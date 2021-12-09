Новые стадионы, изменения в подготовке тренеров и сенсация года: что ждет футбол в Самарской области

Максим Симонов возглавил областную федерацию футбола в сентябре прошлого года. Фото: ФК «Сызрань-2003».

Максим Симонов – известный бизнесмен и основатель ФК «Сызрань-2003» – чуть больше года назад возглавил федерацию футбола Самарской области. Что за это время удалось сделать? Где в регионе лучше всего обстоят дела, и кто в этом году преподнес неожиданный сюрприз? Хватает ли профессиональных клубов?

Обо всем этом и не только поговорили с Максимом Симоновым в программе «Фан-зона» на радио «КП» 98.2 FM в Самаре.

В сентябре 2020 года вы возглавили федерацию футбола в Самарской области. Чего уже удалось достичь?

— Самое главное — количество турниров, которые мы в этом году провели. Это достаточно большой объем работы, который мы проделали. Это больше 10 турниров, в которых были задействованы около 100 команд. Это больше двух тысяч участников. Было много ограничений, трудностей, связанных с пандемией. В прошлом году, к сожалению, ограничения были еще жестче, многие турниры не состоялись, но в этом нам с нашей командой федерации футбола удалось организовать все запланированные турниры. Были большие соревнования с большим количеством участников. Это «Лето с футбольным мячом», который мы провели совместно с «Единой Россией». Там было несколько тысяч участников. «Кожаный мяч» провели — там больше двух тысяч. Спартакиады среди муниципальных районов — порядка 800 участников. Ну и, конечно, областной чемпионат по взрослому футболу. Нам удалось придать ему новый импульс. Хорошо, что удалось возродить турнир по пляжному футболу «Золотые пески Самары». Был интересный опыт взаимодействия с федерацией кибер-спорта — кибер-турнир на «Солидарность Самара Арене». Он вызвал большой ажиотаж.

Это, наверное, главные моменты, а с точки зрения административной работы — нам удалось подписать четырехстороннее соглашение по развитию футбола в Самарской области. Его подписали губернатор Дмитрий Азаров, председатель Российского футбольного союза Александр Дюков, министр спорта России Олег Матыцин и я, как представитель федерации футбола. У нас есть план по развитию футбола в Самарской области на четырех следующих года. Мы пытаемся его придерживаться, развивать футбол, чтобы выйти в лидеры в России и как минимум в лидеры Поволжья.

Какие тезисы у этого соглашения?

— Оно достаточно объемное. Это развитие инфраструктуры, увеличение количества секций, количества мест и тренеров секций в СДЮШОР, образовательные проекты, связанные с подготовкой тренеров. Также это развитие судейского корпуса, медийное освещение... Все, что связано с футболом — в той или иной степени. Но, конечно, основные затраты, когда мы говорим о футболе — это инфраструктурные: строительство манежей, открытых полей.

Сегодня требования растут, все хотят играть на хорошем поле и в хороших условиях. Спорт сегодня конкурирует с домашним времяпрепровождением — в интернете, перед телевизором.

Одна из задач, как вы сказали — выйти в лидеры в России и Поволжье. Насколько реально достичь этого?

— Основная конкуренция у нас с Нижним Новгородом и Республикой Татарстан. Если брать, например, посещаемость нашей любимой команды «Крылья Советов», то мы и так в лидерах. С точки зрения проведения соревнований внутриобластных, тоже выглядим достаточно достойно, но на самом деле сложно оценить, на первом ты месте или на каком-то. По количеству инфраструктурных объектов мы от Татарстана отстаем. По количеству профессиональных команд в футболе — сопоставимо. У них три команды, у нас тоже три команды. С «Нижним Новгородом» мы по профессиональным командам впереди. По академиям — у нас две очень хороших академии — мы, может быть, даже немножко опережаем их. Эта задача, скорее, эмоционального плана, но в то же время мы пытаемся выставить числовые показатели, по которым попробуем отчитаться. Но эти соглашения подписали и Нижний Новгород, и Татарстан, посмотрим, как их можно будет подсчитать. Это специфический вопрос. Я считаю, что мы в тройке на сегодняшний день.

Мы пытаемся выстроить обмен информацией, чтобы это было не просто соревнования, а совместная партнерская программа по обмену опытом. Первоочередная задача — здоровье людей, их эмоциональное настроение, чтобы все было хорошо.

Среди задач, которые вы называли основными, прозвучало увеличение числа команд в чемпионате области. Как сейчас обстоят дела с этим?

