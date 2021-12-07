Самарские машиностроители пожаловались на рейдерскую атаку

«Самара — Авиагаз». Фото: 2gis.ru

Сотрудники ООО «СамараАвиагаз» бьют тревогу. Они уверены, что на их предприятие совершается рейдерская атака, вследствие чего они могут лишиться рабочих мест. Коллектив машиностроительного комплекса обратился с открытым письмом к губернатору Самарской области и президенту России (оригинал документа имеется в распоряжении редакции «КП» - Самара»).

Коллективное обращение о защите прав трудового коллектива.

Авторы письма уточняют, что «Самара-Авиагаз» давно работает на рынке и много сделали для развития газовой отрасли России. Сегодня предприятие является единственным специализированным поставщиком воздухозаборных систем и систем выхлопа и утилизации газов для комплектации газоперекачивающих агрегатов, которые использует группа компания ПАО «Газпром» (ООО «Газпром Инвест») для реализации крупных госконтрактов.

В то же время по заявлению ЗАО «Кинельагропласт» в отношении компании возбуждено дело о банкротстве. Арбитражный суд 27 января 2021 года ввел процедуру наблюдения. Авторы письма уверяют, что общество с ограниченной ответственностью полностью погасило требования кредиторов и теперь требует по закону прекратить производство по делу о несостоятельности. По их данным, на это направлено более 136 млн рублей.

Однако возник ряд сложностей. Прекратить процедуру банкротства не получилось. Некоторые кредиторы, которые по мнению представителей предприятия могут быть связаны между собой, вернули выплаченные деньги обратно на счета ООО «Самара - Авиагаз», тем самым не дав компании погасить долги. В этом случае банкротство остановить суд не может.

Авторы письма подозревают, что такие шаги осуществляются специально, чтобы уничтожить их предприятие и заставить его прекратить свою работу.

Сейчас представители предприятия приняли решение в полном объеме внести сумму задолженности на счет нотариуса. Но такое решение суду тоже не понравилось, и на данный момент решения о прекращении процедуры банкротства нет. Как видно из движения дела на сайте арбитражного суда, заседания уже несколько раз откладывались. Сами же представители банкротящейся компании говорят, что им не объясняют причин таких задержек.

Если предприятие все же обанкротится (хотя, судя по готовности выплатить все суммы по задолженностям, оснований для этого нет) более 300 работников останутся на улице. А также будет сорван крупный государственный контракт, выполняемый ПАО «Газпром» с привлечением услуг самарского предприятия.

- Сейчас ООО «Самара-Авиагаз» выполняет заказ на поставку 6 комплектов систем воздухозаборных и 6 комплектов систем выхлопа и утилизации газов для комплектации газоперекачивающих агрегатов для Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является крупнейшим газовым месторождением на полуострове, - написано в письме.

Коллектив предприятия просит прокуратуру Самарской области провести проверку по указанным фактам и рассмотреть, насколько законно ведется банкротство предприятия. По их мнению, эта история должна заинтересовать и губернатора Дмитрия Азарова, ведь ситуация напрямую угрожает экономике региона и приведет к негативным последствиям для отрасли.

- Убедительно просим Вас взять ситуацию под личный контроль, поскольку последствиями этого преступного решения станет разрушение крупного машиностроительного предприятия, потеря сотен рабочих мест и срыв поставки государственного заказа, - также обращаются авторы письма к президенту РФ Владимиру Путину.

Под письмом поставили подписи более 70 членов коллектива.

Редакция «КП» - Самара» в свою очередь обратилась за комментариями в правительство региона и прокуратуру.