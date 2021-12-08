Увидел ее в квартире у бывшего: в Самарской области мужчину убил ревнивый соперник

Подозреваемый в совершении преступления и дает показания Фото: Соцсети

В обстоятельствах страшного преступления разбираются правоохранители города Сызрань. Там несколько дней назад лишили жизни 34-летнего Виталия Е. Как установили оперативники, причиной расправы могла стать ревность. Журналистам «Комсомолки» стали известны подробности этой жуткой истории.

Информация о случившемся поступила полицейским 23 ноября 2021 года. Местная жительница заявила, что в квартире на улице Московской она обнаружила труп своего сына — Виталия. Он лежал на полу в комнате, лицом вниз. Сразу были заметны ссадины, в частности — рассечение над левой бровью.

— Тело погибшего отправили экспертам для установления причины смерти. Специалисты выяснили, что скончался Е. в результате получения травм головы, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Тело Виталия нашли в его собственной квартире Фото: Соцсети

В ходе проведения проверки сыщики выяснили, что мужчина, в свое время попадавший в поле зрения сотрудников полиции за нанесении серьезных травм другому человеку, с мая по июль 2021 года по вышеуказанному адресу проживал вместе с сожительницей Анастасией (имя изменено). В какой-то момент отношения у них разладилась, женщина вернулась к себе домой, где вскоре стала жить уже с другим ухажером — 29-летним Русланом Т., переехавшим в Сызрань из Махачкалы. Новый друг Анастасии знал про Виталия, более того, они часто ругались из-за дамы сердца. Доходило до рукоприкладства и даже повреждения имущества.

— В конце лета этого года Руслан выбил окно у Виталия в комнате и угрожал ему физической расправой, — делятся силовики.

Именно Т., ранее неоднократно судимый за кражи, стал первым подозреваемым. В ходе разбирательств его причастность к трагедии подтвердилась. Было установлено, что ночью 21 ноября он пришел к Виталию на Московскую и встретил там Анастасию. Произошел конфликт, в ходе которого Руслан забил своего оппонента до смерти.

Злоумышленника задержали и допросили. Сейчас он находится в изоляторе. По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть другого человека, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пришла за вещами и убила человека: в Сызрани женщину-повара задержали за страшное преступление

В Сызрани повариха призналась в нанесении смертельных травм своему знакомому (подробности)