— У нас сейчас два таких больших турнира. Классический чемпионат области по футболу, в котором в этом году принимало участие 10 команд — традиционно из крупных городов: Самара, Тольятти, Сызрань, Отрадный, Новокуйбышевск, Чапаевск. По сравнению с тем, что было, иногда команд было пять, это определенный прогресс. Я хочу отметить, что сельские муниципальные округа тоже представлены отдельным турниром, который проводится в рамках спартакиады сельских команд. Там 22 команды, которые играют серьезный большой турнир.

Есть идея, чтобы это совместить эти турниры. Мы над этим сейчас работаем. В целом у нас в общем-то 32 взрослые команды, которые принимают участие в областных соревнованиях. Один статус — спартакиада, другой — чемпионат Самарской области.

Может быть, сделать как в РПЛ или ФНЛ — два турнира, победитель выходит в город, проигравший вылетает в сельскую лигу...

— Идей на самом деле много. Никогда, наверное, супер-формулы не изобретешь. Но сама по себе идея, чтобы команды из городов из сел могли выяснять, кто сильнее, сделать большой хороший турнир — это интересно. Возможно, он будет по зонам. У нас в чем история? Область достаточно большая. С одного места до другого может быть 300 километров. Поехать туда и вернуться иногда за световой день не успеваешь. Хочется сделать, чтобы это было интенсивно и удобно. Тогда будет больше людей, кто хочет играть, и появится больше команды. Сегодня 10 команд в областном чемпионате — неплохой показатель, и мы будем дальше над ним работать.

Как обстоят дела с детским футболом?

— Детско-юношеский футбол выглядит неплохо. Он состоит из того, что есть специализированные детско-юношеские школы, которые открыты и финансируются министерством спорта Самарской области. У нас по этой линии 13 школ, из них 11 мужские и 2 женские. Из крупных по городам — в Самаре 4, в Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти — по одной. Есть еще две академии — «Крылья Советов» и академия Коноплева, которые уже на всероссийском уровне. Они готовят спортсменов для профессионального футбола. На сегодняшний день также открывается большое количество частных школ. Какие-то по франшизе, какие-то самостоятельно, где в основном занимаются дети с 5 до 12 лет. Это порядка 19 школ, 60 площадок и порядка 7 тысяч воспитанников. Мы в этом году начали взаимодействие с этими частными школами, посмотрели их, выдали им сертификаты и будем дальше взаимодействовать и смотреть, как они работают. Мне кажется, что дело обстоит неплохо. Есть и чемпионат области по возрастам — начиная с 14 и до 19 лет. Много команд принимает в нем участие. Для более младших возрастов существует много разнообразных внутренних турниров, потому что до 12 лет считается, что идет подготовка, формирование навыков футбольных и нет задачи проводить каких-то больших турниров. Но в то же время они проводятся, даже междугородние, в Казани, в Сочи, наши дети туда выезжают. Много коммерческих турниров, в которых интересная и насыщенная борьба. Самара тоже принимает много турниров.

Максим Симонов на финале Кубка России, где «Крылья» уступили «Локомотиву». Фото: федерация футбола Самарской области.

Хватает тренеров в регионе, чтобы работать с детьми?

— У нас есть тренеры, которые получили высшее образование через педагогический институт. Есть — таких много конечно, тренеры, которые в свое время играли. Кто-то на уровне Премьер-лиги, кто-то в первой лиге, кто-то во второй, кто-то просто на областных соревнованиях.

Ко всем тренерам определенные требования. Для работы в СДЮШОР требуется высшее образование, педагогическое. Мы поднимали вопрос, чтобы у всех тренеров, кто работает с детьми, была лицензия РФС. Там есть минимальный уровень, это лицензия категории D. Но, к сожалению, в этом году у нас в РФС реформа по переформатированию подготовки тренеров. Они сделали новую академию, которая будет проводить обучение. Со следующего курса, мы хотим запустить курсы по получению на бесплатной основе тренерами этой лицензии D.

Обучение хотим проводить на базе академий — в Тольятти на базе академии Коноплева, в Самаре — на базе академии «Крылья Советов». Условия позволяют. Преподаватели приезжают, это модульные системы обучения, они не требуют огромных затрат, но позволяют получить профильные знания по подготовке футболистов. Министерство спорта это начинание поддерживает. Главное, чтобы для тренеров это не несло никаких затрат. Я думаю, что им это интересное.

Мы хотели бы, чтобы в будущем получение категории D было обязательным требованием к профессии детского тренера. Федерация придерживается такого мнения, что все, кто занимаются с детьми, должны иметь лицензию. Думаю, в этом заинтересованы и владельцы частных школ. Если это будет доступно и понятно, то я не думаю, что это будет негативно воспринято. Но это большая работы, у нас порядка 500 тренеров по области, мы будем подходить к этому со всей ответственностью.

