«Крылья Советов» — «Рубин» 11 декабря 2021 года: прогноз на матч 18-го тура РПЛ

"Крылья" в оптимальном составе подходят к последней игре 2021 года Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Рубин» — 2-1.

«Крылья Советов» принимают «Рубин» в субботу 11 декабря. Игра 18 тура Тинькофф РПЛ, последняя для команд в 2021 году, пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Волжское дерби обещает быть крайне интересным.

Подопечные Игоря Осинькина готовятся к противостоянию на своей тренировочной базе. Они опережают казанцев всего на два очка и располагаются на 8, приятном для новичка Премьер-лиги, месте. Поражение может все изменить, но хозяева не намерены отдавать очки во втором домашнем матче подряд. Тем более, есть хорошие кадровые новости — восстановились от повреждений Дмитрий Кабутов и Евгений Фролов, готов сыграть Юрий Горшков, отбывший дисквалификацию. Сложно назвать кого-то фаворитом в этом поединке, но «Крылья» точно в более лучшей позиции, чем перед встречей в Казани в первом круге.

Коллектив Леонида Слуцкого на 10-й строчке. Явно не то, чего ждали в Татарстане перед началом сезона. «Рубин» действует крайне нестабильно. В последних двух турах они проиграли «Нижнему Новгороду» и «Динамо», до этого одолели крепкий «Сочи». Команда хорошо смотрится в атаке, но в обороне есть проблемы — пропущено 25 мячей. На выезде «рубиновые» выглядят достаточно неуверенно, только две победы из восьми.

Букмекеры отдают предпочтение, пускай и небольшое, «КС». Коэффициент на них — 2,14. На ничью — 3,54. На гостей — 3,64. В августе в первой половине турнира принципиальные соперники разошлись миром — 1-1.

Рассудит «Крылья Советов» Алексей Сухой из Люберец. Он даст стартовый свисток в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому). За ВАР отвечает Иван Сиденков. Встречу покажут на «Матч Премьер». Следите за трансляцией на сайте «КП-Самара».