И это конкуренты «Ленте» и «Ашану»? Пошли на рынок в Самаре, чтобы сэкономить. Вот что из этого вышло

В Самаре еще остались классические рынки образца начала нулевых Фото: Ольга НОВИКОВА

Количество супермаркетов в каждом дворе в Самаре уже зашкаливает, но, несмотря на это, в городе до сих пор работают рынки. Оптовые и розничные, крытые и уличные – лет 10 назад, закупаясь здесь, можно было неплохо сэкономить. А как ситуация обстоит сейчас? Журналист «КП-Самара» отправилась на рынки города, чтобы выяснить, можно ли сэкономить на покупках с уличных лотков больше, чем на акциях в супермаркете.

Рынок в 15-м микрорайоне

Здесь сохранилась атмосфера начала двухтысячных годов – контейнеры, уличные лотки, закутанные в десяток шалей продавцы. Несмотря на утро понедельника на рынке довольно оживленно. В основном закупаются пенсионеры и домохозяйки. Пустых лотков почти нет. Большой выбор молока, мяса, птицы и рыбы, фруктов и орехов, сладостей. Абхазские мандарины по 135 рублей, хурма – от 100, яблоки от 75, виноград – от 110 рублей за кило, замороженная вишня – 280.

Мандарины стоят дороже, чем в супермаркете Фото: Ольга НОВИКОВА

Для любителей рыбы – настоящее раздолье, много того, что в супермаркете не найти. Камбала по 220, кижуч с икрой - по 400, лосось с головой – 220, филе горбуши – по 330 «белая форель» - по 260, дорадо по 550, камчатская семга по 600, соленая сельдь – по 160, свежий карась – по 120. Банка красной икры в 230 грамм – 380 рублей.

Любителям рыбы на рынке в 15-м мкрн раздолье Фото: Ольга НОВИКОВА

Когда-то бал на рынках правили «ножки Буша». На рынке нашлись такие же замороженные брикеты по 185 рублей за кило. Но в основном курицу продают охлажденную: окорочка от 187, грудки от 270. Филе грудки индейки – 365 за кило, бедра – 395, говядина от 400 за кило, свинина от 230.

Бакалеи, овощей, хозтоваров – меньше. Цены на десяток яиц категории С-1 начинаются с 75 рублей Макароны 45 рублей за кило или 130 рублей за 3-килограммовый мешок, гречка за 110 рублей, рис – за 75, сахар за 63. Пачка черного чая в 25 пакетиков – 37 рублей, кофе – от 140. Ведро майонеза можно купить от 135 рублей, 1,8 л рафинированного масла – за 230, банку зеленого горошка – за 32 рубля, кукурузу за 57, кило муки – за 47.

Картошка и морковка обойдутся в 40 рублей за кило, замороженная фасоль – в 160, горошек с кукурузой – в 200. Кроме обычных шампиньонов в ящиках продаются «королевские, скрещенные с боровиком» странного коричневого цвета. Ценник – 180 рублей за кило.

На рынке можно найти необычные грибы Фото: Ольга НОВИКОВА

Неплохой выбор колбас и сыров, в том числе много производителей, которых не встретить на прилавках сетевых магазинов. Палка копченой колбасы – 200-250 рублей, сыры – 400-600 рублей за кг, белорусский пармезан можно купить по 670 за кг. Деликатесы типа буженины или корейки – от 430 рублей за кило. Развесное башкирское масло – 391 рубль за кило. Молочные продукты в основном не фермерские, а фасованные, хотя есть производители, которых не встретишь в магазинах. Однако сильно сэкономить на них не получится.

Есть и позиции, которых в супермаркете не найти, например, говяжьи ноги (150 рублей за кило), сырые семечки (30 рублей за литровую банку).

На "Раките" сделают скидку оптовикам Фото: Наталья АРТЯКОВА

Рынок "Ракита"

Оптовый рынок – при покупке от 10 кг можно получить скидку в 5-10 рублей за кило. В будний день торговля идет достаточно активно, затариваются пенсионеры, мамы с колясками и оптовики. А в выходные здесь настоящие толпы.