Их планируете обучить за один раз?

— Нет, мы планируем сделать это модулями. Может быть, два года на это потратим. Но мы хотим, чтобы это было реализовано и такую задачу себе ставим.

В каком районе лучше всего ситуация с футболом? И со взрослым, и с детским. Самару, Тольятти и Сызрань в расчет не берем.

— Это же все относительно. Многократный чемпион области – команда «Нефтяник» из Отрадного. Там администрация города уделяет много внимания развитию футбола.

Если брать этот год, то у нас был сюрприз, уникальная история за все 20 лет – первый раз сельская команда выиграла Кубок Самарской области. Это команда из Большой Черниговки. Эта команда обыграла в Кубке и Отрадный, который стал чемпионом, и «Сызрань-2003», которая стала вице-чемпионом. Так что с точки зрения достижений в этом году можно отметить Большую Черниговку и Отрадный.

С точки зрения инфраструктуры практически во всех муниципалитетах есть стадионы с искусственным покрытием, за исключением Кинеля и Похвистнево. Мы попросили министерство учесть это при планировании строительства и реконструкции стадионов. Мы бы хотели, чтобы в этих местах появились новые и современные стадионы.

Я родился в Большой Глушице, у меня там живут бабушка и дедушка, я туда часто приезжаю, там хорошие условия для занятий: есть и современное поле под открытым небом, и зал для мини-футбола.

Мы были в Чапаевске, там тоже много внимания уделяют развитию футбола, в том числе детско-юношеского.

Все зависит и от численности населения. Мы знаем, что в отдаленных селах есть проблемы, оттуда уезжает молодежь и трудно сформировать команды. Те села, которые поближе к Самаре, попроще комплектуются, в селах подальше посложнее ситуация.

Неправильно говорить, что где-то очень хорошо [с футболом], а где-то очень плохо. В целом в регионе неплохой уровень развития футбола. А где хромает ситуация, будем с ней работать.

Если говорить, где нам, федерации, не нравится, как проходит работа – это Тольятти. Большой город, но чемпионата города как такового нет. Раньше именно с классическим футболом в городе ситуация была лучше. Сегодня все по-другому. Трудно сказать, в чем причина. Может быть, федерация футбола недорабатывает. Да, там много турниров по мини-футболу, есть Академия Коноплева, есть хорошая СДЮШОР, но взрослого футбола не хватает, нужно улучшать ситуацию.

А что скажете о Самаре?

— Мне нравится, как в Самаре работает федерация: много разнообразных турниров. Хочу отметить работу Сергея Марушко как председателя федерации города Самары и как моего заместителя в областной федерации.

«Акрон» играет домашние матчи в Жигулевске, но в планах у руководства клуба строительство своей арены на набережной Автозаводского района Тольятти. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Вы говорите, что ситуация с футболом в Тольятти не самая лучшая. Там появился футбольный клуб «Акрон», собираются строить 15-тысячный стадион на набережной Автозаводского района – все это подстегнет развитие футбола в городе?

— Безусловно. Я хочу отметить, что холдинг «Акрон» и его руководитель Павел Анатольевич Морозов очень много внимания уделяют развитию футбола. В этом году у нас был партнерский проект – чемпионат региона назывался «Акрон» чемпионат Самарской области по футболу среди взрослых команд, компания была титульным спонсором турнира.

Клуб «Акрон» ворвался в футбольную жизнь Самарской области, за короткий период времени дошел до ФНЛ, сейчас идет в лидерах. Нам очень нравятся проекты, которые там наметили. Конечно, новый стадион, если он появится, придаст большой импульс развитию футбола в городе.

Футбольная арена – это всегда визитная карточка в городе. Например, Самары, где есть «Солидарность Арена», мы все гордимся этим стадионом. Если современный стадион появится в Тольятти, все жители области будут гордиться этим – два современных, красивых стадиона в нашем регионе.

Стадион пока на стадии проектной документации, но я надеюсь, что все получится и что «Акрону» удастся реализовать те амбициозные планы, которые там наметили.

В Тольятти много видов спорта – и хоккей, и спидвей, и гандбол, но и футбольные традиции там сильны. В свое время пошумел футбольный клуб «Лада», он играл на очень высоком уровне. Было много знаковых матчей, например, когда на стадион «Торпедо» приезжал «Спартак». Я был на том матче, до сих пор с трепетом вспоминаю его.

