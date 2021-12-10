В Самаре начали застраивать берег Волги у вертолетки. Показываем, что там будет

Берег Волги у "вертолетки" застроят. Фото: скрин видео

В Самаре начали застраивать берег Волги у вертолетной площадки. Строительные работы на месте бывшей здравницы с высоты птичьего полета снял видеоблогер Сергей Милованов («Самараский-163»). Показываем, что происходит на площадке и рассказываем, что там хотят построить.

На месте работает строительная техника. Фото: скрин видео

55 участков под коттеджи

Речь идет о земельном участке неподалеку от знаменитой вертолетной площадки в поселке Управленческий. На этом месте много лет располагалась знаменитая здравница. Санаторий был построен на Управленческом еще в 30-х годах ХХ века, однако в 90-е здание было заброшено и много лет пустовало и разрушалось, став приютом любителям полазать по «заброшкам». Однако несколько лет назад территория получила вторую жизнь. Заброшенный полуразрушенный комплекс бывшего санатория снесли, а на этом месте построили отель «Sky Village».

Гостиницу на месте бывшей здравницы уже построили. Фото: https://vk.com/sokolparksamara

Еще в 2018 году было заявлено о планах собственника участка возвести по соседству с новым отелем коттеджный поселок «Сокол-парк». Речь шла о 55 земельных участках под строительство коттеджей.

- Поселок занимает более 7 гектаров земли и поделен на 55 участков площадью от 5 до 20 соток, - сообщали строители. - Вся территория размежевана террасами, вид на Волгу открывается с любого участка.

Землю поделят на 55 участков. Фото: https://vk.com/sokolparksamara

Причем строительством домов должны были заниматься уже покупатели.

- Вся земля без строительного подряда - под свободную застройку, - так описывается коттеджный поселок на сервисе недвижимости «ЦИАН». - К участкам подведены все городские коммуникации.

Вот такой план поселка был опубликован в соцсетях застройщика. Фото: https://vk.com/sokolparksamara

Выравнивают террасы

По данным ЦИАН, изначально планировалось, что поселок сдадут в 2020 году. Но этого не произошло. Однако судя по видео, которое снял с высоты птичьего полета самарский блогер Сергей Милованов, сейчас строительные работы в самом разгаре. Техника выравнивает террасы, на которых будут располагаться участки под застройку.

Строить дома будущим жильцам предлагается самостоятельно. Фото: скрин видео

В комментариях самарцы уже предположили, что это будет элитное жилье, недоступное простым смертным. Многих горожан возмутил факт застройки в природной зоне. Они отметили, что строители уже уничтожили часть горы и призвали природоохранные органы проверить закнность строительства.