Никаких фермерских продуктов и изысков журналисту «КП-Самара» обнаружить не удалось, зато большой выбор сладостей в 2-3-килограммовых коробках, которые выходят дешевле, чем в супермаркете. На остальные продукты цены не демпинговые, но сэкономить тоже можно.

Многие закупают сладости целыми коробками Фото: Наталья АРТЯКОВА

Мандарины продают по 140 кг, огурцы – от 155, помидоры от 120, яблоки – от 80, картошка от 42. Килограмм макарон 65 рублей, пакет в 3 кг – 160.

Свинина от 235 рублей за кило, куриные окорочка – 185, грудки – 220 за кг, утиные окорочка – 441 р./кг.

Оптовые цены на яйца ниже розничных Фото: Наталья АРТЯКОВА

Горбуша без головы – 210 рублей за кг, камбала с икрой – 225, кальмар – 260, 140-граммовая баночка красной икры – 590 рублей.

Макароны дешевле оптом Фото: Наталья АРТЯКОВА

Рынок «Шапито» (Приволжский мкрн)

Этот рынок также мало изменился за последние 20 лет. Торгуют с уличных контейнеров, половина из них утром в будни оказывается закрыта. Цены на основные продукты чуть дешевле, чем в супермаркете, но можно прикупить всевозможные деревенские и фермерские продукты. Правда, недешево. Свежего сома рыбаки продают по 300 рублей за кило, столько же просят за судака, щуку отдают за 250.

На рынке "Шапито" раздолье фермерам и рыбакам Фото: Ольга НОВИКОВА

Квашеная капуста у бабушек – 70 рублей за поллитровую банку, соленые огурцы – 200 р, грибы – от 300 (маслята) до 500 (опята) за 0,5л. Есть большие лотки с привозными соленьями – соленые грибы от 400 рублей за кило или от 1600 за трехлитровую банку. Поллитровая банка маслят – 250 рублей. Много замороженных ягод (клюква 350 рублей, голубика и брусника – 500 за кг).

Такого в супермаркете не купишь Фото: Ольга НОВИКОВА

У фермеров можно купить тушку кролика (600 рублей за кило), деревенских кур (от 260 рублей за кило), целую индюшку (600-800 за кг) или утку (500 рублей). 1,5 литра деревенского молока обойдется в 100 рублей. Килограмм разложенной на картонке говядины на кости обойдется в 350 рублей, литровая банка семечек – от 50 рублей, деревенское растительное масло – 180 рублей за литр, пятилитровая бутыль – 800 рублей.

Овощи с оптовых баз, сэкономить на них вряд ли получится 50 рублей за кило картошки или моркови, 35 – за репчатый лук, 180 – за огурцы, 180 – за помидоры. Килограмм мандаринов стоит 150 рублей.

Фабричные сыры стоят дешевле, чем в магазине Фото: Ольга НОВИКОВА

Можно купить сразу большие пачки круп и макарон, правда, сильно сэкономить на этом не получится. Пачка гречки в 3 кг обойдется в 378 рублей, риса – в 210, геркулеса – в 155 рублей, макарон – 160. Килограмм сахара – 74 рубля, 10 кг - 700. Яйца категории С-1 – от 90 рублей за десяток. 140-граммовая банка красной икры обойдется в 250 рублей.

Стандартный набор сыров - 500-700 рублей за кило). Много колбас и мясных деликатесов – выбор большой, но цены не дешевые – от 400 за кг.

Рынок переселили под крышу торгового центра Фото: Ольга НОВИКОВА

Рынок в Постниковом овраге

Несколько лет назад торговые ряды перенесли под крышу ТЦ, построенного на месте уличного рыночка. Благодаря этому здесь теперь гораздо теплее.

