В Самаре открыли 26-метровую стелу «Город трудовой доблести». Показываем, как это было

Стелу установили на Аллее трудовой доблести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 10 декабря 2021 года, на проспекте Юных Пионеров в Самаре торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Показываем, как прошло мероприятие и как выглядит 26-метровый обелиск. Фотограф «КП-Самара» запечатлела самые яркие моменты.

На открытие стелы привезли военную технику времен Великой Отечественной войны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стела посвящена трудовому подвигу жителей Куйбышева, который в годы Великой Отечественной войны был признан запасной столицей. На центральную часть монумента, выполненного из стекла и металла, нанесли изображение «летающего танка» — легендарного самолета Ил-2 и военного парада, который прошел в 1941 году на площади имени В.В. Куйбышева. Конструкцию обрамляют 10 пилонов, на которые нанесли информацию о подвигах жителей города и снимки тех времен.

На 10 пилонах разместили снимки и информацию о вкладе самарцев в победу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках торжественного открытия стелы на Аллее трудовой славы выставили старинную военную технику. Также сегодня там можно было встретить людей в форме солдат и командиров времен Великой Отечественной войны. Были и неожиданные гости — уточки из парка 50-летия Октября (парк Металлургов). Они устроили по аллее небольшую прогулку.

Мероприятие посетили необычные гости - уточки из парка Металлургов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, статус «Город трудовой доблести» Самаре присвоили в июле 2020 года. Она стала одним из первых городов, получивших это звание. В дальнейшем было принято решение установить в областной столице соответствующую стелу. Памятный камень на ее месте заложили 1 мая 2021 года.

На аллее можно было встретить людей в старой военной форме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Монумент планировали открыть 7 ноября 2021 года — в день проведения исторического парада. Однако дату пришлось перенести — помешала непростая эпидемиологическая обстановка.