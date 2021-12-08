«Это унитаз на шаре?»: проект планетария в Самаре вызвал недоумение горожан

Вот такой планетарий предлагают построить в Самаре. Фото: соцсети.

В Самаре опубликовали рабочий проект будущего планетария, который предполагается расположить около музея «Самара космическая». Проект обнародовала в социальной сети самарская художница Ольга Филимонова, работающая над оформлением выставок в музее. Он уже вызвал неоднозначную оценку со стороны городской общественности и архитектурного сообщества.

Проект заказали у единственного подрядчика

Напомним, строить планетарий в Самаре собираются начать уже в 2022 году. Об этом неоднократно говорил глава региона Дмитрий Азаров. Планетарий должен будет расположиться около музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина и составить с ним единое архитектурное и выставочное пространство. Ранее сообщалось, что общая площадь помещений планетария составит около четырех тысяч квадратных метров. Само здание будет трехэтажным, однако предусмотрено еще два подземных этажа.

Торги на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству планетария департамент градостроительства Самары объявил еще в конце февраля 2020 года. Муниципальный контракт стоимостью в 16,4 млн рублей выиграл областной ГУП «ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ». Однако заниматься проектирование самостоятельно в институте не стали и оформили за 12,1 млн рублей закупку на проектирование у единственного подрядчика – проектной мастерской «Рекон», связанной с главным архитектором города Игорем Галаховым. Контракт был заключен в мае 2020-го.

Внутренняя панировка вызывает вопросы у сотрудников музея. Фото: соцсети.

По приложенному к контракту техзаданию в здании нужно было предусмотреть зал планетария с куполом-экраном не менее 18 метров, конференц-зал на 70 человек, музейно-выставочные площади и фондохранилище.

- Состав и назначение помещений принять в соответствии с плановым заданием департамента культуры и молодежной политики Самары с учетом реально возможных архитектурных объемов и площадей, - говорилось в ТЗ. Также обозначалось, что здание нужно оборудовать пассажирскими лифтами, чтобы инвалиды на колясках могли получить доступ на все этажи.

«Не учли потребности музея»

Однако, как выяснилось, получившийся в итоге проект вызвал серьезные вопросы и у сотрудников музея «Самара Космическая», и у городской общественности. Как сообщила в соцсети художница Ольга Филимонова, 9 октября в музей прислали рабочий проект будущего планетария.

- Нас просто поставили перед фактом, - возмущается Ольга Филимонова. – Строительство планетария – дело хорошее. Но конкурса не было, а музейных экспертов для составления техзадания не привлекали, ни одного. Практически держали проект в секрете от коллектива музея.

В результате представленный проект вызывает у музейных работников немало вопросов.

- Общая площадь здания по проекту составляет 4,9 тысячи квадратных метров. Из них 1023 метра – коридоры, - перечисляет Ольга Филимонова. - Общая площадь фондохранилищ по проекту всего 125 кв. м, вестибюля – 266 кв. м, а кафе 155 квадратных метров. Это не учитывает потребности музея.

Предварительный проект планетария уже готов. Фото: соцсети

Вызывают вопросы у сотрудников музея и запланированные проектом экспозиционные пространства.

- В проекте предполагается два выставочных пространства на первом и третьем этажах. На первом этаже площадью 117 квадратных метров, 30 из которых – коридор. Этот зал имеет выход в конференц-зал и треугольную форму, так что не может считаться полноценным выставочным пространством. Второй экспозиционный зал на 263 квадратных метров предполагается организовать на третьем этаже планетария.

«Никакого сквера уже не будет»

У общественности и архитекторов также вызвал некоторое недоумение внешний облик здания.

- Обидно, что около «Третьяковки» будет прекрасный Сад баланса, а вокруг нашего музея и такого вот планетария будет пустырь и стихийные парковки, потому что проекта территории нету, - сокрушается Ольга Филимонова.

В комментариях в соцсетях некоторые самарцы сравнивают форму планетария с «унитазом на шаре», лунным кратером, гантелей, и предлагают оставить подобные идеи для боулинг-центра.

- Шар - сильнейшая форма, все остальное - убогое приложение, - пишет доцент кафедры архитектуры СамГТУ Татьяна Артемьева.

Архитектор Виталий Стадников считает, что здание планетария в таком виде уничтожит общественное пространство рядом с музеем.

- Никакого сквера там больше уже не будет, - подчеркнул эксперт. – Как и общественного пространства, места для прогулок в том виде, который там есть сейчас. Само здание сделано по нормативам, но не более того. Форма и планировочные решения просто вписаны в существующие границы, без учета потребностей музея, который тут будет располагаться. Сплошные коридоры и зал на 200 метров!

Также сотрудники говорят о вероятности закрытия музея на все время строительства планетария.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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