Не успели перейти пути: в Самаре пожилая пара погибла под колесами поезда

На месте происшествия работают следователи Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Жуткая трагедия произошла в Самаре в субботу утром, 11 декабря 2021 года. На пешеходном переходе станции Толевая поезд сбил двух человек — 81-летнего мужчину и его 79-летнюю спутницу. К сожалению, они получили травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр, также правоохранители опросили свидетелей ЧП и машиниста подвижного состава.

— По предварительным данным, они переходили пути под запрещающий сигнал светофора. Машинист хотел предотвратить наезд, применил экстренное торможение и сигналил на большой громкости, однако травмирования людей предотвратить не удалось, — рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Сейчас следователи проводят проверку по факту произошедшего. Стражам порядка предстоит установить все обстоятельства случившегося. По результатам этой работы будет дана правовая оценка действиями ответственных лиц. Также может быть возбуждено уголовное дело.

В СК напоминают, что на железнодорожном транспорте необходимо соблюдать правила безопасности. Незнание и нарушения их при нахождении на путях являются основными причинами получения травм поездом и поражения током от контактной сети.

— Неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, желание сделать эффектное селфи, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а также хулиганство и игры на путях могут стоить вам жизни, — предупреждают следователи.

Разбирательства продолжаются. Из-за происшествия было скорректировано время движения поездов. «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близких погибших и следит за развитием событий.

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