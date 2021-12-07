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Общество7 декабря 2021 14:00

Пришлось воевать с ложью в газетах: как норвежский герой-полярник Нансен 100 лет назад спас Поволжье от голода

7 декабря 1921 года завершился пятидневный визит в Самару знаменитого ученого и полярного исследователя
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Единственная фотография Фритьофа Нансена в Самаре. На ей он стоит рядом с Антоновым-Овсеенко. Фото: архив СОГИСПИ

Единственная фотография Фритьофа Нансена в Самаре. На ей он стоит рядом с Антоновым-Овсеенко. Фото: архив СОГИСПИ

Ровно сто лет назад, 7 декабря 1921 года, завершился пятидневный визит в Самару знаменитого ученого-океанографа и полярного исследователя Фритьофа Нансена. Известный на весь мир исследователь и миротворец приехал в Поволжье, чтобы спасти сотни тысяч человек от голодной смерти. И вот что из этого вышло.

Из Самары «выкачивали» хлеб

В 2021 году в Поволжье бушевал страшный голод. Несколько неурожайных лет подряд, разруха после мировой войны, революции и гражданской войны – все это привело к тому, что ситуация стала поистине катастрофической. Как рассказывают историки, в Поволжье и раньше не раз случались голодные годы, то тогда власти вовремя реагировали и оказывали крестьянам помощь – например, привлекали на строительство дорог и другие работы, которые помогали выжить. Но в 1921 году сложилась другая ситуация.

- Самара не раз испытывала голод, например, 1873 год был совершенный голод, тогда подключилась интеллигенция и общественность, - пояснил доктор исторических наук, профессор Самарского университета Петр Кабытов. - Голодными были 1902 и 1906 годы, тяжело было в 1911 году. Но голод 1921 года особый: шла гражданская война, из Самары выкачивались десятки тысяч тонн хлеба. А власть поначалу очень скептически относилась к бедственным заявлениям с мест и запаздывала.

Просили кредиты и разрешения купить хлеб

Историк голода в Поволжье Григорий Циденков рассказывает – уже в июле 1921 года стало понятно, что нового урожая не будет, и зиму многим не пережить.

- Советскому правительству стало понятно, что нужна помощь из-за границы, - рассказал Григорий Циденков журналисту «КП-Самара». - В июле начинаются обращения к Лиге Наций. Сначала просили кредиты, чтобы купить зерно за границей, и разрешение на закупку зерна, так как против России и Украины установлена эконмическая блокада со стороны стран Антанты. Эти призывы остались без ответа. Тогда власти создали Всероссийский комитет помощи голодающим (ВКПГ), куда входят оппозиционная интеллигенция и большевики из правительства. Предполагается, что ВКПГ обратится к иностранной общественности, расскажет правду о голоде в стране и привлечет помощь. Кроме того, Максим Горький – на тот момент уже писатель мировой величины и признанный авторитет - по просьбе Ленина пишет «Воззвание ко всем честным людям», которое публикуется во всех мировых газетах. Параллельно письма о помощи пишет патриарх Тихон, он обращается к верующим США, Англии и напрямую к Папе Римскому.

Именно письма Максима Горького привлекли внимание мировой общественности.

- В прессе начинается жесткая политика, многие не верят, что в России голод, говорят, что большевики просят продовольствие чтобы кормить Красную Армию, - рассказал Григорий Циденков. – Однако именно эти письма привлекли внимание Фритьофа Нансена и американского министра торговли Герберта Гувера (глава общественной организации «Американская администрация помощи» - АРА).

Фотографировал каннибалов и умирающих детей

Фритьоф Нансен на тот момент был национальным героем Норвегии. Полярный исследователь, ученый, дипломат, много сделавший для независимости Норвегии и сам спасший Норвегию от угрозы голода в 1917 году. Незадолго до этого он был избран комиссаром Лиги Наций. Нансен бывал в России еще до революции и любил ее – именно русские помогли ему организовать знаменитую экспедицию к Северному полюсу. Однако, когда он заговорил в Лиге Наций о помощи Советской России, то не нашел поддержки – напротив, вчерашнего героя обвинили в поддержке большевизма и отказали в помощи.