Там большой стадион, в свое время было много команд. Например, был клуб НТЦ, который был при «АвтоВАЗе». К сожалению, сегодня изменились некоторые вещи, и «АвтоВАЗ» не так финансирует футбол, но появился новый меценат, новый инициатор развития этого вида спорта.

Открытие этого сезона – команда «Восход» из Большечерниговского района. Фото: федерация футбола Самарской области.

В Самарской области три профессиональных клуба – «Крылья Советов» в РПЛ, «Акрон» в ФНЛ и «Лада» в ФНЛ-2. Этого достаточно?

— Нет пределов совершенству, но этот вопрос всегда в финансировании. Больше профессиональных клубов – больше возможностей у ребят, которые занимаются футболом. Не секрет, что у многих детей, которые в 6-7 лет приходят в секции, кумиры – Месси и Роналду, все хотят стать большими футболистами. Потом с возрастом приходит понимание, что важна учеба, меняются приоритеты. Но чем больше у нас будет команд, тем больше будет возможностей засветиться на профессиональном уровне.

Мне кажется, нам не хватает команды, как минимум одной, в ФНЛ-2. Здорово, чтобы она была в Самаре. Потому что для Самары, такой огромной агломерации, одной команды мало. «Крылья Советов» - наш флагман, наша гордость, но было бы здорово, если бы у ребят была возможность пробовать свои силы в какой-то профессиональной команде. Трудно попасть сразу в РПЛ и заиграть в «Крыльях Советов».

Мы надеемся, что в будущем появится меценат, который будет развивать свой проект.

Неплохо бы иметь команды и в других городах. В Сызрани была команда.

Большой проблемы сегодня нет с профессиональными командами, единственное – маловато возможностей у ребят, которые не дотянули до высшей лиги. Все же раскрываются по-разному: кто-то в 17-18 лет, кто-то чуть позже, в 22-23, в 25. У «Крыльев» есть команда U-19, но потом эти ребята не все попадают в основную команду. Было бы здорово, если бы была еще одна профессиональная команда, в которой можно было обкатывать свои навыки.

Возможно, у «Акрона» появится команда в ФНЛ-2, которая будет обкатывать игроков. Насколько я знаю, у клуба такие планы есть.

«Сызрань-2003» сейчас выступает на любительском уровне. Фото: ФК «Сызрань-2003».

Были разговоры, что в Сызрань может вернуться профессиональный футбол. Сейчас «Сызрань-2003» выступает на любительском уровне, но ходили разговоры о том, что «Акрон» хочет сделать в городе фарм-клуб. Эта идея еще жива?

— Футбольный клуб «Акрон» — молодой, активно развивающийся, представления о развитии клуба меняются. Не совсем корректно мне будет говорить полностью за «Акрон», но я не уверен, что это решение хорошее для «Акрона». Я надеюсь, что академия Коноплева будет активно взаимодействовать с футбольным клубом «Акрон». Там очень хорошая база для подготовки игроков. В свое время академия Коноплева выступала в зоне «Урал-Поволжье», там была профессиональная команда, составленная из своих воспитанников.

В академии есть интернат, есть все условия для подготовки и школьного обучения. Если бы «Акрону» удалось выстроить с ней нормальные взаимодействия, то именно там должен появиться фарм-клуб. Я из Сызрани, но на этот вопрос смотрю объективно.

Взаимодействие с академией Коноплева, строительство стадиона – все это поможет создать хороший футбольный кластер в Тольятти.

Что касается Сызрани, то мы сегодня активно взаимодействуем с академией Коноплева. Передаем туда лучших игроков 15, 16 лет, кого-то даже в 14 лет. Выстраиваем отношения и с академией «Крыльев Советов», но там ситуация сложнее – нет интерната. Но Самара большой город, там свой набор. В академию Коноплева можно отбирать хороших игроков из Жигулевска, Тольятти и Сызрани, это большая территория. Мне кажется, что это правильный подход.

Мы сотрудничаем с «Акроном», но сегодня говорить о том, что в Сызрани будет фарм-клуб «Акрона», не стоит.

А стоил ли вопрос возвращения «Сызрани-2003» на профессиональный уровень?

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Безусловно, люди, которые занимаются футболом в Сызрани – это и городская федерация футбола, и ребята, которые тренируются, – понимают, что если бы была профессиональная команда, то было бы легче пробиваться в профессиональный футбол.

В этом году ребята играют на чемпионат области и на Кубок МФС «Приволжье». Все футболисты — наши воспитанники, все живут в Сызрани. Все, конечно, мечтают о профессиональной команде.