На этом рынке много фермерских продуктов, большой выбор деликатесов. Сэкономить вряд ли выйдет. Зато можно купить лобстеров (3,5 тысячи за кило), краба-волосатика (1,5 тысячи за кг), мясо краба (от 4 тысяч), волжскую стерлядь (1,5 тысячи за кг), кролика (700 рублей кг). Замороженный кижуч стоит уже 700 рублей за кг, дорадо – 600, форель – 900. Красная икра – от 5,5 тысяч за килограмм.

Цены на овощи на крытом рынке больше, чем на открытом Фото: Ольга НОВИКОВА

Домашний творог продают от 190 рублей за кило, пластиковая коробочка 30%-й сметаны – 100 рублей, домашние сливки – 500 рублей, сливочное масло – 600 рублей. Фермерский камамбер можно купить за 250 рублей/кг.

На рынке в Самаре можно купить лобстеров и крабов Фото: Ольга НОВИКОВА

Говядина – от 380 рублей, свинина – от 350 за кило. За десяток яиц С-0 придется выложить как минимум 105 рублей, за 2 кг макарон – 160 рублей, 0,8 кг пачку гречки – 130 рублей.

Картошка на этом рынке по 60 рублей за кило, морковь – по 50, огурцы – 170, помидоры – от 150. А вот самые дешевые мандарины обойдутся в 170 рублей за кг.

Фермерские молочные продукты и сыры натуральные, но стоят недешево Фото: Ольга НОВИКОВА

Губернский рынок

Старейший крытый рынок Самары в понедельник встречает полупустыми прилавками и космическими ценами. Килограмм мандаринов – 200 рублей, картошки или моркови – 80, банка зеленого горошка – 60 рублей, пармезан – 4 тысячи за кг, камамбер – 3,5 тыс. Куриные окорочка стоят 208 за кг, грудка – 234, филе горбуши – 400. Килограмм риса – 120 рублей, лапши – 45. Килограмм фермерской сметаны – 600 рублей. Рядом на прилавке лежат татарское масло за 190 р/кг и вологодское за 790. Яйца С-1 – 82 рубля за кг.

На Губернском рынке полупустые торговые ряды Фото: Ольга НОВИКОВА

Сэкономить здесь не получится Фото: Ольга НОВИКОВА

Зато можно купить трехлитровую банку меда за тысячу рублей, домашний творог за 160, замороженные белые грибы за 750, яйца по 78 за десяток, красную икру от 5 тысяч за кило, филе утки за 690, всевозможные специи и соленья.

Ассортимент красной икры впечатляет Фото: Ольга НОВИКОВА

Супермаркет рядом с домом

Прогулявшись по рынкам, захожу в обычный супермаркет у дома. На привычные цены «по акции» и ассортимент смотрю уже по-другому. Мандарины по 67,99 внушают оптимизм, равно как и цыплята по 155.49 за кило, морковь по 23, картофель по 49 и помидоры по 87. Сахар можно купить за 50 рублей/кило, яйца – по 78 рублей за десяток, литр молока – за 57 рублей.

Самые дешевые мандарины нашлись в супермаркете у дома Фото: Ольга НОВИКОВА

Некоторые продукты стоят столько же, сколько на рынках – например, свинина по акции 330 рублей за кило, яблоки – 80 рублей. 70 рублей придется выложить за 800-граммовую пачку гречки, 55 рублей за банку зеленого горошка

А вот макароны обойдутся дороже: 500-граммовая пачка стоит 53- 67 рублей. Дороже будут стоить и сыры и колбасы, причем выбор гораздо более скудный, нежели на рынке.

Овощи тоже дешевле в супермаркете, но только за счет акционных цен Фото: Ольга НОВИКОВА

Делаю выводы: ради экономии есть смысл ехать на рынок за рыбой, сыром, деликатесами, макаронами и сладостями. Также там хороший выбор фермерских, деревенских продуктов и разносолов, но цены на них окажутся выше, чем у продуктов промышленного производства.

А вы где продукты покупаете?

Обсудим в комментариях.