Пришлось воевать с ложью в газетах: как норвежский герой-полярник Нансен 100 лет назад спас Поволжье от голода

Единственная фотография Фритьофа Нансена в Самаре. На ей он стоит рядом с Антоновым-Овсеенко. Фото: архив СОГИСПИ

Ровно сто лет назад, 7 декабря 1921 года, завершился пятидневный визит в Самару знаменитого ученого-океанографа и полярного исследователя Фритьофа Нансена. Известный на весь мир исследователь и миротворец приехал в Поволжье, чтобы спасти сотни тысяч человек от голодной смерти. И вот что из этого вышло.

Из Самары «выкачивали» хлеб

В 2021 году в Поволжье бушевал страшный голод. Несколько неурожайных лет подряд, разруха после мировой войны, революции и гражданской войны – все это привело к тому, что ситуация стала поистине катастрофической. Как рассказывают историки, в Поволжье и раньше не раз случались голодные годы, то тогда власти вовремя реагировали и оказывали крестьянам помощь – например, привлекали на строительство дорог и другие работы, которые помогали выжить. Но в 1921 году сложилась другая ситуация.

- Самара не раз испытывала голод, например, 1873 год был совершенный голод, тогда подключилась интеллигенция и общественность, - пояснил доктор исторических наук, профессор Самарского университета Петр Кабытов. - Голодными были 1902 и 1906 годы, тяжело было в 1911 году. Но голод 1921 года особый: шла гражданская война, из Самары выкачивались десятки тысяч тонн хлеба. А власть поначалу очень скептически относилась к бедственным заявлениям с мест и запаздывала.

Просили кредиты и разрешения купить хлеб

Историк голода в Поволжье Григорий Циденков рассказывает – уже в июле 1921 года стало понятно, что нового урожая не будет, и зиму многим не пережить.

- Советскому правительству стало понятно, что нужна помощь из-за границы, - рассказал Григорий Циденков журналисту «КП-Самара». - В июле начинаются обращения к Лиге Наций. Сначала просили кредиты, чтобы купить зерно за границей, и разрешение на закупку зерна, так как против России и Украины установлена эконмическая блокада со стороны стран Антанты. Эти призывы остались без ответа. Тогда власти создали Всероссийский комитет помощи голодающим (ВКПГ), куда входят оппозиционная интеллигенция и большевики из правительства. Предполагается, что ВКПГ обратится к иностранной общественности, расскажет правду о голоде в стране и привлечет помощь. Кроме того, Максим Горький – на тот момент уже писатель мировой величины и признанный авторитет - по просьбе Ленина пишет «Воззвание ко всем честным людям», которое публикуется во всех мировых газетах. Параллельно письма о помощи пишет патриарх Тихон, он обращается к верующим США, Англии и напрямую к Папе Римскому.

Именно письма Максима Горького привлекли внимание мировой общественности.

- В прессе начинается жесткая политика, многие не верят, что в России голод, говорят, что большевики просят продовольствие чтобы кормить Красную Армию, - рассказал Григорий Циденков. – Однако именно эти письма привлекли внимание Фритьофа Нансена и американского министра торговли Герберта Гувера (глава общественной организации «Американская администрация помощи» - АРА).

Фотографировал каннибалов и умирающих детей

Фритьоф Нансен на тот момент был национальным героем Норвегии. Полярный исследователь, ученый, дипломат, много сделавший для независимости Норвегии и сам спасший Норвегию от угрозы голода в 1917 году. Незадолго до этого он был избран комиссаром Лиги Наций. Нансен бывал в России еще до революции и любил ее – именно русские помогли ему организовать знаменитую экспедицию к Северному полюсу. Однако, когда он заговорил в Лиге Наций о помощи Советской России, то не нашел поддержки – напротив, вчерашнего героя обвинили в поддержке большевизма и отказали в помощи.

На обратной стороне этого фото Нансен подписал: "Семилетний мальчик умирает от голода на вокзале Самары". Фото: Национальная библиотека Норвегии

Тогда Нансен сам отправился в Россию, чтобы убедиться, что положение действительно настолько бедственное. Он побывал в Самарской и Саратовской губерниях, на которые пришлась самая страшная нагрузка голода. В Самару знаменитый полярник приехал 2 декабря 1921 года и пробыл в регионе пять дней. В это время он встретился с председателем губисполкома Владимиром Антоновым-Овсеенко и многими другими деятелями, выступил на заседании Губисполкома и проехал по селам. Фотографии, сделанные Нансеном, сохранились до сих пор и стали ярким свидетельством творившегося в то время ужаса. Полярник не пытался смягчить ситуацию – он запечатлел и горы трупов, и истощенных детей с вздувшимися от голода животами, и женщин-каннибалов рядом с разрубленными человеческими останками. Весь мир облетела сделанная Нансеном фотография семилетнего мальчика, умирающего от голода на вокзале Самары.

Комитет «Честного слова Нансена»

Вернувшись в Европу, Нансен еще раз выступил в Лиге Наций. Он напомнил об огромном урожае в Канаде, о гниющих излишках зерна у фермеров США и Аргентины и призвал помочь.

- А между тем рядом с нами на Востоке голодают миллионы людей, - подчеркнул он. - Наше мероприятие можно осуществить не иначе, как с поддержкой Лиги.

Полярник вновь не нашел поддержки у политиков, однако это его не остановило. Норвежский ученый создал комитет «Честного слова Нансена» - объявил сбор средств в помощь голодающему Поволжью, лично выступив гарантом того, что все собранное продовольствие будет распределено между голодающими. Нансен лично объездил пол-Европы, выступая с лекциями и собирая пожертвования, закупая продовольствие с отправляя в Россию. Ситуация сдвинулась с мертвой точки: пошли пожертвования и от промышленников, и от общественных организаций, и даже от школьников, которые сдавали в фонд помощи голодающим деньги от школьных завтраков. Известен даже норвежский прокаженный, который пожертвовал голодающим Поволжья свои последние 50 крон.

На вокзале Самары установили памятную табличку знаменитому норвежскому полярнику Фото: Анар МОВСУМОВ

- Комитет Нансена объединил многие благотворительные организации Европы, например, отделения «Красного Креста» и многие другие, - рассказывает Григорий Циденков. – Представители Нансена ехали в Россию и лично контролировали раздачу гуманитарной помощи.

Нобелевскую премию отдал на благотворительность

По разным оценкам, на пике своей деятельности «Комитет Нансена» кормил в Поволжье миллион человек. Еще около 10 миллионов кормили американцы – большая общественная организация «АРА».

- Сам Фритьоф Нансен в это время постоянно ездил по Европе, читал лекции о голоде, показывал фото творившихся в Поволжье ужасов, воевал с ложью в газетах, доказывал, что в России голод настоящий, - говорит Григорий Циденков. – Десятки тысяч жизней были спасены именно благодаря его вмешательству.

Всего благодаря Нансену в Россию было перечислено 40 миллионов швейцарских франков. В 1922 году Фритьоф Нансен получил Нобелевскую премию мира. Эти деньги он потратил на то, чтобы создать две опытные аграрные – в Саратовской области и на Украине, которые также должны были помочь бороться с голодом в будущем.

В 2014 году на железнодорожном вокзале Самары установили памятную табличку в виде большого стеклянного куба, посвященную легендарному полярнику и общественному деятелю.

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