Проблема в том, что это дорогостоящая история. В свое время у нас было софинансирование команды вместе с министерством спорта Самарской области, еще при предыдущем министре Дмитрии Шляхтине. К сожалению, все время были разговоры, что денег нет, что министерству очень трудно выделять средства. Тогда нужно было принять решение – или команда существует только на спонсорские деньги, и тогда вообще не нужно давать средств из бюджета, или – да, это грустно, печально — прекращает существование как профессиональная команда. В первом случае бюджетные деньги на поддержку профессиональной команды не тратятся. А то получается, что, вроде бы, мы тратим бюджетные деньги на поддержку, и в то же время денег все время не хватает.

Сейчас в Сызрани новый мэр [Анатолий Лукиенко]. Он свою позицию [по поводу футбола и профессионального клуба в городе] не высказал: нужна ли команда, готова ли администрация привлекать кого-то для софинансирования. Получается, что сегодня найти деньги для выступления на хорошем уровне очень сложно.

Мне немного грустно, потому что «Лада» всегда идет в ФНЛ-2 на последнем и предпоследнем месте, у них нет денег, много долгов. Да, у них есть бренд, они сохраняют историю, но это все эмоционально очень сложно, в том числе для болельщиков. Я в Сызрани к такому не готов: это выматывает и убивает.

Три года «Сызрань-2003» занимала третье место [в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ], команда привыкла быть в топе. Но если денег нет, то очень трудно содержать профессиональную команду.

Если звезды сойдутся, если новый министр спорта, новый глава администрации Сызрани захотят, скажут, что нужно иметь команду в городе, я со своей стороны готов найти спонсоров и вместе с ними, 50 на 50, этот проект реализовать. Пока же полностью на коммерческие деньги содержать команду в Сызрани не получается.

В Самаре есть команда по мини-футболу «Динамо». Она местная, но базируется в Москве, прилетает сюда только играть домашние матчи. Вы разговаривали с руководством этой команды? Там планируют переезжать сюда?

— К сожалению, я пока не сумел в этом году посетить матчи «Динамо-Самара», полноценно не познакомился с руководством. Но торжественно обещаю сделать это в ближайшее время. Играют хорошо, выигрывают, но для нас самих загадка, как так получается, что команда из Москвы, но играет в Самаре. Хочется понять, какие перспективы у «Динамо».

В этом году мы больше внимания уделяли классическому футболу, начиная с детей и заканчивая взрослыми. Немного из-за этого упустили вопросы, связанные с мини-футболом. Зимой будем наверстывать.

Хотел бы отметить, что в Самаре есть не только «Динамо», но и еще одна команда – МФК «ГТС», раньше она называлась «Луч». Там руководитель и тренер Дмитрий Хохлов, команда тренируется в комплексе «Олимп» в Красноглинском районе. У этой команды тоже еще не был в гостях, но доеду, посмотрю, поспрашиваю.

В ближайшее время мы попробуем сделать круглый стол, где обсудим, какие есть проблемы у мини-футбола.

«Динамо Самара» выступает в мини-футбольной Суперлиге. Это высший дивизион чемпионата России. Фото: МФК «Динамо Самара».

А как дела с женским футболом в Самарской области? Есть понимание, как его развивать, как привлекать девочек в этот вид спорта?

— Женский футбол во всем мире и конкретно в Европе активно развивается. Тенденции, которые есть в Европе, через 5-6 лет нас настигают. И это хорошие тенденции.

Думаю, женский футбол будет активно развиваться, потенциал для этого у нас есть. Сейчас есть требования, что у команд, которые играют в Премьер-лиге, должна быть женская команда. Не за горами такое требование и в ФНЛ. Думаю, что «Акрон» будет создавать женскую команду, учитывая стратегию и амбиции клуба.

В этом году женские «Крылья» стали профессиональной командой. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

С точки зрения секций, то женский футбол представлен в Самаре и Тольятти. Сегодня трудно набрать полную женскую команду там, где мало жителей. Условно, в Новокуйбышевске будет тяжеловато это сделать. Но, думаю, секции будут расти, за основу нужно взять два больших города Самару и Тольятти, сделать там подготовку по линии СДЮШОР, посмотреть, как женский футбол будет развиваться вокруг «Крыльев Советов» в Самаре и вокруг «Акрона» в Тольятти. После этого будем пробовать сформировать полноценный чемпионат области, чтобы популяризировать этот вид спорта, и перейти к набору девочек, которым 8-9 лет.

Еще, конечно, нужно вести пропаганду.