На обратной стороне этого фото Нансен подписал: "Семилетний мальчик умирает от голода на вокзале Самары". Фото: Национальная библиотека Норвегии

На обратной стороне этого фото Нансен подписал: "Семилетний мальчик умирает от голода на вокзале Самары". Фото: Национальная библиотека Норвегии

Тогда Нансен сам отправился в Россию, чтобы убедиться, что положение действительно настолько бедственное. Он побывал в Самарской и Саратовской губерниях, на которые пришлась самая страшная нагрузка голода. В Самару знаменитый полярник приехал 2 декабря 1921 года и пробыл в регионе пять дней. В это время он встретился с председателем губисполкома Владимиром Антоновым-Овсеенко и многими другими деятелями, выступил на заседании Губисполкома и проехал по селам. Фотографии, сделанные Нансеном, сохранились до сих пор и стали ярким свидетельством творившегося в то время ужаса. Полярник не пытался смягчить ситуацию – он запечатлел и горы трупов, и истощенных детей с вздувшимися от голода животами, и женщин-каннибалов рядом с разрубленными человеческими останками. Весь мир облетела сделанная Нансеном фотография семилетнего мальчика, умирающего от голода на вокзале Самары.

Комитет «Честного слова Нансена»

Вернувшись в Европу, Нансен еще раз выступил в Лиге Наций. Он напомнил об огромном урожае в Канаде, о гниющих излишках зерна у фермеров США и Аргентины и призвал помочь.

- А между тем рядом с нами на Востоке голодают миллионы людей, - подчеркнул он. - Наше мероприятие можно осуществить не иначе, как с поддержкой Лиги.

Полярник вновь не нашел поддержки у политиков, однако это его не остановило. Норвежский ученый создал комитет «Честного слова Нансена» - объявил сбор средств в помощь голодающему Поволжью, лично выступив гарантом того, что все собранное продовольствие будет распределено между голодающими. Нансен лично объездил пол-Европы, выступая с лекциями и собирая пожертвования, закупая продовольствие с отправляя в Россию. Ситуация сдвинулась с мертвой точки: пошли пожертвования и от промышленников, и от общественных организаций, и даже от школьников, которые сдавали в фонд помощи голодающим деньги от школьных завтраков. Известен даже норвежский прокаженный, который пожертвовал голодающим Поволжья свои последние 50 крон.

На вокзале Самары установили памятную табличку знаменитому норвежскому полярнику

На вокзале Самары установили памятную табличку знаменитому норвежскому полярнику

Фото: Анар МОВСУМОВ

- Комитет Нансена объединил многие благотворительные организации Европы, например, отделения «Красного Креста» и многие другие, - рассказывает Григорий Циденков. – Представители Нансена ехали в Россию и лично контролировали раздачу гуманитарной помощи.

Нобелевскую премию отдал на благотворительность

По разным оценкам, на пике своей деятельности «Комитет Нансена» кормил в Поволжье миллион человек. Еще около 10 миллионов кормили американцы – большая общественная организация «АРА».

- Сам Фритьоф Нансен в это время постоянно ездил по Европе, читал лекции о голоде, показывал фото творившихся в Поволжье ужасов, воевал с ложью в газетах, доказывал, что в России голод настоящий, - говорит Григорий Циденков. – Десятки тысяч жизней были спасены именно благодаря его вмешательству.

Всего благодаря Нансену в Россию было перечислено 40 миллионов швейцарских франков. В 1922 году Фритьоф Нансен получил Нобелевскую премию мира. Эти деньги он потратил на то, чтобы создать две опытные аграрные – в Саратовской области и на Украине, которые также должны были помочь бороться с голодом в будущем.

В 2014 году на железнодорожном вокзале Самары установили памятную табличку в виде большого стеклянного куба, посвященную легендарному полярнику и общественному деятелю.

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