятти, где проживает форвард. Вечером 16 июля 2021 года он наткнулся в Instagram на сайт «Futboll Shoker» и решил купить бутсы. Дмитрий связался с продавцом и начал договариваться о сделке.

— Они все обговорили. Потерпевший решил купить три пары, после чего перевел деньги на указанные реквизиты. Сумма «покупки» составила 29800 рублей. Бутсы футболисту так и не прислали, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемого нашли в Казани Фото: соцсети

19 июля Рыжов обратился в полицию. Стражи порядка приняли заявление и внесли полученные сведения в поисковую систему «Мошенник». Был собран материал проверки, а 20 июля правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество с использованием сети интернет.

Выйти на афериста оперативникам удалось лишь недавно. В воскресенье, 5 декабря, преступления было раскрыто. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на подозреваемого — 18-летнего Бахмана Н.

— Парня задержали в Казани — именно там он проживает. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Молодой человек дал признательные показания, — сообщили «Комсомолке» силовики.

Футболист успел поиграть за ЦСКА Фото: c cайта ПФК ЦСКА.

Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что в списке эпизодов, вменяемых Бахману, могут появиться и другие. Сыщики не исключают, что потерпевших гораздо больше.

Отметим, что Дмитрий Рыжов сейчас находится в статусе свободного агента, временно пребывает без клуба. Форвард является воспитанником тольяттинской академии футбола имени Юрия Коноплева. В начале карьеры ему выдавали много авансов, сравнивали с аргентинцем Гонсало Игуаином. Дмитрий успел поиграть за ЦСКА, но не закрепился в стане армейцев. Возможно, раскрыться в полной мере ему помешали травмы. Последний российским клубом Рыжова был «Акрон» из его родного города.